Weiss bol hrdý, velebil aj smútil. Už neráta s dvoma veľkými hviezdami

Fanúšikovia Spartaka Trnava pripravili pred výkopom megalomanské a zároveň pozitívne choreo, ktoré patrilo k ozdobám derby. Hlavnou postavou boli tri generácie v klubových farbách, kráčajúce spoločne na štadión. Pod obrazom svietil silný odkaz:
„Od našich dedov a otcov – pre našich synov a vnukov.“
V aréne Antona Malatinského sa zišlo viac ako desaťtisíc divákov, no po záverečnom hvizde sa radoval hosťujúci Slovan Bratislava.
Futbalisti slovenského majstra v 7. kole nadstavbovej časti Niké ligy v skupine o titul vyhrali na pôde Trnavy 1:0 a výrazne sa priblížili k ďalšiemu titulu.
"Dnes tam nebol slabý výkon, niektoré vynikajúce. Takto by mal vyzerať ligový zápas – boli tam emócie, súboje, vynikajúca kulisa. My sme mali dva či tri čisté šance, rovnako aj Trnava. Radosť v kabíne bola po zápase obrovská. V Trnave sme v lige vyhrali po šiestykrát v rade, čo sa podarí málokomu," hodnotil Weiss na tlačovej konferencii.
Weiss bez dvoch opôr
Slovan sa musel opäť zaobísť bez svojho najväčšieho esa a najlepšieho strelca Andraža Šporara, ktorý je stále zranený. Hrať nemohol ani Nino Marcelli.
„Ani jeden z nich si už v tejto sezóne nezahrá,“ vravel pre TV Voyo tréner Vladimír Weiss.
"Marcelli má po zápase v Žiline natrhnutý hamstring, je mimo na 6-8 týždňov, jeho zranenie je vážnejšie ako vyzeralo. Andraž Šporar si žiaľ obnovil zranenie stehenného svalu," vysvetľoval Weiss.
Na hrot útoku preto nasadil dvadsaťdvaročného Adama Grigera, ktorý je v hierarchii slovenského majstra útočníkom číslo tri. S kapitánskou páskou priviedol slovanistov na ihrisko Kenan Bajrič.
Pre Spartak prišla nepríjemná správa už v 18. minúte. Kapitán Trnavy Martin Mikovič musel predčasne striedať a z ihriska schádzal krívajúc.
Prvý polčas bol opatrný, zväčša zviazaný taktickou disciplínou a priniesol iba jednu strelu na bránu. Tá však bola úspešná.
Barseghyan udrel v pravý čas
V nadstavenom čase prvého dejstva otvoril skóre Tigran Barseghyan. Zásadný podiel na góle mal aj Artur Gajdoš, ktorý vyviezol loptu a prihrávku – asistenciu ideálne načasoval.
„Poviem si na rovinu, že ten titul je už asi náš. Sme veľmi radi,“ opisoval Gajdoš.
Trnava - Slovan 0:1 (0:1)
Gól: 45.+2 Barseghjan
Rozhodcovia: Dzivjak - Bednár, Vorel, ŽK: Sabo, Jureškin, Kudlička, Paur, Tomič, Porcházka - Gajdoš, Griger, Zuberu, Weiss ml.
Diváci: 10.437
Trnava: Vantruba - Koštrna (75. Tomič), Sabo, Twardzik (46. Azango), Mikovič (19. Stojsavljevič) - Laušič (75. Procházka), Paur - Gong, Chorcheli, Jureškin - Kudlička (80. Ďuriš)
Slovan: Takáč - Blackman, Bajrič, Markovič, Cruz - Ibrahim, Pokorný - Barseghjan, Gajdoš (75. Weiss ml.), Jankovič (75. Ihnatenko) - Griger (59. Zuberu)
Po zápase priznal aj druhú stránku výkonu hostí.
„V druhom polčase sme mali aj šťastie, lebo sme už neboli veľmi aktívni,“ povedal.
Trnava tlačila, Azango zahadzoval
Po prestávke bola Trnava výrazne aktívnejšia a vytvárala si šance.
„To je neuveriteľné, čo Philip Azango zahodil v priebehu pätnástich minút,“ zaznelo od komentátora počas priameho prenosu.
Na druhej strane však zostával nebezpečný aj Slovan. Barseghyan mohol pridať druhý aj tretí gól, no raz nastrelil brvno.
„Tigran hral vynikajúco, ukázal veľkú kvalitu. Ukázal, že je rozdielový hráč. Hovoril som už predtým, že rozhodne o titule," opisoval Weiss.
"Tigran to nemal ľahké, no posledné dva mesiace výborne trénuje a pracuje. Na takéto veci, aké dnes predvádzal, chodia ľudia na štadióny," vyhlásil Weiss.
Tréner Slovana ocenil aj prostredie veľkého derby.
„Hrali sme dobrý prvý polčas, Trnava hrala výborný druhý polčas. Bola výborná atmosféra. Som hrdý aj na atmosféru v kabíne. Výborný kolektívny výkon,“ pokračoval Weiss.
Muňoz: Futbal sa hrá na góly
Domáci tréner Antonio Muňoz po stretnutí ľutoval nevyužité možnosti.
„Vypracovali sme si veľké šance, ale futbal sa hrá na góly,“ hodnotil tréner Trnavy.
Pozitívnejšie ladenie priniesol obranca Kristián Koštrna.
„Náš cieľ je skončiť v prvej trojke. Druhý polčas bol fantastický, futbal sa musel divákom páčiť,“ priznal Trnavčan.
V 75. minúte naskočil do hry Vladimír Weiss mladší. Po svojom príchode mal viacero kvalitných momentov a snažil sa podržať loptu v náročných fázach zápasu. Do štatistík sa však zapísal aj žltou kartou.
V aktuálnej sezóne ich má už jedenásť, čo je najviac zo všetkých hráčov v súťaži.
Marcelli na choreu, titul na dosah
Po zápase vytiahli choreo aj fanúšikovia Slovana. Hlavnou postavou bol v nadživotnej veľkosti zobrazený Nino Marcelli, ktorý mal prst na ústach a naznačoval, koho umlčal.
Slovan je opäť bližšie k titulu a má ho už úplne na dosah. V ďalšom kole, 2. mája, privíta doma druhú Dunajskú Stredu. Na definitívne spečatenie prvenstva mu bude stačiť aj remíza.
Slovan v tomto ročníku ani raz v ligovom derby neprehral. Pripísal si už tretí triumf, zvyšný súboj skončil remízou.
Po záverečnom hvizde kričali fanúšikovia Slovana meno Petra Pokorného, ktorý sa stal oporou majstra.
„Je veľmi príjemné počuť svoje meno od toľkých fanúšikov. Ďakujem všetkým,“ dodal Pokorný.
Stredopoliar Slovana zároveň zostal pri zemi a zdôraznil tímový cieľ.
„Vždy sa snažím robiť svoju robotu, som rád sám za seba. Musím ďalej pracovať. Som rád, že sme vyhrali. Čaká nás posledný krok,“ opisoval Pokorný.
Po zápase myslel aj na zraneného spoluhráča Nina Marcelliho, ktorý nemohol nastúpiť. Fanúšikovia ho však pripomenuli na spomínanom choreu.
„Zaslúži si to. Chudák, zranil sa a bude mimo do konca sezóny. Je mi ho ľúto,“ dodal Pokorný.
