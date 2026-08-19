Zamiešal sa do toho rozhodca a všetko pokazil. Jeho výkon bol veľmi zlý, tvrdil Touré.

V posledných rokoch sa stalo pravidlom, že domáce zápasy Slovana v európskych pohároch sleduje priamo v aréne aj viac ako 20-tisíc ľudí. Vypredaná aréna už nie je raritou.
Aj v stredu boli električky plné fanúšikov oblečených v belasých dresoch. Dôchodcovia, deti aj ženy smerovali na Tehelné pole.
Posledná električka bežne odchádza zo zastávky blízko štadióna pár minút po 23. hodine. Tentoraz MHD nadsluhovala a električka odchádzala ešte o pol hodiny pred polnocou. Kto mal lístok na zápas, mal aj MHD zadarmo na zápas a späť.
Spievalo sa aj po zápase, hoci Slovan druhýkrát v tejto sezóne nevyhral. V prvom zápase play off Ligy majstrov remizoval doma s NK Celje 1:1.
Bývalý majiteľ
V hlučnej električke tíško stál a neskôr sedel bývalý majiteľ Slovana. Sotva ho niekto spoznal. Dnes je to 74-ročný starý pán.
Bývalý minister hospodárstva a podnikateľ Ľudovít Černák kúpil futbalový klub ŠK Slovan Bratislava v januári 2005. V roku 2008 predal väčšinový podiel v klube finančnej skupine J&T, odkiaľ neskôr prešiel do rúk súčasného majiteľa Ivana Kmotríka.
Černák prežil so Slovanom krušné časy a pomohol ho vytiahnuť z bahna a druhej ligy. Súčasný Slovan je úplne inde. Siaha na hlavnú fázu Ligy majstrov.
Ale vráťme sa do súčasnosti.
Celý štadión hnal Slovan
Fanúšikovia hnali domácich celý zápas. Ani chvíľu nebolo ticho. Pred zápasom zaujalo parádne choreo, ktoré sa tiahlo cez celý štadión, čo nebýva zvykom. Pozdĺž tribúny bol veľký nápis: 12. hráč.
Slovan v úvodnej tretine dominoval a už v 15. minúte sa presadil nováčik Roman Čerepkai.
„Prvý polčas bol z našej strany fajn. Dali sme úvodný gól a mali sme aj ďalšie možnosti. Boli sme silní v strede poľa. Po prestávke to bolo z pohľadu obrazu hry tak 50 na 50. Ideme však ďalej a naším cieľom bude pobiť sa o postup v odvete,“ hodnotil tréner Slovana Yaya Touré.
Z jeho tváre bolo čítať sklamanie.
Vynikal Tigran
„S výkonom som veľmi spokojný, hoci som, samozrejme, sklamaný z výsledku. Zápas bol podľa mňa taký, že sme ho mohli vyhrať. Vytvorili sme si viac šancí a boli sme na ihrisku agresívnejším tímom. Potom sa do toho začal miešať rozhodca a všetko mi to pokazil. Som však sklamaný za svojich hráčov, pretože dnes odviedli veľmi veľa dobrej práce. Mali sme tento zápas vyhrať,“ vravel Touré.
Famózne hral hlavne Tigran Barseghyan, na druhom krídle bol nebezpečný aj Camara.
„Tigran je skvelý hráč. Vie rozdávať prihrávky, vie dávať góly. Samozrejme, ku koncu už bol trochu unavený. Trochu som sa oňho obával, ale našťastie je všetko v poriadku. Tigran je špičkový hráč. Dúfam, že budúci týždeň bude v ešte lepšej forme a pomôže nám vyhrať zápas,“ povedal Touré.
Osem striel, ale iba jeden gól
Slovan mohol viesť aj o dva či tri góly, nápor však nevyužil.
„Mňa viac mrzí to, že sme sa po našom góle stiahli a pred súperom sme mali až príliš veľký rešpekt. Hrali sme doma a bránili sme sa, to sa mi nepáči. No treba dodať, že na tomto stále pracujeme. Keď sa vám nepodarí premeniť šance, do ktorých sa dostanete, môže sa vám to vypomstiť. Stačí sa pozrieť na čísla z prvého polčasu."
"My sme mali osem striel, oni iba dve. No z pohľadu výsledku to bolo 1:1. Z tohto sme trošku sklamaní, pretože výkon hráčov bol veľmi dobrý. Remizovali sme, čo znamená, že teraz musíme vonku vyhrať,“ povedal Touré.
Je to aj o šťastí
V 41. minúte prišiel šok. Avdyli vyrovnal po šikovnej individuálnej akcii, ale aj po chybe domácej defenzívy, keď zle bránil César Blackman.
Liga majstrov - 1. zápas play-off
ŠK Slovan Bratislava - NK Celje 1:1 (1:1)
Góly: 15. Čerepkai - 41. Avdyli
Rozhodovali: Zwayer - Kempter, Kimmeyer (všetci Nem.)
ŽK: Bajrič, Blackman - Avdyli, Zabukovnik
Diváci: 21.640
Slovan: Takáč - Blackman, Bajrič, Markovič, Cruz - Martinez (84. Ibrahim), Pokorný, Mustafič (70. Macuoka) - Barseghjan (84. Šporar), Čerepkai (62. Yirajang), Camara (70. Kianga)
Celje: Leban - Ivanšek (58. Verbič), Hrka, Tutyškinas, Širvys (77. Diounkou) - Kvesič (86. Dukuly), Zabukovnik, Daniel (77. Čalušič) - Sešlar, Kučys (58. Kotnik), Avdyli
„To je súčasť futbalu. Samozrejme, spôsob, akým ten hráč strelil gól... Koľko hráčov dokáže dať gól takým spôsobom? Dostal sa do šance, vošiel do šestnástky a vystrelil, myslím, pravou nohou. Pritom je ľavák,“ opisoval Touré.
„Niekedy je futbal aj o šťastí. Veď my sme mali viac z hry. Nevidel som, že by súper urobil niečo výnimočné. Držali loptu v strede ihriska, ale vpredu nám nijako výrazne neublížili. Takéto veci sa môžu stať,“ dodal tréner Slovana.
Touré: Som veľmi nahnevaný
Od tohto momentu sa už nič vážnejšie nestalo. Slovinci síce v druhom polčase neboli príliš nebezpeční, ale pozorne bránili. Slovan sa už do šance nedostal.
Tourého však rozladil výkon nemeckého rozhodcu Felixa Zwayera. Počas zápasu dával svoj nesúhlas najavo a snažil sa rozhodcom dohovárať.
„Nechcem o tom hovoriť. Bolo to veľmi, veľmi negatívne a zlé. Nemám rád, keď sa rozhodca príliš výrazne zapája do hry,“ povedal Touré.
Neskôr bol ešte konkrétnejší.
„Úprimne, z jeho strany to bol veľmi slabý výkon. Je tam, ale nechcem o ňom hovoriť príliš veľa. Myslím si, že on sám vie. Keď som sa dostal na ihrisko, rozprával som sa s ním. Vie to a aj on cíti, že to bolo zlé.“
Rozhodca? Veľmi zlý výkon
Touréovi prekážalo najmä to, že podľa neho rozhodca zasahoval do diania viac, ako mal.
„Je neuveriteľné, ako veľmi môže rozhodca zasiahnuť do zápasu. Pritom to boli jednoduché situácie. Stačilo zostať mimo hry, nezasahovať do toho. Pravidlá poznáme. On ich pozná tiež.“
A pokračoval: „Stále za nami chodia na porady, rozprávajú sa s nami a členmi realizačného tímu a hovoria nám, ako sa majú veci robiť. Ale toto nie je futbal.
Niekedy sa jednoducho musíte stiahnuť a nechať hru plynúť. Každopádne, jeho výkon bol zlý, veľmi zlý. Úprimne, som na neho veľmi nahnevaný.“
Šporar dostal desať minút
V závere zápasu poslal Touré do hry Andraža Šporara, ktorý sa vrátil po zranení. Aj toto striedanie súviselo s jeho snahou, aby Slovan nehral príliš defenzívne.
„Neznášam, keď sme príliš stiahnutí. Najskôr som premýšľal, že tam pošlem Alexeja Maroša, aby zostal na kraji a vytváral viac príležitostí. Nakoniec som sa však počas dvoch-troch sekúnd rozhodol pre Šporara.
Samozrejme, bol pripravený nastúpiť, ale nebol kondične pripravený na 30 či 40 minút. Možno zvládol desať minút, a to bolo v poriadku. Keď prišiel na ihrisko, niečo vytvoril. Potom tam bola situácia, ktorá podľa mňa nebola na penaltu, ale taký je futbal. Je to súčasť hry,“ vysvetľoval Touré.
Druhý zápas play off Ligy majstrov sa hrá budúcu stredu v Slovinsku.