Môžu ešte mladí Slováci vyhrať skupinu a kto by mohol byť ich súper? (matematika)

Slovenská hokejová reprezentácia do 18 rokov utŕžila na majstrovstvách sveta do 18 rokov v Trenčíne a Bratislave prvú prehru, ale ešte stále môže senzačne vyhrať skupinu a ísť z najlepšej pozície do štvrťfinále.
Po historickom víťazstve 2:1 nad Kanadou siahali zverenci trénera Martina Dendisa na výhru aj proti druhému favoritovi A-skupiny Fínsku.
Severania však štyri minúty pred koncom riadneho hracieho času vyrovnali a v predĺžení získali aj extra bod po víťazstve 5:4.
Aj tento výsledok však udržal slovenský tím v hre o prvenstvo v skupine.
Ak Fíni prehrajú, Slováci majú šancu
O konečnom poradí rozhodnú posledné dva zápasy v pondelok.
V prvom nastúpia Fíni proti Kanaďanom. Ak Severania prehrajú (je jedno či v riadnom hracom čase, po predĺžení alebo nájazdoch), Slováci budú hrať proti Lotyšom o víťazstvo v skupine.
To im zabezpečí akákoľvek výhra. V prípade, že by zdolali Lotyšov za dva body (po predĺžení alebo nájazdoch), v súperení s Kanadou hovorí v ich prospech vzájomný zápas alebo by boli najlepší v minitabuľke troch (Slovensko 4, Kanada 3, Fínsko 2).
Ak Fíni zdolajú Kanadu, Slováci už skončia na druhom mieste bez ohľadu na výsledok zápasu proti Lotyšom (majú 7 bodov a nepredbehla by ich už ani Kanada, ani Lotyšsko).
Štvrťfinále sa hrá v stredu 29. apríla do kríža, to znamená, že víťaz A-skupiny nastúpi proti štvrtému z B-skupiny, druhý proti tretiemu, tretí proti druhému a štvrtý proti víťazovi B-skupiny.
Američania sa rozbehli, Česi zaváhali
Aká je situácia v bratislavskej B-skupine? Riadne zamotaná.
Blízko k prvenstvu v skupine mali Česi. Zdolali Američanov a po predĺžení aj Švédov, ale v sobotu nečakane zakopli proti Nemcom (2:3 po predĺžení).
Všetky tromfy držia teraz v rukách rozbehnutí Američania, ktorých čakajú v pondelok Nemci. Ak USA vyhrajú za tri body, obsadia prvé miesto.
Česi už nebudú horší ako tretí. Posledný zápas v skupine hrajú v nedeľu proti Dánom, ktorí hrajú na turnaji zatiaľ veľmi solídne. Zdolali Nemcov a s favorizovanými Američanmi prehrali len 0:2.
Naopak, Švédi získali proti Čechom bod po prehre v predĺžení a s Američanmi utŕžili debakel 1:9. Proti Dánom budú v pondelok zrejme súperiť o tretie miesto v skupine.
Hrá sa o 12.00, takže pred zápasom Slovensko - Lotyšsko už bude jasné, kto obsadí v skupine tretie miesto. O štvrté môžu zabojovať Nemci proti Američanom.