Deň 1 na MS: Obranca predviedol zákrok, po ktorom žasol komentátor, súperi, aj diváci

Je v tom trochu symboliky. Presne pred 118 rokmi založili na Rue de Provence v Paríži Ligue Internationale de Hockey sur Glacé, dnes známu ako IIHF.
Medzinárodná hokejová federácia sídli v Zürichu, ktorý je od piatku spolu s Fribourgom dejiskom majstrovstiev sveta 2026.
Na pripomenutie pionierskych hokejových čias si požičiame historku z knihy Náš hokej.
Tak odkiaľ sa hrá tá kanada?
Medzi päť zakladajúcich členov hokejovej federácie patrili aj Čechy, hoci na začiatku 20. storočia boli ešte súčasťou Rakúsko-Uhorska.
A tak sa v januári 1909 rozhodli vyslať z Prahy do francúzskeho Chamonix reprezentačné mužstvo, hoci o ľadovom hokeji podľa kanadských pravidiel mali len približné predstavy.
V Čechách sa totiž tešil obľube bandy hokej, ktorý sa síce tiež hral na ľade, ale s loptičkou a zahnutými hokejkami. Puk videli českí hokejoví mušketieri prvý raz v živote až vo vlaku do Francúzska a hokejky si kúpili priamo na mieste v Chamonix.
To im však vôbec neubralo na sebavedomí a eláne, s akým sa chystali na prvý zápas.
Pred ním došlo k akejsi taktickej porade, na ktorej Jarkovský povedal Paloušovi: "Na úvodnom buly vyškriabem ten puk a šupnem ti ho na ľavé krídlo. Ty to potiahneš pekne popri mantineli až do rohu, odtiaľ odcentruješ a ja už budem striehnuť pred bránkou na tvoju prihrávku. Čapnem puk a napálkujem ho tomu francúzskemu snehuliakovi do jeho klietky!"
Toto sa skutočne stalo a Jarkovský sa ocitol sám s pukom na hokejke pred ohromeným francúzskym brankárom. Zabudol však, že v ruke nedrží zahnutú hokejku a že na ľade pred ním neleží loptička.
Trikrát sa rozohnal - a trikrát zluftoval! Tak sa skončil náš prvý útok v ľadovom hokeji. Prehrali sme vtedy s Francúzmi 1:8.
Brankár Gruss bol šokovaný, že sa hrá aj za jeho chrbtom a uľavoval si: "Tak krucifix, odkiaľ sa tá kanada hrá, spredu alebo zozadu? To sú blázni!"
Oveľa úspešnejšie si počínali nasledovníci Jarkovského, Palouša či Grussa v piatok večer v BCF aréne vo Fribourgu. Česi zdolali nevyspytateľných Dánov v pohodovom tempe 4:1 a po zápase im zatlieskalo množstvo fanúšikov.
"Sme veľmi radi, koľko prišlo ľudí. Hoci Švajčiarsko nie je lacná krajina, sú tu. Takže sa im chceme veľmi poďakovať. Sú skvelí, cestujú za nami všade," citoval portál isport.cz útočníka Daniela Voženílka.
Prvý deň na majstrovstvách sveta 2026 priniesol viacero pozoruhodných momentov.
Kanada považovaná za favorita číslo jeden na titul zdolala v šlágri Švédsko 5:3. Severania však podali sympatický výkon a v ich tíme zaujala dvojica 18-ročných mladíkov Viggo Björck a Ivar Stenberg.
Nastupovali v útoku s najväčšou švédskou hviezdou Lucasom Raymondom z Detroitu, hrali aj presilové hry a viackrát držali kanadskú obranu v strehu.
Stenberg dokonca strelil v prvej tretine gól na 1:1, ale rozhodcovia ho po kontrole videa správne neuznali, keďže švédsky tínedžer tečoval puk v príliš veľkej výške.
O chvíľu neskôr bolo video v akcii znovu a opäť kvôli Stenbergovi, ktorý sotil zozadu na mantinel Darnella Nursa. Rozhodcovia skúmali, či mu neudelia vyšší trest.
"Priznám sa, že som sa na trestnej lavici trochu od nervozity potil. Som rád, že mi dali len dve minúty. Trochu ma celá situácia zaskočila. Je podstatne ťažší ako ja. Buď som do neho narazil takou silou, alebo ľahko spadol," vravel Stenberg švédskym novinárom.
Viggo Björck sa stal vo veku 18 rokov a 64 dní najmladším švédskym hokejistom, ktorý kedy nastúpil na majstrovstvách sveta.
Šikovný útočník získal v tejto sezóne už zlato na MS hráčov do 20 rokov (rovnako aj Stenberg) a mohol k nemu pridať aj titul na nedávnych MS 18 na Slovensku.