Kde sledovať zápas Slovensko - Nórsko? Program a výsledky na dnes (sobota, 16. máj)

MS v hokeji 2026 vo Švajčiarsku majú v sobotu 16. mája na programe druhý hrací deň. Odohrá sa šesť zápas
Od 12:20 budú prvýkrát v akcii slovenskí hokejisti, ktorí sa predstavia v zápase Slovensko - Nórsko.
V skupine B budú nasledovať súboje o 16:20 Taliansko - Kanada a večer o 20:20 Slovinsko - Česko.
Sobotňajšie dianie v skupine A otvorí obedňajší duel Veľká Británia - Rakúsko, následne dostane priestor stretnutie Maďarsko - Fínsko a na záver vo večernom čase Švajčiarsko - Lotyšsko.
