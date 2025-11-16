Nemci v prenose opakovali, že proti Slovákom stačí remíza. Sú pod tlakom, tvrdí Hyballa

BRATISLAVA. Slovenskú futbalovú reprezentáciu čaká v pondelok večer priamy súboj o postup na majstrovstvá sveta s Nemeckom.
Ak zverenci Francesca Calzonu v Lipsku zvíťazia, postúpia na šampionát ako víťazi skupiny. Ak remizujú, alebo vyhrá Nemecko, na prvom mieste skončia Nemci a Slováci sa predstavia v marci v baráži.
V septembri na Tehelnom poli Slováci zdolali Nemecko 2:0. Odvtedy nemecká reprezentácia vyhrala všetky svoje zápasy, ale jej výkony neboli vždy ideálne.
Rodák z Nemecka a bývalý tréner Dunajskej Stredy a Trenčína PETER HYBALLA v rozhovore pre Sportnet zhodnotil šance pred kľúčovým zápasom.
Nemecko v piatok zvíťazilo nad Luxemburskom 2:0. Aké sú vaše dojmy zo zápasu?
V prvom polčase som bol nadšený z hry Luxemburska. Boli dvakrát lepší než Nemci. Vypracovali si veľa šancí, Nemci mali iba jeden náznak šance. Luxemburčania zahrávali aj veľa štandardných situácií.
Nemci mali lepšie držanie lopty, ale v prvom polčase tam chýbala sila, intenzita.
V druhom polčase bolo Nemecko lepšie, ale nebolo to žiadne „wow“.
Mohli by sme povedať, že dnes už každý vie hrať futbal, veď na majstrovstvách sveta do 17 rokov Nemci vypadli v šestnásťfinále s Burkinou Faso. Takže tie reči o malých futbalových krajinách už v dnešnej dobe veľmi neobstoja.
Čo napokon rozhodlo v prospech Nemecka v zápase s Luxemburskom?
V druhom polčase spravili Luxemburčania dve taktické chyby na ľavej strane, ukázala sa kvalita Leroya Sanéa, ktorý dal výbornú prihrávku, aj Nicka Woltemadeho na pozícii deviatky. Ten dal aj druhý gól a Nemci mali zopár ďalších šancí.
Leon Goretzka však mal dostať druhú žltú kartu, ale rozhodca nemal odvahu mu ju ukázať.
Posledných dvadsať minút boli už Luxemburčania hotoví a Nemci si vybojovali tri body. Utrápené, škaredé tri body.
Počas televízneho prenosu odznelo asi päťkrát, že vďaka týmto trom bodom nám proti Slovensku stačí remíza.
A ja som si pomyslel: toto je po novom nemecká futbalová mentalita?
O Nemcoch sa traduje, že stále idú za víťazstvom. Myslíte si, že by hrali na remízu?
Máme niekoľko zranených hráčov, Kai Havertz aj Jamal Musiala sú zranení, otázny je aj štart Joshuu Kimmicha.
Na druhej strane stále je tam kopa skvelých futbalistov.
Nikto si však v danej chvíli v Nemecku nemyslí, že vyhráme nad Slovenskom 4:0. Imperatív je dostať sa na majstrovstvá sveta. Ak sa to podarí vďaka škaredej bezgólovej remíze, bude to okej. Ak vyhráme 2:0, tak ešte lepšie, dodá nám to trochu entuziazmu do nového roka, ale hlavné je, aby sme boli na šampionáte.
Plusom pre Nemcov je, že hrajú doma. Myslím si, že v Lipsku bude vypredané. Je to futbalové mesto s dobrými fanúšikmi. Ale tlak je veľký.
Slovensko nemá čo stratiť, už má istotu baráže, čo bol základný cieľ. Myslíte si, že Slováci môžu šokovať Nemcov aj po druhý raz v takom krátkom čase?
Jasné a mali by sa o to pokúsiť. Nepozdáva sa mi nastavenie, že tešme sa, že sme druhí.
Veľmi sa mi páčil zápas Slovenska s Nemeckom, Slováci hrali top futbal. Ak budú znovu hrať ofenzívne, majú šancu.
Nemci majú trochu riskantnú rozohrávku, trochu ako tiki-taka, stále si posúvajú loptu cez stred, sú trochu pomalí. Ak Slovensko dokáže presovať a získavať lopty, tak ten plný štadión sa môže obrátiť proti Nemcom.
Ako to podľa vás v pondelok večer v Lipsku dopadne?
V tejto chvíli si myslím, že Nemci nakoniec ten zápas vyhrajú. Posledné štyri zápasy zvládli víťazne a u Nemcov stále funguje ten prístup, že keď musia, tak vo väčšine prípadov dokážu zabrať. Ale šance vidím tak 52 na 48.
Ak sa Slovensko nezľakne mena súpera a štadiónu, tak naozaj má šancu. Aj Slováci majú dobrých hráčov. Ssobne sa mi veľmi páči Leo Sauer, ale je tam Strelec, Boženík, Bénes a ďalší. Majú aj nebezpečné štandardky, vo vzduchu sú silní vďaka Hanckovi, Obertovi či Škriniarovi.
Samozrejme, vo futbale sa môže stať všetko, Nemci môžu vyhrať aj 5:0, ale v tejto chvíli sa mi to nezdá pravdepodobné. To by sa mohlo stať len vtedy, ak by sa počas zápasu Nemci dostali do stavu flow a Wirtz, Sané a Woltemade by mali výnimočný deň.
Ale Nemci sú pod veľkým tlakom. Nagelsmanna už nepovažujú za veľkého laptopového supertrénera, flow z majstrovstiev Európy už preč.
Mnohí si mysleli, že poľahky prejdeme cez túto kvalifikačnú skupinu, ale my nie sme v tejto chvíli Anglicko.
Nemecko má späť v kádri Leroya Sanéa, ktorý na Tehelnom poli chýbal. Myslíte si, že práve on môže byť rozdielovým hráčom?
Mám Sanéa rád, keď som trénoval U19-ku v Leverkusene, on bol v tej istej kategórii v Schalke. Vždy bol trochu iný, tak trochu génius, tak trochu blázon.
Jeho otec, Souleymane tiež hral Bundesligu v deväťdesiatych rokoch za Wattenscheid. Aj on bol veľmi rýchly hráč, tak ako Leroy.
O Leroyovi každý hovorí, že by dokázal aj viac, ale je to umelec a s umelcami sa treba zaobchádzať trochu inak. Nikdy neviete, čo napokon predvedie. Môže sa stať, že bude hrať absolútne bez záujmu, alebo bude tancovať medzi obrancami.
V roku 2018 bol najlepším mladým hráčom v Premier League, ale Joachim Löw ho nezobral na majstrovstvá sveta. Myslím si, že takúto bolesť už nikdy viac nechce zažiť. Má 29 rokov, takže asi vníma, že poslednýkrát sa môže dostať na svetový šampionát.
Výborne kľučkuje, má výborný prvý dotyk s loptou. Proti Luxembursku hral na pravom krídle, takže v zápase so Slovenskom bude hrať na Hancka. Toto bude veľmi zaujímavý duel. Rýchlostne je lepší Sané, ale Hancko je veľmi dobrý v súbojoch.
Nemecko vyhralo so Severným Írskom 1:0, s Luxemburskom 2:0 a všetky tri góly dal Nick Woltemade. Našli Nemci novú klasickú deviatku?
Áno. Už vlani dal veľa gólov za Stuttgart, na európskom šampionáte do 21 rokov patril k najlepším hráčom, podľa mňa bol úplne najlepší.
Ak však niekto pôjde za 90 miliónov eur do Newcastlu, táto suma mu stále bude akoby svietiť na chrbte. Ak hrá priemerne, tak hrá zle. Ak hrá zle, tak hrá úplne na hovno. A keď hrá dobre, tak to je normálne, lebo je to 90-miliónový hráč.
V Newcastli začal trochu nešťastne, ale po niekoľkých zápasoch sa začína dostať do toho. Už nie je naňho až taký tlak.
Podľa mňa je naozaj výborná deviatka. Je skvelý chrbtom k bráne a je ťažké ho brániť, stále bojuje, má dobrú povahu, neurazí sa, bije sa za mužstvo. Dokáže skórovať z ťažkých pozícií.
Už na EURO U21 som si myslel, že toto je naša nová superstar a naozaj to k tomu smeruje.
Je akoby mixom Miroslava Kloseho a Thomasa Müllera. Müllera pripomína prístupom a Kloseho pozične.
Aj v tomto sa vyvíja. Predtým bežal hore-dole, pritom podľa mňa by mal byť trochu trpezlivý, zostávať na pozícii deviatky a zakončovať. Proti Luxembursku nemal tak veľa dotykov s loptou a dal dva góly.
Má rád súboje, určite sa nezľakne slovenských obrancov a vďaka gólom mu rastie sebavedomie.
Aká stratégia by mohla podľa vás priniesť Slovensku úspech?
V Bratislave hrali Slováci veľmi ofenzívne, prečo by to nemohli zopakovať? Nemci nie sú perfektní v rozohrávke a majú problémy pri bránení štandardných situácií.
Ak chcú Slováci vyhrať skupinu, musia vyhrať zápas. Prvých dvadsať minút by mali presovať. A ak by dali prvý gól, alebo dokonca druhý, tak štadión by sa naozaj obrátil proti Nemcom.
Slováci môžu hrať aj na brejky, majú na to rýchlych hráčov.
Myslím si, že Nemci budú dominantní na lopte, ale ako som už spomínal, oni chcú hrať trochu štýlom tiki-taka a Slováci ukázali v prvom zápase, že dokážu získavať lopty. Defenzíva Nemecka momentálne nie je na svetovej úrovni.
Podľa mňa by sa Slováci nemali uspokojiť s druhým miestom. Samozrejme, ak by zvíťazili, bola by to senzácia, ale nie až taká obrovská, veď v prvom zápase boli lepší.
Nemci sú pod tlakom, v pondelok všetci chcú oslavovať postup. Účasť na majstrovstvách sveta je pre Nemcov veľmi dôležitá a nikto nechce hrať v marci baráž. Slováci by mohli z toho ťažiť.