Zápas roka pre družinu okolo Calzonu. Čo potrebujete vedieť pred duelom Nemecko - Slovensko?

LIPSKO. Slovenských futbalistov čaká záverečný zápas kvalifikácie MS 2026. Duel, ktorý dostal nálepku "zápas roka" odohrajú zverenci Francesca Calzonu proti výberu Nemecka.
Prečítajte si všetky dôležité informácie pred stretnutím formou otázok a odpovedí.
Kde sa odohrá zápas Nemecko - Slovensko?
Duel Nemecko - Slovensko sa bude hrať na štadióne Red Bull Arena v nemeckom Lipsku. Štadión má kapacitu 47-tisíc divákov a domáce zápasy na ňom hráva bundesligový tím RB Lipsko.
O koľkej sa začína zápas Nemecko - Slovensko?
Zápas má výkop o 20.45 h stredoeurópskeho času.
Kto bude vysielať zápas?
Posledný zápas Slovenska v kvalifikačnom cykle odvysiela stanica Sport 1. Ich štúdio sa začína už o 19.45 h s Martinom Škrteľom a Szilárdom Némethom. Zápas odvysiela aj stanica ZDF.
Kto je rozhodcom zápasu?
Hlavným rozhodcom zápasu bude François Letexier z Francúzska. Asistentmi budú jeho krajani Cyril Mugnier a Mehdi Rahmouni.
Aké zmeny nastali v nominácii Slovenska?
Oproti poslednému zápasu nastala jedna zmena v nominácii Slovenska. Namiesto zranených Adriána Kaprálika a Mária Sauera pribral Calzona do nominácie Mareka Kristiána Baroša.
Aké zmeny nastali v nominácii Nemecka?
Káder Nemecka opustil po poslednom zápase devätnásťročný Said El Mala. Hlavnému trénerovi nemeckého výberu Julianovi Nagelsmannovi bude naopak proti Slovensku k dispozícii útočník Dortmundu Karim Adeyemi.
Aké sú scenáre zápasu?
Ak Slovensko zdolá Nemecko, zabezpečí si postup na svetový šampionát. V prípade remízy a prehry bude hrať baráž o MS, ktorá sa má odohrať v marci budúceho roku.
Aký je pohľad do histórie?
Slovensko sa MS vo futbale zúčastnilo len raz - v roku 2010. Vtedy si zverenci Vladimíra Weissa staršieho poradili s Poľskom 1:0, takisto na trávniku súpera.
Ako dopadol prvý zápas?
Slovensko začalo kvalifikačný cyklus na MS 2026 práve proti Nemecku. Na Tehelnom poli v Bratislave senzačne zdolali veľkého favorita 2:0. O góly sa postarali Dávid Strelec a David Hancko.
VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - Nemecko
Bude zápas možné sledovať aj na Sportnet.sk?
Áno, zápas Nemecko - Slovensko bude možné sledovať na Sportnet.sk ako online prenos.
Aký obsah vytvoril Sportnet.sk pred zápasom?
Sportnet.sk vytvoril pred "zápasom roka" obsah pre čitateľov. Prečítajte si články od našich autorov.