Touchdown Kanada. Odpor trval 14 minút, pre Slovákov bolo štvrťfinále príliš rýchle

Jeho priezvisko znamená v jazyku Joruba Veľký strom. Dvakrát pomohol Kanade k zlatu na zimnej olympiáde, raz ju doviedol k titulu na majstrovstvách sveta aj k triumfu na Svetovom pohári.
V zámorskej NHL bol dvakrát bol najlepším strelcom a stal sa legendou tímu Calgary Flames. Jarome Iginla si vychutnával v hľadisku arény Johna Mariucciho v Minneapolise štvrťfinále medzi Kanadou a Slovenskom na MS v hokeji do 20 rokov 2026 .
Jeho syn Tij v prvej tretine parádnou strelou prekonal brankára Michala Prádela a zlomil odpor súpera.
Slováci odolávali favoritovi štrnásť minút. Potom nasledovala kanadská smršť, po ktorej nebolo o víťazovi pochýb. Slovenská dvadsiatka sa rozlúčila s turnajom prehrou 1:7, obsadí na ňom 8. miesto.
Nabudení Kanaďania vtrhli do zápasu veľkým náporom, no v úvode ich snahy ešte eliminovala slovenská obetavosť.
Zverenci Petra Frühaufa úspešne blokovali strely, dokázali sa dostať ku Kanaďanom včas, aby nemohli pohotovo zakončiť. To platilo až do prvého gólu v čase 13:58.
O 44 sekúnd neskôr pridal Iginla junior druhý zásah a Slovákom sa rozpadol obranný koncept. Kanadský valec sa zastavil až po prvej siréne. Päť gólov dostala slovenská dvadsiatka v jednej tretine aj pred dvoma rokmi od Američanov.
"Kanaďania víťazia v súbojoch pri mantineli, v bránkovisku, všade," referovala kanadská televízia TSN. Štatistiky si vylepšilo až 14 hráčov, žiadny nemal dva body.
Český komentátor Robert Záruba už po prvom dejstve odľahčene hlásil, že slovenský tím sa zrejme rozlúči s turnajom a tento fakt už nemôže zvrátiť ani rozhodnutie slovenské parlamentu.
Kanaďania na ľade dominovali, pre väčšinu slovenských hráčov bolo štvrťfinále príliš rýchle. "Vo chvíli, keď vás Kanada zlomí, už je ťažké niečo spraviť so zápasom," vysvetľoval v roli experta na stanici ČT Sport Milan Antoš.
"Touchdown Kanada," zahlásili komentátori TSN po siedmom góle v bránke Alana Lenďáka, ktorý už v prvej tretine striedal Prádela.
Tréner Frühauf sa snažil na striedačke zverencov motivovať, aby zápas nevypustili. V druhej polovici zápasu sa prídel gólov zastavil - aj vďaka tomu, že súper poľavil a už iba dohrával. Miestami až exhibičným štýlom, čo sa nepáčilo kanadským komentátorom.
VIDEO: Zostrih zo zápasu Slovensko - Kanada
Keď sa kapitán Porter Martone snažil oblúčikom prehodiť puk zozadu pred slovenskú bránku, zožal kritiku. "Nepáči sa mi to. Dúfam, že to už nikdy nespraví. Nesnažme sa strápniť súpera. Pre každého, kto hovorí, že sú to len Slováci, pripomínam, ako doteraz hrali. Ich všetky tri prehry boli len o jeden gól."
Slovenskí mladíci dostali krutú, ale možno cennú lekciu - až osemnásť hráčov z aktuálneho výberu môže nastúpiť na MS20 aj na budúci rok.
Výsledky štvrťfinále znamenajú, že na MS 2027 v kanadských mestách Edmonton a Red Deer bude hrať Slovensko v skupine s Nemeckom, USA, štvrtým tímom z tohto turnaja a víťazom majstrovstiev.
V semifinále turnaja sa v nedeľu stretnú Švédsko s Fínskom a Kanada s Českom. Pikantériou druhého súboja je, že Česi vyradili Kanaďanov na uplynulých dvoch šampionátoch vo štvrťfinále.