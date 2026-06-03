Český hokej má nového manažéra. Reprezentácii bude šéfovať legendárny útočník

Novým generálnym manažérom českej hokejovej reprezentácie sa stal bývalý útočník NHL Patrik Eliáš. O výmene Jiřího Šlégra rozhodol v stredu výkonný výbor Českého hokeja.
„Patrik je osobnosť uznávaná nielen v Česku. Má prehľad o hráčoch v NHL a po jeho pôsobení v Česku v uplynulých rokoch aj o domácich hokejistoch,“ uviedol pre portál hokej.cz prezident Českého hokeja Alois Hadamczik.
Päťdesiatročný Eliáš naposledy pôsobil ako poradca v Slavii Praha v druhej najvyššej českej súťaži.
Výkonný výbor zároveň rozhodol aj o asistentovi pre trénerov Zdeňka Motáka a Pavla Grossa. Spolu s nimi bude český národný tím trénovať Richard Král.
„Vybrali si ho sami Moták s Grossom. Zdôvodnili, prečo chcú práve jeho, a vysvetlili, akú funkciu bude v reprezentácii plniť,“ dodal Hadamczik.