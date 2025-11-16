Jedinečná príležitosť, vnímajú zápas roka Slováci. Calzona nebude veľa spať

LIPSKO. Veľké finále, kto z koho. Slovenská futbalová reprezentácia v pondelok večer nastúpi v Lipsku v poslednom zápase kvalifikácie o postup na MS 2026 proti Nemecku.
Matematika je jasná: ak Slováci zvíťazia, priamo postúpia na šampionát, ktorý sa bude konať v Kanade, Mexiku a Spojených štátoch.
Napodobniť výkon zo septembra
Slováci už počas tejto kvalifikácie raz zdolali Nemcov. Na Tehelnom poli zvíťazili 2:0, góly dali David Strelec a Dávid Hancko.
„Asi všetci očakávame úplne iný zápas, ako pár mesiacov dozadu. Ale sebavedomie z toho, že už sme ich raz porazili, nám dáva väčší chtíč. Aj u Nemcov je určite oveľa väčší tlak,“ poznamenal na predzápasovej tlačovej konferencii Hancko.
VIDEO: Dávid Hancko pred zápasom s Nemeckom
„Bol to pre nás vrchol, v reprezentácii sme určite nehrali lepší zápas ako práve ten proti Nemecku. Kľúč je pokúsiť sa napodobniť výkon zo septembra,“ doplnil obranca Atlética Madrid.
Slovensko má aktuálne rovnaký počet bodov ako Nemecko. V prípade rovnosti bodov rozhoduje skóre a ten majú Nemci lepší.
„Vieme, čo na nich platilo a verím, že si znova dokážeme vypracovať šance a dokážeme ich premeniť,“ zdôraznil Hancko.
"Mali by sme byť vďační"
Slovensko sa v ére samostatnosti prebojovalo na majstrovstvá sveta iba raz, pred pätnástimi rokmi. Aj vtedy vybojoval priamy postup už v skupine, pamätným víťazstvom 1:0 v Chorzowe nad Poliakmi.
„Tréner nám prízvukoval, že sa môžeme zapísať do histórie. Pre mnohých z nás to je jedinečná príležitosť dostať sa na majstrovstvá sveta,“ podčiarkol slovenský obranca.
VIDEO: Dávid Hancko sa teší na zápas s Nemeckom
Slovenská reprezentácia však aj v prípade prehry má už istotu baráže.
„Vnímam to tak, že by sme mali byť vďační, že sme si dokázali vybojovať takýto zápas. Bude to pre nás ako finále,“ uviedol Hancko.
V piatok Slováci vyhrali 1:0 nad Severným Írskom. Nemci zvíťazili v Luxembursku 2:0, ale výkonom neoslnili.
„Keď už kvalifikácia ide do finále, výsledok je dôležitejší ako výkon. To platí pre všetkých. My sme v piatok odohrali výborný zápas, bol to veľmi dobrý výkon nielen po taktickej a technickej stránke, ale bolo tam aj srdce,“ zdôraznil tréner Slovenska Francesco Calzona.
Chcú prekvapiť aj tentoraz
Jeho mužstvo zatiaľ vždy podalo lepšie výkony proti papierovo silnejším tímom. Na majstrovstvách Európy dokázalo zdolať Belgicko a takmer vyradilo Anglicko.
„Pokiaľ hráme proti súperovi, ktorý chce hrať futbal, je to pre nás výhoda. Vyhovujú nám viac konštruktívne mužstvá ako deštruktívne,“ súhlasil aj Calzona.
Je si vedomý sily súpera. „Ich história je jasná, vyhrali štyrikrát majstrovstvá sveta a trikrát majstrovstvá Európy. Fakt, že v nominácii vymenili oproti nášmu zápasu desať hráčov, ukazuje, akú futbalovú kultúru v tejto krajine majú,“ vyzdvihol taliansky tréner.
V prvom zápase jeho tím dokázal zaskočiť Nemcov. „Čo bolo, bolo. To už je minulosť. Bude to iný zápas ako ten domáci,“ myslí si Calzona.
„Pokiaľ sa takýto výsledok podarí, nášmu mužstvu je jasné, že naši hráči išli viac ako na 100 percent a súperovi niečo nevyšlo. My musíme uznať, že absolútne nie sme na ich úrovni, ale chceme aj v pondelok prekvapiť,“ doplnil.
VIDEO: Francesco Calzona pred zápasom s Nemeckom
„Chceme využiť šancu, ktorú máme pred sebou. Bude to veľmi náročné, ale budeme sa snažiť hrať náš zápas,“ zdôraznil.
„Viem, že budem spať málo. Nie preto, že by som bol nervózny, ale ja počas zrazov málo spím,“ uzavrel tréner slovenskej reprezentácie.