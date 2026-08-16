ONLINE: 7. deň na ME v atletike 2026 dnes, dopoludňajší program LIVE.

ME v atletike 2026, ktoré sa konajú v anglickom Birminghame, dnes pokračujú siedmym, a teda posledným súťažným dňom.
Dopoludnia sú na programe iba dve disciplíny - maratón mužov a žien. Ten ženský, kde bude mať zastúpenie aj Slovensko vďaka Veronike Páleníkovej, začína o 8.30 hod, štart mužov je na programe o 9:10.
Kde sledovať ME v atletike 2026 v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
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ONLINE PRENOS: ME v atletike 2026 (7. deň, Birmingham, dopoludňajší program, výsledky, sobota, naživo)
Majstrovstvá Európy 2026
16.08.2026 o 08:30
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Tereza Hrochová se nadále pohybuje v hlavní skupině za Finkou Vainiovou, která nevadne a dál drží dost ostré tempo. Příliš se nešetří, je na dnešní závod výborně připravená.
Na čele hlavní skupiny mužského maratonu se rychle utvořil německý trojblok, v němž jsou Petros a také Simon Boch a Richard Ringer.
Startuje mužský maraton. Amanal Petros je hlavním favoritem závodu. Nedá se ale očekávat, že by předvedl stejnou taktiku jako Finka Vainiová.
No, skupina s Terezou Hrochovou, která čítá 14 závodnic, ztrácí 70 sekund. Během jednoho okruhu tedy získala k dobru opět přes půl minuty. Neskutečné tempo finské maratonkyně.
Finka Vainiová už má za sebou deset kilometrů. Jak výrazný bude její náskok?
Königsteinová se nechala dostihnout hlavní skupinou. Rezignovala na snahu, aby běžela osamoceně na druhém místě. Je to rozumná volba. To Vainiová na čele nic jiného než sólo běh nechce.
Opticky se náskok Alisy Vainiové každým dalším úsekem pětikilometrového okruhu, který se absolvuje celkem osmkrát během závodu a Finka už absolvuje druhý, svůj náskok zvyšuje. Skupina Terezy Hrochové má momentálně už jen třináct členek.
Po pěti kilometrech má Vainiová na čele náskok 18 sekund na Fabienne Königsteinovou. Za touto dvojicí je sedmnáctičlenná skupina, ve které se na předních pozicích pohybuje Tereza Hrochová spolu s Laurou Hottenrottovou, Natashou Wilsonovou, Sofiiou Yaremchukovou či Selamawit Teferiovou. Na čelo ztrácí 35 sekund.
Vainiová utekla Königsteinové a na čele si buduje opravdu velká náskok nejen před Němkou, ale i před celým hlavním polem. V něm se Tereza Hrochová nadále drží v popředí a pomáhá k tomu, že se balík potrhává.
Alisa Vainiová se snaží vzdálit i Němce Fabienne Königsteinové, která nedokáže držet takové tempo, které nastavila finská atletka.
Tereza Hrochová je jednou z maratonkyň, které se snaží diktovat tempo hlavní skupiny za Vainiovou a Königsteinovou.
Okamžitě ze startu se odpoutala od zbytku pole Finka Vainiová, které se zachytila Němka Königsteinová.
Byl zahájen ženský maraton. Ve startovním poli je celkem 52 běžkyň, včetně Terezy Hrochové a Slovenky Veroniky Páleníkové.
Program odstartoval.
Program
8:30 Maraton žen (Hrochová)
9:10 Maraton mužů
8:30 Maraton žen (Hrochová)
9:10 Maraton mužů
Mistrovství Evropy v Birminghamu uzavřou v neděli závody, které se obejdou bez stadionu, zato prověří každou rezervu sil. Ženský maraton odstartuje v 8:30 českého času, muži se vydají na trať o čtyřicet minut později. Oba závody povedou z Victoria Square po okruhové trase centrem města.
Český pohled se upře výhradně k ženskému závodu. Tereza Hrochová je jedinou českou zástupkyní v nedělním programu a do Birminghamu přijela v nejlepší maratonské formě své kariéry. V únoru v Seville zaběhla čas 2:25:58, kterým si vylepšila osobní rekord o čtyřicet sekund a posunula se na druhé místo českých historických tabulek za Moiru Stewartovou.
Hrochová už navíc ukázala, že umí zvládat i čistě mistrovský maraton. Na loňském mistrovství Evropy v silničních bězích obsadila výborné deváté místo. Na členité městské trati v Birminghamu nebude rozhodovat pouze osobní maximum, ale také správně rozložené tempo a schopnost reagovat na tempo hlavní skupiny.
K největším jménům ženského závodu patří Alisa Vainiová. Finská reprezentantka doběhla pátá na mistrovství světa 2025 a letos posunula národní rekord na 2:20:38. Silnou konkurenci představuje také Němka Domenika Mayerová, která letos zaběhla 2:21:26, a italská rekordmanka Sofiia Yaremchuková. Italské ambice podporuje rovněž pátá žena maratonu z Mnichova 2022 Giovanna Episová.
Mužský závod má jednoho mimořádně výrazného favorita. Amanal Petros je úřadujícím vicemistrem světa a v Tokiu 2025 ho od zlata dělily pouhé tři setiny sekundy. Vedle něj nastoupí také Richard Ringer, vítěz evropského maratonského titulu z Mnichova 2022.
Pozornost si zaslouží i Italové Yohanes Chiappinelli, šestý z posledního mistrovství světa, evropský vicemistr v půlmaratonu Pietro Riva a zkušený Daniele Meucci, evropský maratonský šampion z roku 2014.
Český pohled se upře výhradně k ženskému závodu. Tereza Hrochová je jedinou českou zástupkyní v nedělním programu a do Birminghamu přijela v nejlepší maratonské formě své kariéry. V únoru v Seville zaběhla čas 2:25:58, kterým si vylepšila osobní rekord o čtyřicet sekund a posunula se na druhé místo českých historických tabulek za Moiru Stewartovou.
Hrochová už navíc ukázala, že umí zvládat i čistě mistrovský maraton. Na loňském mistrovství Evropy v silničních bězích obsadila výborné deváté místo. Na členité městské trati v Birminghamu nebude rozhodovat pouze osobní maximum, ale také správně rozložené tempo a schopnost reagovat na tempo hlavní skupiny.
K největším jménům ženského závodu patří Alisa Vainiová. Finská reprezentantka doběhla pátá na mistrovství světa 2025 a letos posunula národní rekord na 2:20:38. Silnou konkurenci představuje také Němka Domenika Mayerová, která letos zaběhla 2:21:26, a italská rekordmanka Sofiia Yaremchuková. Italské ambice podporuje rovněž pátá žena maratonu z Mnichova 2022 Giovanna Episová.
Mužský závod má jednoho mimořádně výrazného favorita. Amanal Petros je úřadujícím vicemistrem světa a v Tokiu 2025 ho od zlata dělily pouhé tři setiny sekundy. Vedle něj nastoupí také Richard Ringer, vítěz evropského maratonského titulu z Mnichova 2022.
Pozornost si zaslouží i Italové Yohanes Chiappinelli, šestý z posledního mistrovství světa, evropský vicemistr v půlmaratonu Pietro Riva a zkušený Daniele Meucci, evropský maratonský šampion z roku 2014.
Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 08:30.