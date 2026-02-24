Olympiáda bez šťastného konca. Favoriti, ktorým sa v Miláne rozpadli medailové ambície a sny

Olympiáda prináša hrdinov, ale aj príbehy, ktoré sa skončia tesne pred cieľom. V Miláne a Cortine zažili niektoré z najväčších hviezd svoje kariérne sklamania.
Do Talianska prichádzali s ambíciami na medaily, odchádzali bez nich a s pocitom, že mali na viac.
Pre niektorých to boli najťažšie preteky kariéry, pre iných skúsenosť, ktorá ich môže posunúť ďalej.
Ilia Malinin
Dvadsaťjedenročný krasokorčuliar prichádzal do Milána ako jeden z najväčších favoritov mužskej súťaže. Američan mal za sebou dominantnú sezónu a po krátkom programe na olympiáde dokonca viedol.
Voľná jazda však priniesla jeden z najväčších zvratov hier. Každý ho považoval za topfavorita, ale nedokázal predviesť ani 50-percentný výkon.
Malinin napokon zo siedmich skokových prvkov spravil bez chýb iba tri. Mal iba pätnástu najlepšiu voľnú jazdu a v celkovom poradí klesol na ôsme miesto.
„Ten moment, keď som dokončil voľnú jazdu, bol hrozný. Predviedol som tú najnepravdepodobnejšiu jazdu, akú som si vedel predstaviť. V tej chvíli som mal pocit, že som sklamal sám seba a ľudí, na ktorých mi záleží,“ vravel Malinin pre televíziu NBC.
Z pretekára, ktorý mal byť tvárou hier, sa tak stal jeden z ich najväčších neúspechov.
„Zaskočilo ma to celé olympijské prostredie. Zaskočil ma tlak z olympiády, z očakávaní. Trochu som sa z toho zosypal. Chcem porozumieť tomu, prečo sa to stalo a predísť tomu, aby sa to zopakovalo,“ podčiarkol dvojnásobný majster sveta.
Malinin bol nezdolaný od jesene 2023, otázka neznela, či vyhrá, ale o koľko. Napokon sa však ukázalo, že predsa nie je mimozemšťan, ani robot, hoci má prezývku „QuadGod“, teda boh štvoritých skokov.
„Zoberiem si z tejto olympiády veľa ponaučenia a som vďačný, že som tu mohol byť,“ zdôraznil.
„Zlyhania vás naučia viac ako výhry,“ podčiarkol.
Lindsey Vonnová
Lindsey Vonnová sa vrátila na olympiádu ako 41-ročná legenda. Po sérii zranení a návratov chcela uzavrieť kariéru veľkým výsledkom.
Olympijská realita však bola krutá. Vo finálovej jazde zjazdu spadla vo vysokej rýchlosti a utrpela zlomeninu nohy. Museli ju transportovať vrtuľníkom do nemocnice a jej olympijský návrat sa okamžite skončil.
„Nebolo to všetko zbytočné. Vrátila som sa, vyhrala som a súťažila som. Dokázala som niečo, čo ľudia v mojom veku považovali za nemožné,“ vyjadrila sa štyridsaťjedenročná lyžiarka. Vonnová sa vrátila do súťažného kolotoča koncom roku 2024.
Pád patril medzi najemotívnejšie momenty hier a stal sa symbolom ich najtvrdšej stránky.
Veteránka na sociálnej sieti Instagram odhalila, že jej zranenia boli oveľa vážnejšie, než bežná zlomenina píšťaly a takmer prišla o ľavú nohu.
Američanka sa vyjadrila aj ku kritikom, podľa ktorých jej štart na ZOH s roztrhnutým predným skríženým väzom v kolene zobral miesto iným lyžiarkam. V príspevku zvýraznila svoje najlepšie umiestnenia v Svetovom pohári po jej návrate, vrátane dvoch víťazstiev v zjazde.
„Nedosiahla som môj veľký cieľ, no dosiahla som toho veľa. Ďakujem každému, kto mi veril,“ citovala Vonnovej vyjadrenie na sociálnej sieti agentúra DPA.
Ester Ledecká
Česká reprezentantka prišla do Milána opäť ako fenomén dvoch športov. Olympijská víťazka zo snoubordingu aj super-G chcela zopakovať unikát z minulosti a bojovať o medaily v oboch disciplínach. Sezóna naznačovala, že by mohla byť v hre najmä v snoubordingu, kde patrila medzi favoritky.
Na olympiáde sa jej však nepodarilo pretaviť formu do výsledku. V paralelnom obrovskom slalome skončila vo štvrťfinále a v super-G vypadla.
„Je to jednoducho šport. Veľa ľudí si to neuvedomuje, ale ten tlak je obrovský. Pred pretekmi mi napísali ľudí, ktorí sa mi neozvali napríklad od minulej olympiády.
Prišiel sa na mňa pozrieť pán prezident, čím sa mu ospravedlňujem, že som to nezvládla lepšie,“ vravela Ledecká v rozhovore pre Českú televíziu, na konci ktorého sa rozplakala.
Atle Lie McGrath
Nórsky lyžiar patril medzi najväčších favoritov slalomu. Je na čele priebežného hodnotenia disciplíny a patril do úzkej skupiny kandidátov na zlato. Slalom mal byť jeho olympijským vrcholom.
Po prvom kole viedol s výrazným náskokom. V rozhodujúcej druhej jazde však dostal špicara a vyletel z trate. Okamžite sa chytil za hlavu, z celej sily odhodil palice a odišiel cez zábrany mimo trate.
Zamieril smerom k lesu vedľa zjazdovky, kde sa v snehu zrútil na zem. Sklamanie bolo okamžité a zjavné, tlak po vydarenej prvej jazde zjavne nezvládol.
„Nikdy som nič podobné nezažil, väčšinou viem svoje emócie ovládať lepšie. Chcel som mať aspoň chvíľku pre seba, no aj tam ma našli kamery.
Nie je to síce to úplne najhoršie, čo sa mi kedy stalo, ale čo sa týka športu, je to najhorší moment mojej kariéry,“ citovala sklamaného McGratha agentúra DPA.
Lena Dürrová
Nemecká slalomárka mala v Miláne všetko pripravené na veľký deň. Skúsenosti, formu aj priebežnú pozíciu. Po prvom kole slalomu figurovala na výbornej druhej priečke a od medaily ju delilo minimum.
Druhé kolo však prinieslo moment, ktorý jej sny zničil. Už v úvodnej bráne dostala špicara a vypadla.
Podobné sklamanie zažila aj v obrovskom slalome. Najprv predviedla životnú jazdu, ktorá ju zaradila na druhú priečku. Za Brignoneovou zaostala len o 0,34 sekundy. Vo Svetovom pohári pritom nikdy nebola v obrovskom slalome v top 3.
Aj jej druhá jazda dlho vyzerala dobre, na predposlednom medzičase mala 28 stotín k dobru, no potom urobila veľkú chybu. Namiesto vytúženej individuálnej medaily zo ZOH sa musela zmieriť s 9. miestom.
„Vedela som, že dnes mám na medailu. Po prvom kole som bola v skvelej pozícii. O to viac ma mrzí, že som to nedotiahla,“ povedala pre ZDF.
Scenár, ktorý poznala až príliš dobre. Podobne to dopadlo aj pred štyrmi rokmi v Pekingu. Vtedy po prvom kole dokonca viedla a smerovala k životnej medaile. V druhom kole však stratila a skončila štvrtá. Zlato si vtedy vybojovala Petra Vlhová, zatiaľ čo nemecká lyžiarka zostala tesne za pódiom.
Tommaso Giacomel
Bol jednou z najväčších domácich nádejí biatlonového tímu. V sezóne patril medzi najrýchlejších biatlonistov, vo Svetovom pohári pravidelne bojoval o pódium a pred domácou olympiádou sa od neho čakalo, že zasiahne do boja o individuálne medaily.
Cenný kov napokon získal – no nie individuálne. V miešanej štafete pomohol Taliansku k medaile, čo bol pre domácich fanúšikov silný moment. V individuálnych disciplínach však nedokázal nadviazať na formu zo sezóny.
Najväčší zvrat prišiel v pretekoch s hromadným štartom. Po druhej streľbe bol na čele a vyzeralo to, že môže bojovať o zlato. Tempo však postupne strácal a napokon musel z pretekov odstúpiť. Z vedúcej pozície sa tak jeho olympijský deň skončil bez výsledku.
„Som v poriadku - teda ak to tak môžem povedať, lebo som musel vzdať preteky na olympijských hrách z vedúcej pozície.
Hneď po druhej streľbe v leže mi telo prestalo správne fungovať a mal som problémy s dýchaním a pohybom. Musel som preto zastaviť. Bol to najhorší pocit, aký som zatiaľ v živote zažil, "napísal dvadsaťpäťročný Giacomel na sociálne siete.
Daniel Tschofenig
Rakúsky skokan na lyžiach prichádzal na olympiádu ako jeden z mladých lídrov tímu. Vlani ovládol hodnotenie Svetového pohára a v prebiehajúcej sezóne vyhral dva preteky.
Na mostíku však nedokázal nadviazať na formu. Skoky mu nevyšli podľa predstáv a v individuálnych súťažiach sa do boja o medaily nedostal.
Na strednom mostíku skončil až na 15. mieste, čo bolo výrazne za očakávaniami od obhajcu veľkého glóbusu. Ešte väčší šok prišiel na veľkom mostíku – Tschofeniga diskvalifikovali pre nevyhovujúcu obuv, ktorá podľa kontrolórov nespĺňala technické parametre pravidiel FIS.
Práve jeho diskvalifikácia mala aj slovenský rozmer. Vďaka uvoľnenému miestu sa do hlavnej súťaže prebojoval Hektor Kapustík, ktorý následne zaznamenal najlepší slovenský skokanský výsledok v ére samostatnosti.
Osemnásťročný Slovák obsadil 21. miesto.
Paulína Bátovská Fialková
Paulína Bátovská Fialková patrila medzi slovenské medailové nádeje. Jej bežecká forma ukazovala, že môže bojovať s najlepšími a prekvapiť.
„Nedávam si konkrétne umiestnenia, cez ktoré nejde vlak a musím pre to urobiť všetko. Chcem urobiť maximum a na aké miesto to vyjde, tak to vyjde.
Nikdy som si nedávala presné výsledkové ciele, ale niekde v hĺbke duše určite po niečom túžim. Ak to vyjde, budem rada, ak nie, som dosť skúsená a vyrovnaná na to, aby som aj takúto situáciu zvládla,“ povedala v rozhovore pre Sportnet.
Na hrách sa jej však nepodarilo skombinovať rýchlosť so streľbou a výrazný výsledok neprišiel. Najvyššie sa umiestnila v stíhacích pretekoch na 25. mieste.
„Je to veľké sklamanie. Dala som do toho maximum a nedostala som nič naspäť,“ povedala pre STVR so slzami v očiach tridsaťtriročná rodáčka z Brezna.
