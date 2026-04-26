Weiss bol hrdý, velebil aj smútil. Už neráta s dvoma veľkými hviezdami

Na snímke radosť hráčov Slovana. (Autor: TASR)
Pavol Spál|26. apr 2026 o 21:47
Čo sa stalo v najväčšom derby?

Fanúšikovia Spartaka Trnava pripravili pred výkopom megalomanské a zároveň pozitívne choreo, ktoré patrilo k ozdobám derby. Hlavnou postavou boli tri generácie v klubových farbách, kráčajúce spoločne na štadión. Pod obrazom svietil silný odkaz:

„Od našich dedov a otcov – pre našich synov a vnukov.“

V aréne Antona Malatinského sa zišlo viac ako desaťtisíc divákov, no po záverečnom hvizde sa radoval hosťujúci Slovan Bratislava.

Futbalisti slovenského majstra v 7. kole nadstavbovej časti Niké ligy v skupine o titul vyhrali na pôde Trnavy 1:0 a výrazne sa priblížili k ďalšiemu titulu.

"Dnes tam nebol slabý výkon, niektoré vynikajúce. Takto by mal vyzerať ligový zápas – boli tam emócie, súboje, vynikajúca kulisa. My sme mali dva či tri čisté šance, rovnako aj Trnava. Radosť v kabíne bola po zápase obrovská. V Trnave sme v lige vyhrali po šiestykrát v rade, čo sa podarí málokomu," hodnotil Weiss na tlačovej konferencii.

VIDEO: Sedem sekúnd geniality. Weiss ponížil PSG a božský Zlatan len krútil hlavou
Weiss bez dvoch opôr

Slovan sa musel opäť zaobísť bez svojho najväčšieho esa a najlepšieho strelca Andraža Šporara, ktorý je stále zranený. Hrať nemohol ani Nino Marcelli.

„Ani jeden z nich si už v tejto sezóne nezahrá,“ vravel pre TV Voyo tréner Vladimír Weiss.

"Marcelli má po zápase v Žiline natrhnutý hamstring, je mimo na 6-8 týždňov, jeho zranenie je vážnejšie ako vyzeralo. Andraž Šporar si žiaľ obnovil zranenie stehenného svalu," vysvetľoval Weiss.

﻿VIDEO: Tréner Slovana V. Weiss st. hodnotí zápas s Trnavou

Na hrot útoku preto nasadil dvadsaťdvaročného Adama Grigera, ktorý je v hierarchii slovenského majstra útočníkom číslo tri. S kapitánskou páskou priviedol slovanistov na ihrisko Kenan Bajrič.

Pre Spartak prišla nepríjemná správa už v 18. minúte. Kapitán Trnavy Martin Mikovič musel predčasne striedať a z ihriska schádzal krívajúc.

Prvý polčas bol opatrný, zväčša zviazaný taktickou disciplínou a priniesol iba jednu strelu na bránu. Tá však bola úspešná.

Fotogaléria zo zápasu FC Spartak Trnava - ŠK Slovan Bratislava (Niké liga, 7. kolo skupiny o titul)
Na snímke vpravo hráč Trnavy Timotej Kudlička a hráč Slovana Rahim Ibrahim počas zápasu 7. kola nadstavbovej časti Niké ligy v skupine o titul medzi FC Spartak Trnava - ŠK Slovan Bratislava v nedeľu 26. apríla 2026 v Trnave.
Na snímke vpravo hráč Trnavy Luka Chorcheli a hráč Slovana Peter Pokorný počas zápasu 7. kola nadstavbovej časti Niké ligy v skupine o titul medzi FC Spartak Trnava - ŠK Slovan Bratislava v nedeľu 26. apríla 2026 v Trnave.
Na snímke zľava hráč Trnavy Roko Jureškin a hráč Slovana César Blackman počas zápasu 7. kola nadstavbovej časti Niké ligy v skupine o titul medzi FC Spartak Trnava - ŠK Slovan Bratislava v nedeľu 26. apríla 2026 v Trnave.
Na snímke zľava kapitán Slovana Kenan Bajrič, hráč Trnavy Timotej Kudlička a hráč Slovana César Blackman počas zápasu 7. kola nadstavbovej časti Niké ligy v skupine o titul medzi FC Spartak Trnava - ŠK Slovan Bratislava v nedeľu 26. apríla 2026 v Trnave.
Barseghyan udrel v pravý čas

V nadstavenom čase prvého dejstva otvoril skóre Tigran Barseghyan. Zásadný podiel na góle mal aj Artur Gajdoš, ktorý vyviezol loptu a prihrávku – asistenciu ideálne načasoval.

„Poviem si na rovinu, že ten titul je už asi náš. Sme veľmi radi,“ opisoval Gajdoš.

Trnava - Slovan 0:1 (0:1)

Gól: 45.+2 Barseghjan

Rozhodcovia: Dzivjak - Bednár, Vorel, ŽK: Sabo, Jureškin, Kudlička, Paur, Tomič, Porcházka - Gajdoš, Griger, Zuberu, Weiss ml.

Diváci: 10.437

Trnava: Vantruba - Koštrna (75. Tomič), Sabo, Twardzik (46. Azango), Mikovič (19. Stojsavljevič) - Laušič (75. Procházka), Paur - Gong, Chorcheli, Jureškin - Kudlička (80. Ďuriš)

Slovan: Takáč - Blackman, Bajrič, Markovič, Cruz - Ibrahim, Pokorný - Barseghjan, Gajdoš (75. Weiss ml.), Jankovič (75. Ihnatenko) - Griger (59. Zuberu)

Po zápase priznal aj druhú stránku výkonu hostí.

„V druhom polčase sme mali aj šťastie, lebo sme už neboli veľmi aktívni,“ povedal.

Trnava tlačila, Azango zahadzoval

Po prestávke bola Trnava výrazne aktívnejšia a vytvárala si šance.

„To je neuveriteľné, čo Philip Azango zahodil v priebehu pätnástich minút,“ zaznelo od komentátora počas priameho prenosu.

Na druhej strane však zostával nebezpečný aj Slovan. Barseghyan mohol pridať druhý aj tretí gól, no raz nastrelil brvno.

„Tigran hral vynikajúco, ukázal veľkú kvalitu. Ukázal, že je rozdielový hráč. Hovoril som už predtým, že rozhodne o titule," opisoval Weiss.

Na snímke vľavo Tigran Barseghjan. (Autor: TASR)

"Tigran to nemal ľahké, no posledné dva mesiace výborne trénuje a pracuje. Na takéto veci, aké dnes predvádzal, chodia ľudia na štadióny," vyhlásil Weiss.

Tréner Slovana ocenil aj prostredie veľkého derby.

„Hrali sme dobrý prvý polčas, Trnava hrala výborný druhý polčas. Bola výborná atmosféra. Som hrdý aj na atmosféru v kabíne. Výborný kolektívny výkon,“ pokračoval Weiss.

Muňoz: Futbal sa hrá na góly

Domáci tréner Antonio Muňoz po stretnutí ľutoval nevyužité možnosti.

„Vypracovali sme si veľké šance, ale futbal sa hrá na góly,“ hodnotil tréner Trnavy.

VIDEO: Tréner Trnavy A. Muñoz hodnotí zápas so Slovanom

Pozitívnejšie ladenie priniesol obranca Kristián Koštrna.

„Náš cieľ je skončiť v prvej trojke. Druhý polčas bol fantastický, futbal sa musel divákom páčiť,“ priznal Trnavčan.

V 75. minúte naskočil do hry Vladimír Weiss mladší. Po svojom príchode mal viacero kvalitných momentov a snažil sa podržať loptu v náročných fázach zápasu. Do štatistík sa však zapísal aj žltou kartou.

Na snímke fanúšikovia Spartaka počas zápasu 7. kola nadstavbovej časti Niké ligy v skupine o titul medzi FC Spartak Trnava - ŠK Slovan Bratislava. (Autor: TASR)

V aktuálnej sezóne ich má už jedenásť, čo je najviac zo všetkých hráčov v súťaži.

Marcelli na choreu, titul na dosah

Po zápase vytiahli choreo aj fanúšikovia Slovana. Hlavnou postavou bol v nadživotnej veľkosti zobrazený Nino Marcelli, ktorý mal prst na ústach a naznačoval, koho umlčal.

Slovan je opäť bližšie k titulu a má ho už úplne na dosah. V ďalšom kole, 2. mája, privíta doma druhú Dunajskú Stredu. Na definitívne spečatenie prvenstva mu bude stačiť aj remíza.

Slovan v tomto ročníku ani raz v ligovom derby neprehral. Pripísal si už tretí triumf, zvyšný súboj skončil remízou.

Po záverečnom hvizde kričali fanúšikovia Slovana meno Petra Pokorného, ktorý sa stal oporou majstra. 

Slovanisti vytiahli obeseného Trnavčana. Podobal sa na mňa, škeril sa pilier Spartaka
„Je veľmi príjemné počuť svoje meno od toľkých fanúšikov. Ďakujem všetkým,“ dodal Pokorný.

Stredopoliar Slovana zároveň zostal pri zemi a zdôraznil tímový cieľ.

„Vždy sa snažím robiť svoju robotu, som rád sám za seba. Musím ďalej pracovať. Som rád, že sme vyhrali. Čaká nás posledný krok,“ opisoval Pokorný.

Po zápase myslel aj na zraneného spoluhráča Nina Marcelliho, ktorý nemohol nastúpiť. Fanúšikovia ho však pripomenuli na spomínanom choreu. 

„Zaslúži si to. Chudák, zranil sa a bude mimo do konca sezóny. Je mi ho ľúto,“ dodal Pokorný.

Tabuľky Niké ligy

Skupina o titul:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
29
19
5
5
59:34
62
V
V
R
V
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
29
16
7
6
51:31
55
V
P
V
V
P
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
29
15
5
9
47:34
50
P
V
V
R
V
4
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
29
14
7
8
56:36
49
P
P
V
P
V
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
29
12
3
14
52:46
39
V
P
P
P
P
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
29
11
5
13
38:48
38
P
P
P
V
V
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Skupina o udržanie sa:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
29
12
4
13
48:48
40
V
P
V
V
V
2
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
29
12
3
14
27:45
39
V
P
V
V
V
3
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
29
7
10
12
29:45
31
P
V
R
R
P
4
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
29
7
8
14
30:41
29
V
V
R
P
V
5
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
29
6
8
15
30:43
26
P
P
P
P
P
6
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
29
5
11
13
25:41
26
P
V
P
R
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Slovan môže spečatiť titul na domácej pôde proti DAC, Skalica opustila dno tabuľky
