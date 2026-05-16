O záchranu sa hrá priamy súboj, existuje aj šanca na play-off o Európu (matematika)

Posledné kolo nadstavby futbalovej Niké ligy rozhodne o zostupujúcom a o účastníkovi baráže o udržanie sa, ako aj o tom, či sa bude hrať play off o účasť v európskych pohároch.
Sportnet sa pozrel na možné scenáre.
Boj o Európu
Bratislavský Slovan sa stal v predstihu majstrom a čaká ho predkolo kvalifikácie Ligy majstrov.
Žilina ako víťaz pohára sa predstaví v predkole Európskej ligy.
Minulý týždeň padla definitíva, že v Európe nebude chýbať ani Spartak Trnava, ktorý už s určitosťou skončí v prvej trojke a môže sa pripravovať na predkolo Konferenčnej ligy.
Stále existuje však šanca, že o štvrtú európsku miestenku sa bude hrať play off s účasťou mužstiev na 4. až 7. mieste konečnej tabuľky. V semifinále by privítal štvrtý tím tabuľky siedme mužstvo a piaty tím by hral so šiestym. Víťazi by sa stretli vo finále play off.
Play off o Európu by sa hrala v prípade, ak by Žilina skončila v prvej trojke. K tomu je potrebné, aby Žilina zdolala Podbrezovú a zároveň Trnava zvíťazila v Dunajskej Strede.
V tom prípade by totiž Žilina mala rovnaký počet bodov ako DAC a vzájomné zápasy dopadli lepšie pre mužstvo spod Dubňa (Dunajská Streda – Žilina 1:2, Žilina – Dunajská Streda 0:0, Žilina – Dunajská Streda 3:1, Dunajská Streda – Žilina 3:1).
Ak DAC získa s Trnavou aspoň bod, skončí v prvej trojke a bude mať istú účasť v predkole Konferenčnej ligy. Pre ostatné kluby sa sezóna v tom prípade skončí.
Boj o záchranu
Už je definitívne, že s najvyššou súťažou sa rozlúči buď Komárno, alebo Prešov. Tieto dve mužstvá sa stretnú vo vzájomnom zápase v Zlatých Moravciach, kde Komárno hráva svoje domáce stretnutia.
Ak vyhrá Komárno, vyhne sa priamemu zostupu, ale bude hrať baráž. Prešov by skončil posledný, čo znamená zostup.
V prípade remízy by ostalo na poslednom mieste Komárno, Prešov by skončil na 11. priečke a zahral by si baráž.
Ak vyhrá Prešov, nemôže skončiť horšie ako predposledný (čo by znamenalo baráž), ale za priaznivých okolností sa môže vyšplhať aj na desiatu priečku.
Stalo by sa tak v prípade, ak by Skalica nevyhrala v Ružomberku. Východniari by totiž predbehli Záhorákov aj v prípade rovnosti bodov, majú totiž lepšie vzájomné zápasy (Skalica- Prešov 2:2, Prešov – Skalica 3:2, Skalica – Prešov 1:0, Prešov – Skalica 3:0).
Tabuľka Niké ligy
Skupina o titul
Skupina o udržanie sa