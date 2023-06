Podvod so žiackymi turnajmi? Chlapci hrali, ale na ihrisku vraj nikto nebol

Fiktívne turnaje?

„Chcem Vám dať do pozornosti čo sa deje na ObFZ Humenné. Mládež - žiaci hrajú stretnutia turnajovým spôsobom a v skupine sú tri, alebo štyri mužstvá. V jarnej časti sa neodohrali niektoré stretnutia - turnaje, ale zápisy z jednotlivých stretnutí, t.j. výsledky, strelci gólov a zostavy mužstiev boli riadne nahraté do systému ISSF ako by sa odohrali,“ píše sa v liste čitateľa, ktorého identitu redakcia pozná.