Zapletalová vstupuje do záverečnej časti sezóny. Vo svojom behu chce skúsiť novinku

Pre majsterku Európy Emmu Zapletalovú sa ziskom birminghamského zlata na 400 m prek. sezóna neskončila.
Slovenská atlétka už vo štvrtok odlieta do Lausanne, kde ju v piatok 21. augusta čaká po dvoch mesiacoch návrat do Diamantovej ligy. Na mítingu Athletissima absolvuje o 20.04 h piaty tohtoročný a celkovo v kariére 13. štart v prestížnom seriáli.
Všetky štyri tohtoročné prekážkové štvorstovky v DL zverenka Brama Petersa s prehľadom vyhrala, iba v jednom nevylepšila slovenský rekord a nepokorila hranicu 53 sekúnd: Rabat 52,82, Rím 52,58, Oslo 53,13, Dauha 52,30.
Do Lausanne ide teda slovenská Športovkyňa roka 2025 so stopercentnou bilanciou a ako líderka disciplíny aj s istotou účasti v septembrovom bruselskom finále.
Aj preto si na rozdiel od ME môže dovoliť zariskovať. Najmä finálový beh na Alexander Stadium totiž naplno odhalil, kde sú najväčšie rezervy najrýchlejšej ženy tejto sezóny.
Chce skúsiť nový rytmus
„Plán je skúsiť už v Lausanne štrnásťkrokový rytmus,“ uviedla Zapletalová pre web Slovenského atletického zväzu (SAZ).
„Najskôr si to však chcem otestovať na najbližšom tréningu. Uvidíme, ako to pôjde. Podľa toho sa rozhodneme. Sama však cítim, že keď chcem vo svojej najlepšej forme bežať na pätnásť krokov rýchlo už od úvodu, musím na to ísť príliš frekvenčne.
Nedá sa mi do toho tak oprieť, pretože sa dostanem príliš blízko k prekážke a to ma brzdí. Myslím si, že by mi štrnásť krokov mohlo sedieť.
Naposledy som to bežala v apríli, keď som sa iba dostávala do formy. Som zvedavá, ako to pôjde teraz, keď mám top formu. Tréner je presvedčený, že by to malo fungovať, ale uvidíme, aká bude realita. Až tréning teda ukáže, čo ďalej.“
Súperiť bude opäť s Američankami
K súperkám zo „starého kontinentu“ pribudnú na Stade Olympique de la Pontaise najväčšie konkurentky spoza Atlantiku.
Prihlásené sú predbežne Američanky Anna Cockrellová (sezónne maximum 52,77) a strieborná z MS 2025 v Tokiu Jasmine Jonesová, ktorá sa v júlovej Budapešti zlepšila na 52,91. Chýbať by nemala Jamajčanka Rushell Claytonová (53,05) a ani Gianna Woodruffová z Panamy (53,58).
„Očakávam, že súperky budú dobre pripravené. Američanky iste nespia, ale ani ja som nespala. Očakávam, že sa budú zlepšovať – najmä obe Američanky, ktoré majú dobré osobné rekordy lepšie ako ja.
Európu som síce ovládla, na svetovej úrovni to však stále budú napínavé súboje. Do každých pretekov idem s tým, že chcem podať čo najlepší výkon. Rada by som nadviazala na to, čo som v Diamantovej lige na jar dobre rozbehla.
Budem však musieť zabrať. Na Diamantovú ligu sa teším, mám ju rada a sama som zvedavá, ako mi to v nej ďalej pôjde,“ povedala Zapletalová.
Z birminghamskej finálovej zostavy by mala v Lausanne bežať bronzová Portugalčanka Fatoumata Binta Diallová (53,55), v štartovke je aj Kemi Adekoyaová z Bahrajnu (53,67).
Na ďalšom mítingu DL v Chorzówe sa ženská prekážková štvorstovka nebeží, Zapletalová a jej súperky sa dostanú k slovu znovu až 27. augusta na zürišskom Weltklasse.
V rámci bruselského finále je disciplína na programe v piatok 4. septembra. Slovenská reprezentantka v ňom bude obhajovať vlaňajšie senzačné druhé miesto.
„Cítim sa fajn, musím ešte niečo dospať, ale po mojich štartoch na ME som rýchlo zregenerovala. Verím, že mám toľko síl, aby som úspešne zvládla aj nasledujúce vystúpenia,“ teší sa na zvyšok sezóny Zapletalová.