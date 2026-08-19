DAC atakoval rekord súťaže, jeho súper zažil extrémnu facku. Skalica sa trápila

Futbalisti DAC 1904 Dunajská Streda suverénne postúpili do 3. kola Slovenského pohára - Slovnaft Cupu.
V stredajšom zápase 2. kola potvrdili rolu favorita a deklasovali domáceho účastníka VI. ligy Východ OŠK Svätý Peter 13:0.
Hetrikmi sa v drese hostí blysli hneď traja hráči - Abdoulaye Gueye, Pa Assan Corr a Nino Kukovec.
V 2. kole nezaváhali ani ďalší účastníci Niké ligy. Trenčín nadelil poltucet hráčom TJ Jednota Bánová, Košice zvíťazili na ihrisku OFK SIM Raslavice 5:0 a Podbrezová vyhrala na pôde OŠK Rudňany 3:0.
Najviac sa na postup nadreli hráči Skalice, ktorí zdolali domáceho štvrtoligistu AFC Nové Mesto nad Váhom 1:0 až gólom Olivera Podhorina z 85. minúty.
So súťažou sa lúči prvý účastník druhej ligy, Malženice padli na pôde štvrtoligovej Šoporne.
Končia aj ďalší treťoligisti: Gabčíkovo podľahlo Tomášovu, Kalinovo prehralo v Brezne a Podkonice vypadli po penaltovom rozstrele s Krásnom nad Kysucou.
Slovnaft Cup - 2. kolo
OŠK Svätý Peter – DAC 1904 Dunajská Streda 0:13 (0:7)
Góly: 7., 33. a 50. Corr, 31., 32. a 37. Gueye, 59., 79. a 86. Kukovec, 26. a 35. Sylla, 72. a 90. Trusa
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OŠK Rudňany – FK Železiarne Podbrezová 0:3 (0:2)
Góly: 1. Silagadze, 1. Mrvaljevič, 57. Jánoš
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TJ Jednota Bánová – AS Trenčín 0:6 (0:2)
Góly: 24. Gonzalez, 37. Paur, 55. Jovanovič, 59. Soares, 61. Nadareišvili, 76. Hájovský
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OFK SIM Raslavice – FC Košice 0:5 (0:3)
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AFC Nové Mesto nad Váhom – MFK Skalica 0:1 (0:0)
Gól: 85. Podhorin
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TJ Lovča – MFK Dukla Banská Bystrica 0:2 (0:1)
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Tomášovce – Komárno 0:5
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Trnava – Trenčianske Stankovce - hrá sa o 18.30
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Čirč – Prešov 0:3
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Kováčová – Zvolen 0:4
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Nová Dedinka – Petržalka 1:5
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Jakubov – Inter Bratislava 1:4
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Šoporňa – Malženice 2:1
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Rohožník – Šamorín 0:1
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Oravská Jasenica – Považská Bystrica 0:2
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Rosina – Bytča 0:2
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Výčapy-Opatovce – Galanta 1:4
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Holíč – Myjava 1:3
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Hranovnica – Harichovce 1:1, na pok. kopy 2:3
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Čaňa – Lokomotíva Košice 0:4
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Kechnec – Slávia TU Košice 0:3
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Rožňava – Medzev 1:2
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Roma Ostrovany – Kendice 2:2, na pok. kopy 2:4
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Čičarovce – Stropkov 1:6
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Čebovce – Látky 0:4
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Hronec – Fiľakovo 0:4
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Brezno – Kalinovo 4:1
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Závažná Poruba – Kysucké Nové Mesto 0:2
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Korňa – Čadca 0:7
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Krásno nad Kysucou – Podkonice 1:1, na pok. kopy 3:1
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Diviaky – Nová Baňa 1:3
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Vavrečka – Tvrdošín 2:0
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Kvašov – Martin 2:5
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Krajné – Púchov 1:3
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Borský Mikuláš – Beluša 0:2
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Kopčany – Piešťany 1:8
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Nitra-Dolné Krškany – FC Nitra 0:2
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Žitavany – Veľké Ludince 1:4
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Kovarce – Šaľa 0:1
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Jelka – Kostolné Kračany 1:2
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Tomášov – Gabčíkovo 3:1
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Bernolákovo – Rača 0:3
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Svätý Jur – Malinovo 5:1
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Šenkvice – Dunajská Lužná 0:4
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