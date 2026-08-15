ONLINE: 6. deň na ME v atletike 2026 dnes, večerný program LIVE.

ME v atletike 2026, ktoré sa konajú v anglickom Birminghame, dnes pokračujú šiestym, a teda predposledným súťažným dňom.
Po tom, čo sa dopoludnia rozdali medzi mužmi aj ženami cenné kovy v chodeckom maratóne aj polmaratóne, sa večer uskutočnia ďalšie finálové disciplíny.
Bude ich celkovo deväť, pričom medzi ťaháky budú patriť ženská štvorstovka, mužská súťaž v oštepe či štafety na 4x 100 metrov mužov aj žien.
Kde sledovať ME v atletike 2026 v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Slovensko mohlo mať večer zastúpenie jedine v spomenutej štafete žien na 4x 100 m, ale kvarteto Delia Farajpourová, Viktória Korbová, Lenka Kovačovicová a Viktória Forster nepostúpilo z rozbehu.
Atletiku sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: ME v atletike 2026 (6. deň, Birmingham, večerný program, výsledky, sobota, naživo)
Majstrovstvá Európy 2026
15.08.2026 o 20:45
Večerný program
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minúta
Plánovaný
Prehľad
Program:
20:45 Sedmiboj, 800m (Tkáčová)
21:01 Hod oštěpem mužů, finále (Vadlejch)
21:07 Skok do výšky žen, finále
21:10 400m žen, finále (Manuel)
21:17 Trojskok mužů, finále
21:25 10000m mužů, finále
22:07 1500m mužů, finále
22:33 4x100m mužů, finále
22:48 4x100m žen, finále
20:45 Sedmiboj, 800m (Tkáčová)
21:01 Hod oštěpem mužů, finále (Vadlejch)
21:07 Skok do výšky žen, finále
21:10 400m žen, finále (Manuel)
21:17 Trojskok mužů, finále
21:25 10000m mužů, finále
22:07 1500m mužů, finále
22:33 4x100m mužů, finále
22:48 4x100m žen, finále
Prenos
Program
20:45 Sedmiboj, 800m (Tkáčová)
21:01 Hod oštěpem mužů, finále (Vadlejch)
21:07 Skok do výšky žen, finále
21:10 400m žen, finále (Manuel)
21:17 Trojskok mužů, finále
21:25 10000m mužů, finále
22:07 1500m mužů, finále
22:33 4x100m mužů, finále
22:48 4x100m žen, finále
20:45 Sedmiboj, 800m (Tkáčová)
21:01 Hod oštěpem mužů, finále (Vadlejch)
21:07 Skok do výšky žen, finále
21:10 400m žen, finále (Manuel)
21:17 Trojskok mužů, finále
21:25 10000m mužů, finále
22:07 1500m mužů, finále
22:33 4x100m mužů, finále
22:48 4x100m žen, finále
Sobotní večer bude v Birminghamu patřit českým medailovým nadějím. Jakub Vadlejch se pokusí obhájit evropský titul v hodu oštěpem, Lurdes Gloria Manuel nastoupí do mimořádně kvalitního finále čtvrtky. Adéla Tkáčová pak uzavře svůj první sedmiboj na vrcholné akci, bez medailových ambicí.
Program začne ve 20.45 závěrečnou osmistovkou sedmibojařek. Pořadí bude rozhodně promíchané oproti pátečnímu programu, takže se v tuto chvíli nedá odhadnout, kdo bude v bojích o medaile.
Českým vrcholem večera bude od 21.01 finále mužského oštěpu. Vadlejch v kvalifikaci hodil 80,92 metru a postoupil pátým nejlepším výkonem. Z české trojice uspěl jako jediný, Martin Konečný ani Jan Výška se mezi finalisty nedostali. Nejdelší kvalifikační pokus předvedl Němec Julian Weber, který poslal oštěp na 84,02 metru.
Jen o šest minut později začne výška žen. Hlavní favoritkou zůstává světová rekordmanka Jaroslava Mahučichová, která v kvalifikaci zvládla 188 i 191 centimetrů na první pokus. Do finále ji doprovodily také její krajanka Iryna Geraščenková, Srbka Angelina Topičová či Němka Christina Honselová. Mahučichová prošla kvalifikací bez zaváhání a může získat třetí evropské zlato za sebou.
Ve 21.10 přijde druhý český útok na medaili. Lurdes Gloria Manuel postoupila do finále čtvrtky časem 49,81 sekundy, když ve svém semifinále doběhla druhá za Natalií Bukowieckou. Kvalita finálové osmičky je mimořádná – hned pět závodnic se v semifinále dostalo pod hranici 50 sekund. Nejrychlejší byla Bukowiecká za 49,57, následovaly Lieke Klaverová, Henriette Jaegerová, Lurdes Gloria Manuel a Amber Anningová. Jak ukázaly výsledky tří semifinálových běhů, česká halová mistryně světa bude potřebovat další špičkový výkon.
Finále trojskoku mužů začne ve 21.17 a mělo by nabídnout souboj dvou výrazně nejlepších kvalifikantů. Portugalec Pedro Pichardo skočil 17,16 metru, Ital Andy Díaz Hernández zaostal o jedenáct centimetrů. Nikdo další se přes sedmnáctimetrovou hranici nedostal.
Ve 21.25 vyběhnou na trať účastníci finále na 10 000 metrů. Hvězdnému startovnímu poli vévodí úřadující mistr světa Jimmy Gressier a evropský rekordman Andreas Almgren. Mezi kandidáty na medaili patří také evropský šampion z Mnichova Yemaneberhan Crippa.
Od 22.07 se poběží finále patnáctistovky mužů. Bez Jakoba Ingebrigtsena získá Evropa nového šampiona. Mezi dvanáct finalistů prošli bývalý mistr světa Jake Wightman, Azeddine Habz, Isaac Nader, Narve Gilje Nordås, Jake Heyward či Stefan Nillessen.
Večer uzavřou finále štafet na 4 × 100 metrů. Muži poběží ve 22.33, ženy ve 22.48. Finalisty určí až sobotní dopolední rozběhy a konkrétní složení kvartet budou oficiálně potvrzena krátce před startem.
Program začne ve 20.45 závěrečnou osmistovkou sedmibojařek. Pořadí bude rozhodně promíchané oproti pátečnímu programu, takže se v tuto chvíli nedá odhadnout, kdo bude v bojích o medaile.
Českým vrcholem večera bude od 21.01 finále mužského oštěpu. Vadlejch v kvalifikaci hodil 80,92 metru a postoupil pátým nejlepším výkonem. Z české trojice uspěl jako jediný, Martin Konečný ani Jan Výška se mezi finalisty nedostali. Nejdelší kvalifikační pokus předvedl Němec Julian Weber, který poslal oštěp na 84,02 metru.
Jen o šest minut později začne výška žen. Hlavní favoritkou zůstává světová rekordmanka Jaroslava Mahučichová, která v kvalifikaci zvládla 188 i 191 centimetrů na první pokus. Do finále ji doprovodily také její krajanka Iryna Geraščenková, Srbka Angelina Topičová či Němka Christina Honselová. Mahučichová prošla kvalifikací bez zaváhání a může získat třetí evropské zlato za sebou.
Ve 21.10 přijde druhý český útok na medaili. Lurdes Gloria Manuel postoupila do finále čtvrtky časem 49,81 sekundy, když ve svém semifinále doběhla druhá za Natalií Bukowieckou. Kvalita finálové osmičky je mimořádná – hned pět závodnic se v semifinále dostalo pod hranici 50 sekund. Nejrychlejší byla Bukowiecká za 49,57, následovaly Lieke Klaverová, Henriette Jaegerová, Lurdes Gloria Manuel a Amber Anningová. Jak ukázaly výsledky tří semifinálových běhů, česká halová mistryně světa bude potřebovat další špičkový výkon.
Finále trojskoku mužů začne ve 21.17 a mělo by nabídnout souboj dvou výrazně nejlepších kvalifikantů. Portugalec Pedro Pichardo skočil 17,16 metru, Ital Andy Díaz Hernández zaostal o jedenáct centimetrů. Nikdo další se přes sedmnáctimetrovou hranici nedostal.
Ve 21.25 vyběhnou na trať účastníci finále na 10 000 metrů. Hvězdnému startovnímu poli vévodí úřadující mistr světa Jimmy Gressier a evropský rekordman Andreas Almgren. Mezi kandidáty na medaili patří také evropský šampion z Mnichova Yemaneberhan Crippa.
Od 22.07 se poběží finále patnáctistovky mužů. Bez Jakoba Ingebrigtsena získá Evropa nového šampiona. Mezi dvanáct finalistů prošli bývalý mistr světa Jake Wightman, Azeddine Habz, Isaac Nader, Narve Gilje Nordås, Jake Heyward či Stefan Nillessen.
Večer uzavřou finále štafet na 4 × 100 metrů. Muži poběží ve 22.33, ženy ve 22.48. Finalisty určí až sobotní dopolední rozběhy a konkrétní složení kvartet budou oficiálně potvrzena krátce před startem.
Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 20:45.