V Nitre bol blázinec aj reklama na hokej. Ako spievali v SuperStar, príbeh nekončí

Tretia tretina, čas 15:41. Hráči Slovana sa v piatom finále proti Nitre radujú zo štvrtého gólu po tom, čo po prvej tretine prehrávali 0:3.
Obranca Ryan O'Connor skákal od šťastia.
Rozhodcovia ale presný zásah Tomáša Marcinka neuznali a pokračovalo sa za vyrovnaného stavu.
O necelé dve minúty bol za seknutie vylúčený útočník Slovana Dominik Jendek a v čase 19:06 strelil Jakub Lacka víťazný gól Nitry.
„Stačí jedna situácia, jeden nahodený puk, jeden vyhraný súboj a všetko sa otočí. O tom je hokej a preto je taký krásny," skonštatoval v štúdiu Joj Šport expert Martin Chovan.
Slovan v nedeľu nevyužil majstrovský mečbal, v Nitre prehral 3:5. Finálová séria sa za stavu 3:2 pre Slovan vracia do Bratislavy.
VIDEO: Zostrih zápasu Nitra - Slovan Bratislava v 5. finále
Slovan sa ani nedotkol puku
V pokri znamená all in moment, keď hráč vloží do hry všetky svoje žetóny. Už nemá priestor na ďalšie kalkulácie ani opravy, zostáva len veriť vlastnému rozhodnutiu.
Presne v takej pozícii nastúpili do piateho finále aj hokejisti Nitry. V sérii prehrávali so Slovanom 1:3, a ak chceli zostať v hre o titul, museli na domácom ľade vložiť do zápasu všetko.
Lenže počas nedeľného obeda prišli o veľký tromf.
„Akurát som jedol, keď som sa dozvedel, že Samo Buček nebude hrať," vysvetľoval tréner Nitry Andrej Kmeč. Buček dostal trest za podkopnutie súpera vo štvrtom finále.
„Som rád, že chalani ho zastúpili," dodal Kmeč. Riskantná hra sa ale vyplatila.
Prvú strelu na bránku Slovana domáci hokejisti vystrelili už po zopár sekundách. Po menej ako minúte už oslavovali. Robby Jackson strelil gól v prvom striedaní.
„Slovan sa ani nedotkol puku," hlásil komentátor na stanici Joj Šport.
„Takto vstúpiť do zápasu je des a hrôza," vravel kapitán Slovana Marcinko.
V 13. minúte strelil prvý gól v play-off Tomáš Chrenko a pred koncom úvodnej časti hry bolo po góle Mateja Pauloviča už 3:0 pre Nitru.
„Prvá tretina nás stála zápas. Toto sa už nesmie zopakovať," hodnotil asistent trénera Slovana Tomáš Surový.
Uznali sa aj iné góly
V piatok bol hrdina, v nedeľu naopak. Útočník Slovana Samuel Takáč vo štvrtom finále strelil gól, asistoval a v nájazdoch vyrovnal sériu, ktorú neskôr zlomil Tomáš Kráľovič.
V piatom zápase po jeho faule prišiel tretí gól Nitry a na začiatku druhej tretiny po kroščeku do hlavy nitrianskeho hráča dostal trest 5+DKZ.
Nitra ale dlhú presilovku nevyužila.
Ako sa to má robiť, ukázali hokejisti Slovana. Dostali dve početné výhody a strelili dva góly.
„Zápas nemal taký vývoj, že by sme chceli striedať brankára, ale museli sme k tomu pristúpiť," hovoril tréner Kmeč.
Fergusona na začiatku tretej tretiny vystriedal mladý Šichabutdin Gadžiev. Už po štyroch minútach v hre inkasoval gól po nahodení puku od Dmowského - 3:3.
„Záver zápasu priniesol zápletku, akú som možno ešte v živote nevidel," tak okomentoval posledné minúty stretnutia tréner Nitry Kmeč.
Štvrtý gól Slovana strelil v 56. minúte Marcinko. Hokejisti z hlavného mesta boli štyri minúty od zisku titulu.
Radosť ale trvala iba zopár sekúnd. Spornú situáciu - súboj brankára Gadžieva s Marcinkom - rozhodovali aj detskí diváci na tribúnach. Ukazovali, že gól neplatí.
Arbitri na ľade urobili rovnaké gesto.
„Rozhodcovia najskôr gól potvrdili. Pri videu tak museli nájsť jasný dôkaz, ktorým môžu dokázať, že gól neplatil. Zrejme videli kontakt Marcinka s brankárom," vysvetlil expert Joj Športu Chovan.
VIDEO: Reakcia asistenta Tomáša Surového na neuznaný gól
Keď v televíznom rozhovore dostal otázku na tento moment tréner Surový, odmlčal sa.
„Treba sa pozrieť, čo pískajú. Aby sa hádzali hokejky a píska sa sekanie. Nech sa do toho radšej nestarajú. Koniec," povedal a odišiel spred kamery.
V mixzóne neskôr dodal: „Uznali sa aj iné góly."
Medaily sa v nedeľu nerozdávali
Nitra v zápase využila iba jednu presilovku z piatich, ale v najvhodnejšom čase. Necelú minútu pred koncom rozhodol Lacka.
Útočník tretej nitrianskej formácie strelil vo finále už piaty gól.
„Je to skvelý pocit, robíme to pre fanúšikov. Ešte sa to nekončí, máme pred sebou robotu a verím, že príbeh bude pokračovať," zhodnotil.
Priznal, že slová, ktoré zazneli v šatni po druhej tretine za stavu 3:2, sa nedajú povedať do televízie.
Keď Paulovič pečatil skóre 5:3 pre Nitru do prázdnej bránky, vypredaný štadión v Nitre oslavoval. Hluk na tribúnach trval aj dlhé minúty po záverečnej siréne.
„Neuznaný gól, potom presný zásah v presilovke. Dnes sme si naklonili šťastie na svoju stranu. Bol to pekný zápas pred diváka. Sme radi, že môžeme hrať ešte jedno stretnutie," priznal tréner Kmeč.
Diváci vo finále videli už 38 gólov, striedanie brankárov, bitky aj nájazdovú lotériu.
„Reklama na hokej," hodnotil expert Chovan.
„Ako spievali v Superstar, príbeh nekončí. Mám zimomriavky, teším sa na ďalší zápas," nadviazal v štúdiu Joj Šport bývalý hokejista Andrej Šťastný.
Šiesty zápas finále je na programe v utorok od 18:30 na Zimnom štadione Ondreja Nepelu v Bratislave.
Nitra - Slovan Bratislava 5:3 (3:0, 0:2, 2:1)
Góly: 1. Jackson (Stacha, Čederle), 13. Chrenko (Lacka, Okoličány), 18. Paulovič (Krištof, Čederle), 60. Lacka (Čederle, Krištof), 60. Paulovič (Stacha, Vitaloš) – 37. Královič (Acolatse, Varga), 40. Pecararo (O'Connor, Šimun), 45. Dmowski (Šimun, Bačik)
Rozhodcovia: Jobbágy, Štefik – Durmis, Kacej, vylúčení: 4:5 na 2 min., navyše: Takáč (Slovan) 5+DKZ za krosček, presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0
Diváci: 3600 (vypredané)
Nitra: Ferguson (41. Gadžiev) – Osburn, Mezei, Graham, Bača, Vitaloš, Stacha, Kalman – Paulovič, Krištof, Passolt – Lawrence, Chrenko, Jackson – Lacka, Čederle, Okoličány – Turanský, Hrnka, Molnár - Bajtek
Slovan: Kiviaho – Královič, O'Connor, Acolatse, Bačik, Turan, Maier, Fabuš, Ličko – Varga, Marcinko, Takáč – Pecararo, Elson, Dmowski – Petriska, Jendek, Solenský – Bondra, Peterek, Šimun
/stav série: 2:3/