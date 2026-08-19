Bral drogy, kradol a myslel na samovraždu. Odrazil som sa od dna, tvrdí olympijský medailista

Jeho kariéra je spojená s titulom majstra sveta a so striebrom z olympiády, ale zároveň aj s dvomi dopingovými kauzami a dokopy až ôsmimi rokmi bez súťaženia.
Luvo Manyonga, skokan do diaľky z Juhoafrickej republiky, ešte pred troma rokmi prepadával ľudí, kradol im peniaze a mobilné telefóny, aby mal na drogy. A to všetko po tom, ako v atletike dosiahol na vrchol a patril vo svojej disciplíne k svetovej špičke.
Nechcel si priznať, že má problém
Dnes má Manyonga 35 rokov a zažíva svoj druhý veľký reštart kariéry.
„So svojimi výkonmi som celkom spokojný, keďže dokážem pravidelne skákať cez osem metrov. Toto je moja druhá sezóna, čo som opäť na súťažnom okruhu a som naozaj šťastný, že som sa dokázal vrátiť k vrcholovej atletike.
Ľudia mi už nedôverovali, veľmi dlho som nesúťažil a vzhľadom na to, v akom som bol stave, nikto neveril, že môžem opäť začať odznova. Preto si veľmi vážim, že znovu športujem,“ vravel Manyonga nedávno na mítingu P-T-S v Banskej Bystrici.
Majster sveta z roku 2017 a strieborný medailista z olympijských hier 2016 skončil s výkonom 8,07 metra druhý za Čechom Radekom Juškom.
Prvýkrát mu činnosť zastavili ešte v roku 2012, keď sa len začínal uplatňovať na medzinárodnej scéne. Bol pozitívne testovaný na tik, čo je forma metamfetamínu užívaná v slumoch v Juhoafrickej republike.
Dostal osemnásťmesačný dištanc, ale jeho prestávka od vrcholovej atletiky vtedy trvala takmer štyri roky. Vrátil sa až v roku 2016 a už po niekoľkých mesiacoch plnohodnotného tréningu prišlo jeho najúspešnejšie obdobie spojené s olympijským striebrom, titulom majstra sveta či osobným rekordom 8,65 metra.
S odstupom času priznáva, že drogy ako forma uvoľnenia zostali súčasťou jeho života aj v čase, keď bol na športovom vrchole. Siahal po nich, keď trávil čas doma v JAR. Najmä v období medzi sezónami.
„Nikdy som neužíval doping pre zlepšenie výkonu, ale drogy vo svojom voľnom čase. Myslel si, že to dokáže celé ustrážiť a nikto nič nezistí. Nechcel som si priznať, že mám nejaký problém,“ hovorí víťaz desiatich mítingov najvyššej Diamantovej ligy.
Uvažoval nad samovraždou
Druhý, tentoraz už štvorročný zákaz činnosti dostal od decembra 2020, lebo trikrát nenahlásil miesto svojho pobytu, čo bolo vyhodnotené ako úmyselné vyhýbanie sa dopingovej kontrole.
Opäť sa za tým skrývali drogy, pričom najťažšie chvíle jeho života prišli práve počas tohto druhého dištancu. Bol zanedbaný a v hroznej fyzickej kondícii.
Zároveň mu v tomto období zomrela mama, ktorá bola jeho životnou oporou. Vtedy cítil, že stratil akýkoľvek zmysel života a viackrát dokonca uvažoval nad samovraždou.
„Nad drogami nikto nezvíťazí. Nikto a nikdy. Keď ste závislý, tak jediné, čo vás v budúcnosti čaká, je smrť. Pretože o tom sú drogy – o smrti. Tušil som, že buď zomriem alebo spácham samovraždu,“ priznáva Manyonga.
V tom čase žil neďaleko Kapského mesta a peniaze na drogy získaval tak, že okrádal ľudí na ulici alebo sa vlámal do ich domov. Raz ukradol telefón dcére člena občianskej hliadky a keď ho príslušníci hliadky neskôr chytili, zbili ho bejzbalovou pálkou tak, že niekoľko dní nedokázal chodiť.
Padol na absolútne dno. A to v dobe, keď už bol úspešným atlétom s dostatkom peňazí, dobrým zázemím a vybudovaným menom.
„Bola to otázka voľby. Každý robí rozhodnutia a môže si vybrať v živote svoju cestu. Ja som spravil viaceré zlé rozhodnutia, pretože som bol mladý, hlúpy a ignorant. Už som však konečne dospel. Viem, čo chcem a čo chcem v živote dosiahnuť,“ zdôrazňuje juhoafrický skokan do diaľky.
Aby unikol všetkým pokušeniam a mal nejakú šancu na normálny život, odsťahoval sa na opačný koniec JAR, kde opäť začal s tréningom: „Bola to obrovská výzva. Mal som v hlave jedinú myšlienku na to, že sa chcem vrátiť k atletike a ukázať tak svetu, že sa dokážem odraziť od totálneho dna.“
O minulosti rozpráva v školách
Po približne troch rokoch, odkedy prestal s drogami, zdôrazňuje, že sa chce sústrediť na svoju prítomnosť a hlavne budúcnosť.
„Každý hovorí o mojej minulosti, ale ja chcem písať nový príbeh. Pomáhal mi viera v Boha a viem, že on mi ukáže správnu cestu. Chcem nabádať deti k tomu, aby sa držali čo najďalej od drog a byť pre ľudí, ktorí s nimi stále zápasia a bojujú o každý ďalší deň svojho života, inšpiráciou a motiváciou. Chcem im ukázať, čo všetko môžu v živote dokázať,“ približuje Manyonga, ktorý v JAR cestuje po školách a komunitných centrách.
„Pozývajú ma na rôzne stretnutia a prednášky, kde im hovorím aj o svojej minulosti. Vtedy to má svoj účinok. Som žijúci príklad, ale samozrejme nechcem, aby niekto išiel v mojich šľapajach. Nie každý sa totiž z toho dna dokáže vrátiť naspäť k životu,“ tvrdí Manyonga, ktorý sa svojimi radami snaží pomáhať aj ostatným atlétom.
Napríklad na mítingu P-T-S počas ženskej súťaže, ktorá nasledovala po mužskej, z tribúny hlasno povzbudzoval a po jednotlivých skokoch radil víťaznej Marthe Koalovej z Burkiny Faso a tiež Jamajčanke Ackelie Smithovej.
„Teraz som šťastný a spokojný. Som totiž zdravý, môžem pretekať a cestovať po svete. Akceptujem život taký, aký práve je,“ dodal atlét.