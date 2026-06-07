ONLINE: Flavio Cobolli - Alexander Zverev dnes, finále Roland Garros 2026 LIVE

Tenisti Flavio Cobolli a Alexander Zverev dnes hrajú finále grandslamového turnaja Roland Garros 2026.
Zápas je na programe o 15:00 h na hlavnom kurte Philippa Chatriera.
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ONLINE PRENOS: Flavio Cobolli - Alexander Zverev (tenis, Roland Garros 2026, finále, nedeľa, výsledky, naživo)
French Open - muži Finále 2026
07.06.2026 o 15:15
Cobolli
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Zverev
Prenos
Cesta Alexandra Zvereva na Roland Garros:
1. kolo – 3:0 Bonzi (FRA)
2. kolo – 3:0 Macháč (CZE)
3. kolo – 3:1 Halys (FRA)
Osemfinále – 3:0 De Jong (NED)
Štvrťfinále – 3:0 Jodar (27) (ESP)
Semifinále – 3:1 Menšík (26) (CZE)
1. kolo – 3:0 Bonzi (FRA)
2. kolo – 3:0 Macháč (CZE)
3. kolo – 3:1 Halys (FRA)
Osemfinále – 3:0 De Jong (NED)
Štvrťfinále – 3:0 Jodar (27) (ESP)
Semifinále – 3:1 Menšík (26) (CZE)
Cesta Flavia Cobolliho na Roland Garros:
1. kolo – 3:0 Pellegrino (Q) (ITA)
2. kolo – 3:0 Wu (CHN)
3. kolo – 3:0 Tien (18) (USA
Osemfinále – 3:1 Svajda (USA)
Štvrťfinále – 3:1 Auger-Aliassime (4) (CAN)
Semifinále – bez boja – Arnaldi (ITA)
1. kolo – 3:0 Pellegrino (Q) (ITA)
2. kolo – 3:0 Wu (CHN)
3. kolo – 3:0 Tien (18) (USA
Osemfinále – 3:1 Svajda (USA)
Štvrťfinále – 3:1 Auger-Aliassime (4) (CAN)
Semifinále – bez boja – Arnaldi (ITA)
Alexander Zverev
Tri grandslamové finále, ani jeden titul. Takto smolne znie stále bilancia aktuálnej svetovej trojky, ktorá chce zlomiť dlhé čakanie a získať svoj prvý grandslam v kariére. Pôjde pritom už o jeho druhé finále v rámci Roland Garros, keď v roku 2024 podľahol Carlosovi Alcarazovi po päťsetovej bitke. V tejto sezóne odštartoval antukovú časť v Monte Carle, kde skončil na rakete Sinnera v semifinále. V Mníchove skončil v rovnakej fáze, keď bol nad jeho sily zrovna jeho dnešný súper. V Madride už mal napriek tomu titul na dosah, vo finále ale znova podľahol aktuálnej svetovej jednotke Sinnerovi po veľmi ľahkom priebehu. Cesta v Ríme sa ale následne skončila už v osemfinále.
Tri grandslamové finále, ani jeden titul. Takto smolne znie stále bilancia aktuálnej svetovej trojky, ktorá chce zlomiť dlhé čakanie a získať svoj prvý grandslam v kariére. Pôjde pritom už o jeho druhé finále v rámci Roland Garros, keď v roku 2024 podľahol Carlosovi Alcarazovi po päťsetovej bitke. V tejto sezóne odštartoval antukovú časť v Monte Carle, kde skončil na rakete Sinnera v semifinále. V Mníchove skončil v rovnakej fáze, keď bol nad jeho sily zrovna jeho dnešný súper. V Madride už mal napriek tomu titul na dosah, vo finále ale znova podľahol aktuálnej svetovej jednotke Sinnerovi po veľmi ľahkom priebehu. Cesta v Ríme sa ale následne skončila už v osemfinále.
Flavio Cobolli
Pre dvadsaťštyriročného talianskeho tenistu ide o najlepší turnaj kariéry, keď sa vôbec premiérovo dostal do finále grandslamu. Aktuálne 14. najlepší tenista prešiel na antuku začiatkom marca, po rýchlom konci v Monte Carlo dokráčal v Mníchove až do finále, kde podľahol Sheltonovi 0:2 na sety. V semifinálovom súboji sa však postaral o vyradenie nasadenej jednotky, ktorou bol práve jeho dnešný súper Zverev. Nad jeho sily už bol ale následne v Madride, pričom v Ríme skončil po druhom zápase, v Hamburgu hneď na to už v prvom.
Pre dvadsaťštyriročného talianskeho tenistu ide o najlepší turnaj kariéry, keď sa vôbec premiérovo dostal do finále grandslamu. Aktuálne 14. najlepší tenista prešiel na antuku začiatkom marca, po rýchlom konci v Monte Carlo dokráčal v Mníchove až do finále, kde podľahol Sheltonovi 0:2 na sety. V semifinálovom súboji sa však postaral o vyradenie nasadenej jednotky, ktorou bol práve jeho dnešný súper Zverev. Nad jeho sily už bol ale následne v Madride, pričom v Ríme skončil po druhom zápase, v Hamburgu hneď na to už v prvom.
Pozdravujem všetkých tenisových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní mužskej dvojhry na Roland Garros, kde sa na antuke proti sebe v rámci finále postaví Flavio Cobolli (10) a Alexander Zverev (2).
Pôjde o piate vzájomné vystúpenie oboch hráčov, hoci sa prvýkrát spolu stretli len počas minulého roka. Pozitívnejšou bilanciou sa môže pochváliť nemecký tenista, ktorý uspel v troch zápasoch. Jediné víťazstvo Cobolliho prišlo v semifinále v Mníchove.
Pôjde o piate vzájomné vystúpenie oboch hráčov, hoci sa prvýkrát spolu stretli len počas minulého roka. Pozitívnejšou bilanciou sa môže pochváliť nemecký tenista, ktorý uspel v troch zápasoch. Jediné víťazstvo Cobolliho prišlo v semifinále v Mníchove.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 15:15.