    Kde sledovať zápas Slovensko - Nórsko? Program a výsledky na dnes (sobota, 16. máj)

    Slovenskí hokejisti (Autor: SPORTNET - OSCAR LARSSON)
    Pozrite si program na dnes na MS v hokeji 2026. Aké výsledky prinesie sobota, 16. máj?

    MS v hokeji 2026 vo Švajčiarsku majú v sobotu 16. mája na programe druhý hrací deň. Odohrá sa šesť zápas

    Od 12:20 budú prvýkrát v akcii slovenskí hokejisti, ktorí sa predstavia v zápase Slovensko - Nórsko.

    V skupine B budú nasledovať súboje o 16:20 Taliansko - Kanada a večer o 20:20 Slovinsko - Česko.

    Sobotňajšie dianie v skupine A otvorí obedňajší duel Veľká Británia - Rakúsko, následne dostane priestor stretnutie Maďarsko - Fínsko a na záver vo večernom čase Švajčiarsko - Lotyšsko.

    Všetky stretnutia nájdete na Sportnet.sk ako textové online prenosy, zápasy Slovenska budú dostupné aj s audiokomentárom.

    Pre TV program k piatku 15. mája potrebujete ísť nižšie v článku, kompletný TV program nájdete na tomto odkaze.

    Pozrite si program a výsledky MS v hokeji 2026 na dnes, a tiež aktuálne tabuľky aj celkový celkový program šampionátu.

    Program a výsledky na MS v hokeji 2026 (piatok, 15. máj)

    Skupina A

    Joj Šport
    16.05. 12:20
    | Skupina A
    Veľká Británia na MS v hokeji 2026
    Veľká Británia
    vs.
    Rakúsko na MS v hokeji 2026
    Rakúsko
    Swiss Life Arena
    Joj Plus
    16.05. 16:20
    | Skupina A
    Maďarsko na MS v hokeji 2026
    Maďarsko
    vs.
    Fínsko na MS v hokeji 2026
    Fínsko
    Swiss Life Arena
    Joj Plus
    16.05. 20:20
    | Skupina A
    Švajčiarsko na MS v hokeji 2026
    Švajčiarsko
    vs.
    Lotyšsko na MS v hokeji 2026
    Lotyšsko
    Swiss Life Arena

    Skupina B

    Joj
    16.05. 12:20
    | Skupina B
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    vs.
    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko
    Fribourg BCF Arena
    Joj Šport
    16.05. 16:20
    | Skupina B
    Taliansko na MS v hokeji 2026
    Taliansko
    vs.
    Kanada na MS v hokeji 2026
    Kanada
    Fribourg BCF Arena
    Joj Šport
    16.05. 20:20
    | Skupina B
    Slovinsko na MS v hokeji 2026
    Slovinsko
    vs.
    Česko na MS v hokeji 2026
    Česko
    Fribourg BCF Arena
