Vrcholom jeho kariéry bolo zlato Mateja Tótha. Úspešný tréner ukončil svoju kariéru

Kouč Matej Spišiak, ktorý viedol Mateja Tótha v čase jeho triumfov na MS 2015 v Pekingu a na OH 2016 v Riu de Janeiro v chôdzi na 50 km, oznámil ukončenie svojej úspešnej trénerskej kariéry.
Rozhodnutie potvrdil iba pár hodín po tom, čo jeho zverenec Michal Morvay obsadil v chodeckom maratóne na atletických ME v Birminghame ako najlepší zo slovenských chodcov 18. miesto. Informoval o tom portál olympic.sk.
Spišiak bol v minulosti úspešný chodec. Štartoval na MEJ 1997 (9. miesto na 10.000 m), v roku 2001 získal titul majstra SR na 50 km (os. rekord 3:54:24) a predstavil sa aj na MS 2003 v Edmontone.
Pre zdravotné problémy ukončil kariéru už v 25 rokoch. Najskôr učil a trénoval na Športovom gymnáziu v Nitre.
Od októbra 2013 bol tréner vo VŠC Dukla, kde okrem majstra sveta, olympijského víťaza a dvojnásobného vicemajstra Európy na 50 km Mateja Tótha pripravoval aj štvrtú z ME 2018 na 50 km Máriu Katerinka Czakovú (spolu s Martinom Pupišom), Miroslava Úradníka či Michala Morvaya.
S bývalou priateľkou a olympioničkou z Londýna 2012 Miroslavou Syllabovou vychováva syna Marka.
„V atletike pôsobím aktívne už 33 rokov, z toho 22 rokov ako tréner. Je to kus života a dnes cítim, že nastal správny čas túto kapitolu uzavrieť. Zažil som vo svojej kariére veci, o ktorých som kedysi ani nesníval.
Olympijské zlato Maťa Tótha bolo absolútny vrchol. Rovnako si veľmi vážim štvrté miesto Mariky Katerinka Czakovej na ME 2018 v Berlíne, siedme miesto Miša Morvaya na ME 2022 v Mníchove a, samozrejme, aj jeho výsledok v Birminghame,“ povedal Spišiak podľa facebookového profilu Bratislavského atletického zväzu.
Ako tréner zažil olympijské hry v Londýne 2012, Riu de Janeiro 2016, Tokiu 2020 a v Paríži 2024: „Bola to veľká skúsenosť. Neboli však iba úspechy.
Prišli aj pády, sklamania a chvíle, keď sa veci nevyvíjali podľa našich predstáv. Som nesmierne hrdý na našu spoločnú cestu. Na dosiahnuté výsledky, ale ešte viac na ľudí, ktorí za nimi stáli.“