Bolt triumfoval v Riu pred desiatimi rokmi. Najrýchlejší muž histórie ovládol šprint aj štafetu

Jamajský šprintér Usain Bolt je jednou z najväčších športových hviezd v dejinách. S 11 zlatými medailami je rekordérom v histórii atletických svetových šampionátov, je tiež osemnásobným olympijským víťazom.
Svoje posledné olympijské zlato získal pred desiatimi rokmi, 20. augusta 2016, v Riu de Janeiro.
Po triumfoch na 100 aj 200 m doniesol v Riu na prvom mieste do cieľa štafetový kolík taktiež v pretekoch na 4x100 m.
V auguste 2017 ukončil držiteľ svetových rekordov na 100 a 200 metrov na MS v Londýne kariéru.
Bolt, ktorý sa narodil 21. augusta 1986 v Trelawny, hral v mladosti futbal a kriket, čoskoro po prechode k atletike začal byť považovaný za obrovský talent.
VIDEO: Zostrih výkonov Usaina Bolta na OH 2016
V roku 2002 sa ako pätnásťročný stal v Kingstone najmladším juniorským majstrom sveta všetkých čias.
Medzi najväčšie postavy svetovej atletiky sa dostal na OH 2008 v Pekingu, kde získal celkovo tri zlaté medaily.
Po konci kariéry usiloval o dráhu profesionálneho futbalistu, ale z jeho snahy o získanie angažmánu napríklad v Austrálii zišlo.
V roku 2019 Bolt oznámil, že so športom končí a bude sa venovať biznisu. V roku 2021 vydal svoj prvý hudobný album.