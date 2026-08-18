Ďalšiu prekážku zvládla na výbornú. Zapletalová úspešne obhájila svoju prácu

Čerstvá majsterka Európy v behu na 400 metrov prek. Emma Zapletalová sa krátko po návrate z Birminghamu popasovala s ďalšou prekážkou a úspešne zvládla bakalárske štátnice na Fakulte telesnej výchovy, športu a zdravia UMB v Banskej Bystrici.
Informoval o tom Atletický zväz Bratislavy.
Štátnicová komisia jej udelila celkovú známku „A“. Vďaka tomu má už štvrtý (druhý najvyšší) kvalifikačný stupeň trénerky atletiky.
Majsterka Európy vo svojej bakalárskej práci „Analýza a porovnanie dvoch ročných tréningových cyklov bežkyne na 400 m cez prekážky“, ktorú si vybrala ešte pred vlaňajšou sezónou, v ktorej brala na MS v Tokiu bronz, porovnávala svoju prípravu na sezóny 2021 a 2025.
Prácu úspešne obhájila v študijnom odbore Vedy o športe a študijnom programe „Trénerstvo“. Jej školiteľ bol bývalý šéftréner slovenskej atletickej reprezentácie, v súčasnosti dekan FTVŠaZ UMB v Banskej Bystrici profesor Martin Pupiš, ktorý bol zároveň aj predsedom štátnicovej komisie.
„Momentálne prežívam krásne a emotívne obdobie, ale uvedomujem si, že športová kariéra má nielen svoj začiatok, ale raz príde aj koniec.
Obdobie, keď som bola zranená, mi otvorilo oči. Preto je dobre, že môžem byť pripravená aj vďaka vzdelaniu na to, čo budem robiť po skončení kariéry,“ uviedla Zapletalová, ktorá už má vyštudovanú kombináciu telesná výchova-ruština na UKF v Nitre.
„Vzdelanie vo vedách o športe mi dáva možnosť po skončení kariéry odovzdávať iným moje skúsenosti.
Okrem trénerskej práce ich môžem využiť aj ako metodička, diagnostička, prípadne iných oblastiach športu. O pár rokov uvidíme, ako sa veci vyvinú.
Teraz ma čaká záver sezóny - mítingy Diamantovej ligy, Ultimate World Championships v Budapešti a po krátkom oddychu sa pustím do prípravy na novú sezónu a aj do magisterského štúdia,“ citoval ju portál Atletického zväzu Bratislavy.