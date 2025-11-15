Calzona reaguje na zranenia. Do kádra Slovenska pribudol nový hráč

Za Slovensko ešte nikdy nenastúpil.

SENEC. Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Francesco Calzona v sobotu dodatočne nominoval obrancu Mareka Kristiána Bartoša.

Pred záverečným zápasom kvalifikácie A-skupiny na budúcoročné MS tak reagoval na zranenia Adriána Kaprálika a Mária Sauera.

„Sokoli“ v piatok vyhrali v Košiciach nad Severným Írskom 1:0 a zaistili si minimálne účasť v baráži o postup na svetový šampionát.

V pondelok v Lipsku zabojujú o priamy postup proti domácemu Nemecku.

Dvadsaťdeväťročný Bartoš z poľského Lublinu sa k nim pripojí v priebehu soboty a pokiaľ zasiahne do zápasu, bude to pre neho reprezentačný debut.

