    Môžu ešte mladí Slováci vyhrať skupinu a kto by mohol byť ich súper? (matematika)

    Slovenskí hokejisti do 18 rokov oslavujú gól v zápase proti Fínsku na majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.
    Fotogaléria (16)
    Slovenskí hokejisti do 18 rokov oslavujú gól v zápase proti Fínsku na majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne. (Autor: TASR)
    Sportnet|25. apr 2026 o 22:30
    ShareTweet0

    Posledný zápas v skupine odohrajú Slováci proti Lotyšsku.

    Slovenská hokejová reprezentácia do 18 rokov utŕžila na majstrovstvách sveta do 18 rokov v Trenčíne a Bratislave prvú prehru, ale ešte stále môže senzačne vyhrať skupinu a ísť z najlepšej pozície do štvrťfinále.

    Po historickom víťazstve 2:1 nad Kanadou siahali zverenci trénera Martina Dendisa na výhru aj proti druhému favoritovi A-skupiny Fínsku.

    Severania však štyri minúty pred koncom riadneho hracieho času vyrovnali a v predĺžení získali aj extra bod po víťazstve 5:4.

    VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - Fínsko na MS U18 2026

    Aj tento výsledok však udržal slovenský tím v hre o prvenstvo v skupine. 

    Ak Fíni prehrajú, Slováci majú šancu

    O konečnom poradí rozhodnú posledné dva zápasy v pondelok.

    V prvom nastúpia Fíni proti Kanaďanom. Ak Severania prehrajú (je jedno či v riadnom hracom čase, po predĺžení alebo nájazdoch), Slováci budú hrať proti Lotyšom o víťazstvo v skupine.

    To im zabezpečí akákoľvek výhra. V prípade, že by zdolali Lotyšov za dva body (po predĺžení alebo nájazdoch), v súperení s Kanadou hovorí v ich prospech vzájomný zápas alebo by boli najlepší v minitabuľke troch (Slovensko 4, Kanada 3, Fínsko 2).

    Ak Fíni zdolajú Kanadu, Slováci už skončia na druhom mieste bez ohľadu na výsledok zápasu proti Lotyšom (majú 7 bodov a nepredbehla by ich už ani Kanada, ani Lotyšsko). 

    Štvrťfinále sa hrá v stredu 29. apríla do kríža, to znamená, že víťaz A-skupiny nastúpi proti štvrtému z B-skupiny, druhý proti tretiemu, tretí proti druhému a štvrtý proti víťazovi B-skupiny.

    Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Fínsko na MS v hokeji do 18 rokov 2026
    Na snímke radosť hokejistov Slovenska po prvom góle počas hokejového zápasu A- skupiny Slovensko – Fínsko na majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov IIHF 2026 v Trenčíne v sobotu 25. apríla 2026.
    Na snímke sprava Michal Jakubec zo Slovenska, Anttoni Uronen z Fínska a Oliver Suvanto z Fínska gól počas hokejového zápasu A- skupiny Slovensko – Fínsko na majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov IIHF 2026 v Trenčíne v sobotu 25. apríla 2026.
    Na snímke zľava Timothy Kazda zo Slovenska strieľa gól počas hokejového zápasu A- skupiny Slovensko – Fínsko na majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov IIHF 2026 v Trenčíne v sobotu 25. apríla 2026.
    Na snímke sprava Marko Požgay zo Slovenska a Rasmus Miilunpohja z Fínska počas hokejového zápasu A- skupiny Slovensko – Fínsko na majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov IIHF 2026 v Trenčíne v sobotu 25. apríla 2026.
    16 fotografií
    Na snímke zľava Jakub Floriš zo Slovenska a Anttoni Uronen z Fínska počas hokejového zápasu A- skupiny Slovensko – Fínsko na majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov IIHF 2026 v Trenčíne v sobotu 25. apríla 2026.Na snímke sprava Ivan Matta zo Slovenska a Anttoni Uronen z Fínska počas hokejového zápasu A- skupiny Slovensko – Fínsko na majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov IIHF 2026 v Trenčíne v sobotu 25. apríla 2026.Na snímke radosť hokejistov Fínska po druhom góle počas hokejového zápasu A- skupiny Slovensko – Fínsko na majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov IIHF 2026 v Trenčíne v sobotu 25. apríla 2026.Na snímke sprava Samuel Karšay zo Slovenska a Juho Piiparinen z Fínska počas hokejového zápasu A- skupiny Slovensko – Fínsko na majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov IIHF 2026 v Trenčíne v sobotu 25. apríla 2026.Na snímke radosť fanúšikov Slovenska po góle počas hokejového zápasu A- skupiny Slovensko – Fínsko na majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov IIHF 2026 v Trenčíne v sobotu 25. apríla 2026.Na snímke radosť hokejistov Slovenska po štvrtom góle počas hokejového zápasu A- skupiny Slovensko – Fínsko na majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov IIHF 2026 v Trenčíne v sobotu 25. apríla 2026.Na snímke sprava Adam Goljer zo Slovenska, Denis Čelko zo Slovenska, Rasmus Miilunpohja z Fínska, Tomáš Selič zo Slovenska a Ilari Makinen z Fínska počas hokejového zápasu A- skupiny Slovensko – Fínsko na majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov IIHF 2026 v Trenčíne v sobotu 25. apríla 2026.Na snímke zľava hokejisti zo Slovenska a radosť hokejistov z Fínska po predĺžení hokejového zápasu A-skupiny Slovensko – Fínsko na majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov IIHF 2026 v Trenčíne v sobotu 25. apríla 2026.Na snímke druhý zľava Boris Čelko zo Slovenska a radosť hokejistov z Fínska po predĺžení hokejového zápasu A-skupiny Slovensko – Fínsko na majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov IIHF 2026 v Trenčíne v sobotu 25. apríla 2026.Na snímke v strede Samu Alalauri z Fínska sa teší po góle v predĺžení zápasu A-skupiny Slovensko – Fínsko na majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov IIHF 2026 v Trenčíne v sobotu 25. apríla 2026.Na snímke Timothy Kazda zo Slovenska po vyhlásení za najužitočnejšieho hráča hokejového zápasu A-skupiny Slovensko – Fínsko na majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov IIHF 2026 v Trenčíne v sobotu 25. apríla 2026.Na snímke hokejisti Slovenska po skončení hokejového zápasu A-skupiny Slovensko – Fínsko na majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov IIHF 2026 v Trenčíne v sobotu 25. apríla 2026.

    Američania sa rozbehli, Česi zaváhali

    Aká je situácia v bratislavskej B-skupine? Riadne zamotaná.

    Blízko k prvenstvu v skupine mali Česi. Zdolali Američanov a po predĺžení aj Švédov, ale v sobotu nečakane zakopli proti Nemcom (2:3 po predĺžení).

    Všetky tromfy držia teraz v rukách rozbehnutí Američania, ktorých čakajú v pondelok Nemci. Ak USA vyhrajú za tri body, obsadia prvé miesto.

    Česi už nebudú horší ako tretí. Posledný zápas v skupine hrajú v nedeľu proti Dánom, ktorí hrajú na turnaji zatiaľ veľmi solídne. Zdolali Nemcov a s favorizovanými Američanmi prehrali len 0:2.

    Naopak, Švédi získali proti Čechom bod po prehre v predĺžení a s Američanmi utŕžili debakel 1:9. Proti Dánom budú v pondelok zrejme súperiť o tretie miesto v skupine.

    Hrá sa o 12.00, takže pred zápasom Slovensko - Lotyšsko už bude jasné, kto obsadí v skupine tretie miesto. O štvrté môžu zabojovať Nemci proti Američanom.

    MS v hokeji U18 2026 - skupina A

    Poradie

    Krajina

    Zápasy

    V

    VP

    PP

    P

    Skóre

    Body

    1.

    Fínsko

    3

    2

    1

    0

    0

    13:5

    8

    2.

    Slovensko

    3

    2

    0

    1

    0

    12:7

    7

    3.

    Kanada

    3

    2

    0

    0

    1

    15:2

    6

    4.

    Lotyšsko

    2

    0

    0

    0

    2

    0:8

    0

    5.

    Nórsko

    3

    0

    0

    0

    3

    2:20

    0

    MS v hokeji U18 2026 - skupina B

    Poradie

    Krajina

    Zápasy

    V

    VP

    PP

    P

    Skóre

    Body

    1.

    USA

    3

    2

    0

    1

    0

    13:4

    7

    2.

    Česko

    3

    1

    1

    1

    0

    7:6

    6

    3.

    Dánsko

    2

    1

    0

    0

    1

    4:3

    3

    4.

    Švédsko

    3

    1

    0

    0

    2

    9:13

    3

    5.

    Nemecko

    3

    0

    1

    0

    2

    6:13

    2

    MS v hokeji do 18 rokov 2026

    MS v hokeji U18 2026

    MS v hokeji U18 2026

    Na snímke vpravo Róbert Mak (Slovan) a vľavo Lazar Stijsavljevič (Trnava) v 5. kole nadstavbovej časti Niké ligy skupiny o titul.
    teraz
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS v hokeji U18 2026»Môžu ešte mladí Slováci vyhrať skupinu a kto by mohol byť ich súper? (matematika)