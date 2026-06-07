ONLINE: Veľká cena Monaka 2026 dnes, formula 1 LIVE (F1, preteky)

Seriál pretekov formuly (F1) pokračuje cez víkend ďalším podujatím sezóny 2026, v nedeľu je na programe Veľká cena Monaka.
- Formula 1 (F1) - Kalendár, program a výsledky v sezóne 2026
- Formula 1 (F1) - Priebežné poradia v sezóne 2026
- Formula 1 (F1) - Prehľad všetkých veľkých cien (+ mapy tratí)
Z prvého miesta na štarte vyrazil do pretekov Kimi Antonelli z Mercedesu.
Fotogaléria z Veľkej ceny Monaka (Formula 1 2026)
Kde sledovať F1 v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Formulu 1 sleduje spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Veľká cena Monaka 2026 (formula 1, F1, preteky, výsledky, nedeľa, naživo)
Formula 1 2026
07.06.2026 o 15:00
Veľká cena Monaka
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minúta
Plánovaný
Prenos
Na štartovom rošte chýba monopost Gabriela Bortoleta.
Postavenie na štarte
1. rad: Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), Max Verstappen (NED/Red Bull)
2. rad: Lewis Hamilton (GBR/Ferrari), Charles Leclerc (MON/Ferrari)
3. rad: Isack Hadjar (FRA/Red Bull), George Russell (GBR/Mercedes)
4. rad: Oscar Piastri (AUS/McLaren), Lando Norris (GBR/McLaren)
5. rad: Pierre Gasly (FRA/Alpine), Liam Lawson (NZL/RB)
6. rad: Alexander Albon (THA/Williams), Carlos Sainz (ESP/Williams)
7. rad: Nico Hülkenberg (GER/Audi), Franco Colapinto (ARG/Alpine)
8. rad: Gabriel Bortoleto (BRA/Audi), Arvid Lindblad (GBR/RB)
9. rad: Esteban Ocon (FRA/Haas), Sergio Pérez (MEX/Cadillac)
10. rad: Oliver Bearman (GBR/Haas), Valtteri Bottas (FIN/Cadillac)
11. rad: Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), Lance Stroll (CAN/Aston Martin)
1. rad: Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), Max Verstappen (NED/Red Bull)
2. rad: Lewis Hamilton (GBR/Ferrari), Charles Leclerc (MON/Ferrari)
3. rad: Isack Hadjar (FRA/Red Bull), George Russell (GBR/Mercedes)
4. rad: Oscar Piastri (AUS/McLaren), Lando Norris (GBR/McLaren)
5. rad: Pierre Gasly (FRA/Alpine), Liam Lawson (NZL/RB)
6. rad: Alexander Albon (THA/Williams), Carlos Sainz (ESP/Williams)
7. rad: Nico Hülkenberg (GER/Audi), Franco Colapinto (ARG/Alpine)
8. rad: Gabriel Bortoleto (BRA/Audi), Arvid Lindblad (GBR/RB)
9. rad: Esteban Ocon (FRA/Haas), Sergio Pérez (MEX/Cadillac)
10. rad: Oliver Bearman (GBR/Haas), Valtteri Bottas (FIN/Cadillac)
11. rad: Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), Lance Stroll (CAN/Aston Martin)
Výsledky kvalifikácie
1. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes)
2. Max Verstappen (NED/Red Bull)
3. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari)
4. Charles Leclerc (MON/Ferrari)
5. Isack Hadjar (FRA/Red Bull)
6. George Russell (GBR/Mercedes)
7. Oscar Piastri (AUS/McLaren)
8. Lando Norris (GBR/McLaren)
9. Pierre Gasly (FRA/Alpine)
10. Liam Lawson (NZL/RB)
11. Alexander Albon (THA/Williams)
12. Carlos Sainz (ESP/Williams)
13. Nico Hülkenberg (GER/Audi)
14. Franco Colapinto (ARG/Alpine)
15. Arvid Lindblad (GBR/RB)
16. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi)
17. Esteban Ocon (FRA/Haas)
18. Sergio Pérez (MEX/Cadillac)
19. Oliver Bearman (GBR/Haas)
20. Valtteri Bottas (FIN/Cadillac)
21. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin)
22. Lance Stroll (CAN/Aston Martin)
1. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes)
2. Max Verstappen (NED/Red Bull)
3. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari)
4. Charles Leclerc (MON/Ferrari)
5. Isack Hadjar (FRA/Red Bull)
6. George Russell (GBR/Mercedes)
7. Oscar Piastri (AUS/McLaren)
8. Lando Norris (GBR/McLaren)
9. Pierre Gasly (FRA/Alpine)
10. Liam Lawson (NZL/RB)
11. Alexander Albon (THA/Williams)
12. Carlos Sainz (ESP/Williams)
13. Nico Hülkenberg (GER/Audi)
14. Franco Colapinto (ARG/Alpine)
15. Arvid Lindblad (GBR/RB)
16. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi)
17. Esteban Ocon (FRA/Haas)
18. Sergio Pérez (MEX/Cadillac)
19. Oliver Bearman (GBR/Haas)
20. Valtteri Bottas (FIN/Cadillac)
21. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin)
22. Lance Stroll (CAN/Aston Martin)
Pohár jazdcov
1. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 131 b
2. George Russell (GBR/Mercedes) 88 b
3. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 75 b
4. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 72 b
5. Lando Norris (GBR/McLaren) 58 b
6. Oscar Piastri (AUS/McLaren) 48 b
7. Max Verstappen (NED/Red Bull) 43 b
8. Pierre Gasly (FRA/Alpine) 20 b
9. Oliver Bearman (GBR/Haas) 18 b
10. Liam Lawson (NZL/RB) 16 b
11. Franco Colapinto (ARG/Alpine) 15 b
12. Isack Hadjar (FRA/Red Bull) 14 b
13. Carlos Sainz (ESP/Williams) 6 b
14. Arvid Lindblad (GBR/RB) 5 b
15. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi)
16. Esteban Ocon (FRA/Haas) 1 b
17. Alexander Albon (THA/Williams) 1 b
18. Nico Hülkenberg (GER/Audi)
19. Valtteri Bottas (FIN/Cadillac)
20. Sergio Pérez (MEX/Cadillac)
21. Lance Stroll (CAN/Aston Martin)
22. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin)
1. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 131 b
2. George Russell (GBR/Mercedes) 88 b
3. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 75 b
4. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 72 b
5. Lando Norris (GBR/McLaren) 58 b
6. Oscar Piastri (AUS/McLaren) 48 b
7. Max Verstappen (NED/Red Bull) 43 b
8. Pierre Gasly (FRA/Alpine) 20 b
9. Oliver Bearman (GBR/Haas) 18 b
10. Liam Lawson (NZL/RB) 16 b
11. Franco Colapinto (ARG/Alpine) 15 b
12. Isack Hadjar (FRA/Red Bull) 14 b
13. Carlos Sainz (ESP/Williams) 6 b
14. Arvid Lindblad (GBR/RB) 5 b
15. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi)
16. Esteban Ocon (FRA/Haas) 1 b
17. Alexander Albon (THA/Williams) 1 b
18. Nico Hülkenberg (GER/Audi)
19. Valtteri Bottas (FIN/Cadillac)
20. Sergio Pérez (MEX/Cadillac)
21. Lance Stroll (CAN/Aston Martin)
22. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin)
Pohár konštruktérov
1. Mercedes (GER) 219 b
2. Ferrari (ITA) 147 b
3. McLaren (GBR) 106 b
4. Red Bull (AUT) 57 b
5. Alpine (FRA) 35 b
6. Racing Bulls (ITA) 21 b
7. Haas (USA) 19 b
8. Williams (GBR) 7 b
9. Audi (SUI) 2 b
10. Cadillac 0 b
11. Aston Martin 0 b
1. Mercedes (GER) 219 b
2. Ferrari (ITA) 147 b
3. McLaren (GBR) 106 b
4. Red Bull (AUT) 57 b
5. Alpine (FRA) 35 b
6. Racing Bulls (ITA) 21 b
7. Haas (USA) 19 b
8. Williams (GBR) 7 b
9. Audi (SUI) 2 b
10. Cadillac 0 b
11. Aston Martin 0 b
Vítam všetkých fanúšikov formuly 1 pri textovom prenose z Veľkej ceny Monaka.
Na tejto trati sa veľmi náročne predbieha, no nové technické pravidlá môžu priniesť pomerne zaujímavé preteky. Dôležitú kvalifikáciu zvládol najlepšie líder šampionátu Kimi Antonelli, ktorého teší nielen štart z prvej priečky, ale aj až šieste miesto tímového kolegu Georgea Russella. V prvom rade si však bude musieť dať pozor na Maxa Verstappena.
Na tejto trati sa veľmi náročne predbieha, no nové technické pravidlá môžu priniesť pomerne zaujímavé preteky. Dôležitú kvalifikáciu zvládol najlepšie líder šampionátu Kimi Antonelli, ktorého teší nielen štart z prvej priečky, ale aj až šieste miesto tímového kolegu Georgea Russella. V prvom rade si však bude musieť dať pozor na Maxa Verstappena.
Vítame Vás pri on-line prenose. Závod sa začne o 15:00.