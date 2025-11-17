Zápas roka pre družinu okolo Calzonu. Čo potrebujete vedieť pred duelom Nemecko - Slovensko?

Hráči Slovenska.
Hráči Slovenska. (Autor: Sportnet/Matej Sagan)
17. nov 2025 o 11:40
Prečítajte si otázky a odpovede pred zápasom Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026.

LIPSKO. Slovenských futbalistov čaká záverečný zápas kvalifikácie MS 2026. Duel, ktorý dostal nálepku "zápas roka" odohrajú zverenci Francesca Calzonu proti výberu Nemecka.

Prečítajte si všetky dôležité informácie pred stretnutím formou otázok a odpovedí.

Kde sa odohrá zápas Nemecko - Slovensko?

Duel Nemecko - Slovensko sa bude hrať na štadióne Red Bull Arena v nemeckom Lipsku. Štadión má kapacitu 47-tisíc divákov a domáce zápasy na ňom hráva bundesligový tím RB Lipsko.

O koľkej sa začína zápas Nemecko - Slovensko?

Zápas má výkop o 20.45 h stredoeurópskeho času.

Kde sledovať kvalifikáciu MS vo futbale v TV?
Kto bude vysielať zápas?

Posledný zápas Slovenska v kvalifikačnom cykle odvysiela stanica Sport 1. Ich štúdio sa začína už o 19.45 h s Martinom Škrteľom a Szilárdom Némethom. Zápas odvysiela aj stanica ZDF.

Kto je rozhodcom zápasu?

Hlavným rozhodcom zápasu bude François Letexier z Francúzska. Asistentmi budú jeho krajani Cyril Mugnier a Mehdi Rahmouni.

Aké zmeny nastali v nominácii Slovenska?

Oproti poslednému zápasu nastala jedna zmena v nominácii Slovenska. Namiesto zranených Adriána Kaprálika a Mária Sauera pribral Calzona do nominácie Mareka Kristiána Baroša.

Aké zmeny nastali v nominácii Nemecka?

Káder Nemecka opustil po poslednom zápase devätnásťročný Said El Mala. Hlavnému trénerovi nemeckého výberu Julianovi Nagelsmannovi bude naopak proti Slovensku k dispozícii útočník Dortmundu Karim Adeyemi.

Aké sú scenáre zápasu?

Ak Slovensko zdolá Nemecko, zabezpečí si postup na svetový šampionát. V prípade remízy a prehry bude hrať baráž o MS, ktorá sa má odohrať v marci budúceho roku.

Aký je pohľad do histórie?

Slovensko sa MS vo futbale zúčastnilo len raz - v roku 2010. Vtedy si zverenci Vladimíra Weissa staršieho poradili s Poľskom 1:0, takisto na trávniku súpera.

Ako dopadol prvý zápas?

Slovensko začalo kvalifikačný cyklus na MS 2026 práve proti Nemecku. Na Tehelnom poli v Bratislave senzačne zdolali veľkého favorita 2:0. O góly sa postarali Dávid Strelec a David Hancko.

VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - Nemecko

Bude zápas možné sledovať aj na Sportnet.sk?

Áno, zápas Nemecko - Slovensko bude možné sledovať na Sportnet.sk ako online prenos.

Aký obsah vytvoril Sportnet.sk pred zápasom?

Tabuľka skupiny A - kvalifikácia MS vo futbale 2026

Kvalifikácia MS vo futbale 2026

Reprezentácie

