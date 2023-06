VIDEO: Gól roka 2023? Internetom koluje ukážkový volej zo šiestej ligy

„Nešpekuloval som. Povedal som si, že buď to padne alebo nie. Lepšie to skončiť nemohlo,“ tešil sa autor krásneho gólu Matúš Strečanský.

„Máme najvyššie ambície. Hovorilo sa o postupe, no súperi majú veľký náskok. Budeme sa snažiť, aby to vyšlo. Keď nie, zabojujeme zas o rok,“ uviedol 26-ročný futbalista.

Kanianka je vďaka výhre so 40 bodmi na treťom mieste tabuľky. Stále živí šance na postup do piatej ligy, no tri kolá pred koncom stráca na na prvé Pruské až sedem bodov.

Strečanský si vo futbale veľké ciele nedáva. Chce hrať hlavne pre zábavu.

„Mám už svoj vek, takže profesionálnu kariéru som zabalil. Ako chlapec som sníval, že budem hrať vo veľkom klube. No nie každému sa to podarí.

Teraz si prajem hlavne zdravie. A aby sa mi vyhýbali zranenia,“ prezradil.

Bol na kempe v Janove

Medzi jeho najväčšie úspechy patrí účasť na kempe v talianskom Janove.

„Agent Juraja Kucku si na tréningu v Prievidzi vybral štyroch chlapcov, ktorí dostali jedinečnú príležitosť. A ja som bol medzi nimi.

Zahral som si proti Monaku, Janovu a stretol som sa s veľkými hráčmi. Pán Kucka nás zobral na večeru do Milána. Netušili sme, o čo ide, no zrazu vedľa nás sedeli mená ako Luuk De jong či Mario Balotelli. Bol to obrovský zážitok. Neveril som, že je to realita,“ zaspomínal.