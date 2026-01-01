Vieme naklonovať Chrenka? Švajčiari by brali viac vysokých hokejok (power ranking)

Tri prehry, jedna výhra a skóre vyrovnané - 13:13. Slovensku patrí po základných skupinách MS do 20 rokov štvrté miesto v A-skupine.
IIHF našich zaradila v novom vydaní rebríčka síl na ôsme miesto. Teda tam, kde sa nachádzajú aj na základe bodového zisku.
Vo štvrťfinále sa Slováci stretnú s favorizovanou Kanadou a k úspechu by im mohla pomôcť jedna vec, na ktorú sa s dávkou humoru pýtajú aj tvorcovia rebríčka:
"Vieme použiť umelú inteligenciu, aby sme naklonovali Chrenka?"
Mladý útočník Tomáš Chrenko je jednou z hviezd turnaja. V štyroch dueloch zaznamenal už osem bodov za päť gólov a tri asistencie a priebežne je najproduktívnejším hráčom MS.
Hráč v podobnej forme by sa slovenskému kádru hodil a všimla si to aj IIHF.
O umiestnení Slovenska v tabuľke, ale aj v Power Rankingu, rozhodol zápas so Švajčiarskom. O výsledku samotného stretnutia zas vo veľkej miere rozhodlo vylúčenie Tobiasa Tomíka.
V 17. minúte prvej tretiny si vyslúžil štyri minúty za nebezpečnú hru vysokou hokejkou. Švajčiari to potrestali najlepšie, ako mohli - dvoma gólmi. Ich náskok už mladíci spod Tatier nedokázali zmazať a nakoniec prehrali 2:3.
Švajčiari sú v rebríčku síl na šiestom mieste. "Hrajte proti nám s vysokou hokejkou častejšie, prosíme," znie popis pri ich vlajke.
Súperom Švajčiarov vo štvrťfinále bude Česko. Naši západní susedia si druhé miesto v skupine vybojovali po výhre nad Fínskom 2:1 po predĺžení.
Nádherným gólom rozhodol obranca Adam Jiříček. "Pripime si na Jiříčka!"
IIHF sa pri popise pohrala so slovíčkom toast, ktoré má význam pripiť si ale môže znamenať aj to, že niekto má problém. "Ak dá Jiříček gól, máte problém," znie dodatok v zátvorke.
VIDEO: Gól Adama Jiříčka proti Fínsku
Kráľmi rebríčka sú Švédi. Základnú skupinu zakončili ako jediný tím bez straty bodu. Štyrikrát vyhrali a zaujímavosťou je, že najtesnejšia výhra prišla v stretnutí so Slovenskom.
Ich vynikajúce výkony vystihuje aj popis v rebríčku, kde sa tvorcovia opäť pohrali s dvojitým významom. Tentokrát išlo o slovné spojenie "we are perfect": "Ahojte! Máme sa perfektne (sme perfektní), ako sa máte vy?"
Pódiové priečky rebríčka dopĺňajú Kanada s USA. Američania by si podľa popisu radi požičali na ceste za obhajobou Quinna Hughes - obrancu Minnesoty Wild, na štadióne ktorej sa hrá tento juniorský šampionát.
Posledné dve miesta rebríčka obsadili mužstvá, ktoré zabojujú o udržanie sa medzi elitou - Nemecko a Dánsko.
Pri posledných Dánoch IIHF využila názov najnovšej epizódy seriálu Stranger Things, ktorá vyšla na Silvestra. Volá sa The Rightside Up. Voľne by sa to dalo preložiť ako správnou stranou nahor.
V rebríčku je však napísaný presný opak: The Wrongside Up - nesprávnou stranou nahor. To platí o Dánoch. Sú na zlom konci rebríčka a ak si chcú medzi najlepšou desiatkou zahrať aj o rok, musia zdolať Nemcov.