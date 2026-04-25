1200 divákov, pyro aj choreo. Petržalka vyhrala malé bratislavské derby po 19 rokoch

Spoločná fotka hráčov FC Petržalka s fanúšikmi po výhre nad bratislavským Interom v 27. kola MONACObet ligy.
Spoločná fotka hráčov FC Petržalka s fanúšikmi po výhre nad bratislavským Interom v 27. kola MONACObet ligy. (Autor: Facebook / FC Petržalka)
Titanilla Bőd|25. apr 2026 o 20:29
Petržalka zvíťazila na Pasienkoch 2:0.

Inter Bratislava a Petržalka boli pred dvoma desaťročiami účastníkmi najvyššej súťaže. Potom však pre oba kluby prišiel pre rôzne okolnosti pád do nižších líg.

Tieto dva tradičné bratislavské celky sa stretli v najvyššej súťaži naposledy v roku 2006.

Dva góly Appiaha

Odvtedy odohrali spolu šesť súťažných zápasov, dva v pohári a štyri v druhej lige. Petržalka naposledy zdolala Inter v odvete štvrťfinále pohára v novembri 2007.

V sezóne 2018/2019 v druhej lige vyhral Inter doma 2:1 a na pôde Petržalky sa zrodila remíza 1:1.

Vlani na jeseň vyhrali žlto-čierni v Petržalke 1:0 gólom Juraja Pirosku.

Mužstvo z pravého brehu Dunaja mohlo oslavovať v malom bratislavskom derby po 19 rokoch, keď v 27. kole MONACObet ligy vyhralo nad Interom 2:0.

Petržalka si vďaka tomu udržala druhé miesto v tabuľke a tri kolá pred koncom má dobré vyhliadky na baráž o postup do najvyššej súťaže.

Hrdinom zápasu bol dvojgólový Naphtalene Frank Appiah, ktorý skóroval v 59. a v 79. minúte. Momentálne má na konte šesť presných zásahov.

Čo aktuálne znamená Appiah pre Petržalku? „Ako každý jeden hráč, ktorého trénujem. Sme tím,“ podčiarkol tréner Petržalky Rastislav Urgela.

Halouska čaroval

Bol to zápas v dobrom tempe a príležitosti sa vyskytli na oboch stranách. V prvom polčase mali obrovskú šancu domáci, ale brankár Pavel Halouska predviedol parádny reflexívny zákrok.

Bol to jeden z kľúčových momentov zápasu, ak nie najdôležitejší.

„Ten zákrok bol fantastický. Paľo je za mňa top brankár, ktorý patrí na ligové trávniky. Je to naša veľká opora a osobnosť. Zatiahol roletu. Pred zápasom som mu povedal, že bude čarovať v bráne. Klobúk dole pred ním,“ chválil svojho gólmana Urgela.

Na Pasienky prišlo takmer 1200 divákov, nechýbali pokladničné pásky, choreo a pyrotechnika. Oba fankluby povzbudzovali počas celého zápasu.

„Je super, že fanúšikovia chodia na futbal. Škoda, že Inter nemá futbalovejší stánok, všetci by sme im to priali do budúcna, takisto ako aj nám. Ale aj tak tu bola dobrá atmosféra. Bol to férový zápas v krásnom počasí pred televíznymi obrazovkami,“ skonštatoval s úsmevom Urgela.

Baráž sa skloňuje

Petržalka zvládla ďalší dôležitý krok k baráži, ale v nasledujúcich troch kolách sa stretne s tými najsilnejšími tímami: hrá s Banskou Bystricou doma, nastúpi v Zlatých Moravciach a v závere privíta Liptovský Mikuláš.

„Či chceme alebo nie, baráž sa skloňuje. Primárny cieľ sme už splnili, toto je nadstavba, nejaký interný sen. Ja by som ho chlapcom rád doprial,“ vravel Urgela, ktorý už má skúsenosti s postupom do najvyššej súťaže.

„Pred siedmimi rokmi som zažil niečo podobné v Pohroní, obrovskú eufóriu, vypredaný štadión, najvyššiu súťaž. Ale nepredbiehajme,“ upozorňoval.

Petržalka začala jar troma remízami, odvtedy však zo siedmich zápasov vyhrala šesť a body stratila iba na pôde Slávie TU Košice.

„Bolo to naše jediné zakopnutie, ale tam sme si nezaslúžili vyhrať. Nebol to náš deň. Potom však prišla dobrá reakcia,“ podčiarkol tréner Petržalky.

Nič podobné ešte nezažil

Situácia v druhej lige je veľmi zaujímavá. Banská Bystrica síce už zabezpečila postup, ale stále sa vedie tuhý boj o barážovú priečku aj o záchranu.

Pravdepodobne je to aktuálne najvyrovnanejšia súťaž na Slovensku.

„Pôsobím v druhej lige niekoľko rokov. Je veľmi vyrovnaná, aj dole, aj hore. Ale to je dobré, je to zápletka. Možno by v tomto roku mohlo nejaké mužstvo prekvapiť v baráži,“ myslí si Urgela.

„Polovica ligy hrá o druhé miesto, polovica o záchranu. Nič podobné som ešte nezažil,“ súhlasil aj kapitán Petržalky Viktor Sliacky.

„V tejto lige nie je ľahký zápas. Myslím si, že máme správne vyvážené mužstvo, väčšinou mladých chalanov. Rozvíjame sa,“ doplnil.

„Nebláznite“

Pred zápasom strácal Inter na Petržalku tri body, v prípade víťazstva sa teda na ňu mohol dotiahnuť a ešte viac zamotať boje o baráž.

Žlto-čierni však nad možnou barážou nerozmýšľali.

„Nebláznite,“ odvetil tréner Interu Marián Šarmír. „Naším cieľom bola jednoznačne záchrana,“ zdôraznil.

V derby však samozrejme túžil vyhrať a po stretnutí bol pochopiteľne sklamaný.

„Chlapcom som pred zápasom povedal, že konečne môžeme hrať uvoľnene, sme zachránení. Paradoxne malo to úplne iný efekt, ako som očakával,“ poznamenal.

„Prvý polčas bol z našej strany zakríknutý, veľmi slabý. Neskoro sme dostupovali, smerom dopredu sme boli sterilní. Chýbala mi väčšia vôľa a nasadenie,“ zhodnotil zápas tréner žlto-čiernych.

V úvode druhého polčasu domáce mužstvo trochu zatlačilo súpera, ale bez gólového efektu. „Povedal som v kabíne, nebojme sa hrať, skúsme kombinovať, zakončovať. Ale som nespokojný s výkonom celého mužstva,“ uviedol Šarmír. 

Tabuľka MONACObet ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
27
18
6
3
54:22
60
R
R
V
V
V
2
FC PetržalkaFC PetržalkaFC Petržalka
27
13
6
8
42:26
45
V
V
P
V
V
3
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
27
12
8
7
49:43
44
V
R
V
P
R
4
MFK ZvolenMFK ZvolenMFK Zvolen
26
11
9
6
38:30
42
P
V
V
R
R
5
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
26
12
6
8
39:33
42
V
R
V
V
R
6
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
26
11
7
8
53:44
40
P
P
V
P
R
7
FK Inter BratislavaFK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
27
11
6
10
33:33
39
P
V
V
R
P
8
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
26
9
9
8
41:31
36
R
P
P
P
V
9
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
26
8
9
9
34:42
33
V
R
V
R
V
10
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
27
8
7
12
37:42
31
R
R
V
P
V
11
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
26
8
6
12
35:44
30
P
R
V
P
V
12
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
26
8
5
13
34:49
29
R
P
P
P
P
13
MŠK Považská BystricaMŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
27
7
7
13
35:47
28
R
R
P
P
R
14
Slávia TU KošiceSlávia TU KošiceSlávia TU Košice
26
7
7
12
34:46
28
P
V
P
R
P
15
MŠK PúchovMŠK PúchovMŠK Púchov
27
5
11
11
32:46
26
R
P
R
P
R
16
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
27
6
7
14
32:44
25
P
V
P
R
V
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Spoločná fotka hráčov FC Petržalka s fanúšikmi po výhre nad bratislavským Interom v 27. kola MONACObet ligy.
    Spoločná fotka hráčov FC Petržalka s fanúšikmi po výhre nad bratislavským Interom v 27. kola MONACObet ligy.
    1200 divákov, pyro aj choreo. Petržalka vyhrala malé bratislavské derby po 19 rokoch
    Titanilla Bőd|dnes 20:29|1
