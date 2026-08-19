    Bolt triumfoval v Riu pred desiatimi rokmi. Najrýchlejší muž histórie ovládol šprint aj štafetu

    Usain Bolt.
    Usain Bolt. (Autor: TASR/AP)
    ČTK|20. aug 2026 o 00:00
    ShareTweet0

    Usain Bolt získal pred desiatimi rokmi v Riu de Janeiro posledné z trinástich zlatých medailí z MS a OH.

    Jamajský šprintér Usain Bolt je jednou z najväčších športových hviezd v dejinách. S 11 zlatými medailami je rekordérom v histórii atletických svetových šampionátov, je tiež osemnásobným olympijským víťazom.

    Svoje posledné olympijské zlato získal pred desiatimi rokmi, 20. augusta 2016, v Riu de Janeiro.

    Po triumfoch na 100 aj 200 m doniesol v Riu na prvom mieste do cieľa štafetový kolík taktiež v pretekoch na 4x100 m.

    V auguste 2017 ukončil držiteľ svetových rekordov na 100 a 200 metrov na MS v Londýne kariéru.

    Bolt, ktorý sa narodil 21. augusta 1986 v Trelawny, hral v mladosti futbal a kriket, čoskoro po prechode k atletike začal byť považovaný za obrovský talent.

    VIDEO: Zostrih výkonov Usaina Bolta na OH 2016

    V roku 2002 sa ako pätnásťročný stal v Kingstone najmladším juniorským majstrom sveta všetkých čias.

    Medzi najväčšie postavy svetovej atletiky sa dostal na OH 2008 v Pekingu, kde získal celkovo tri zlaté medaily.

    Po konci kariéry usiloval o dráhu profesionálneho futbalistu, ale z jeho snahy o získanie angažmánu napríklad v Austrálii zišlo.

    V roku 2019 Bolt oznámil, že so športom končí a bude sa venovať biznisu. V roku 2021 vydal svoj prvý hudobný album.

    Atletika

    Atletika

      Usain Bolt.
      Usain Bolt.
      Bolt triumfoval v Riu pred desiatimi rokmi. Najrýchlejší muž histórie ovládol šprint aj štafetu
      dnes 00:00
      Nachádzate sa tu:
      Domov»Atletika»Bolt triumfoval v Riu pred desiatimi rokmi. Najrýchlejší muž histórie ovládol šprint aj štafetu