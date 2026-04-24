2,3 milióna dolárov za lístok? FIFA má problém s predajom vstupeniek z druhej ruky

Na oficiálnom portáli Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) pre predaj vstupeniek z druhej ruky sa nachádzajú štyri lístky na finále MS 2026 v hodnote takmer 2,3 milióna dolárov za kus.
Predajné miesta sa nachádzajú v dolnej časti za jednou z bránok. Finále sa odohrá 19. júla na štadióne MetLife v New Jersey.
Riadiaci orgán futbalu nemôže nijak ovplyvniť cenu vstupeniek na stránke, na ktorej prebieha sekundárny predaj lístkov.
FIFA však pri predošlých šampionátoch obmedzila cenu vstupeniek z druhej ruky na pôvodnú hodnotu.
Teraz už ceny na tejto stránke meniť nevie a z každého predaja lístka si berie 15% od kupujúceho a rovnaký podiel aj od predávajúceho.
FIFA v stredu spustila záverečnú fázu oficiálneho predaja. Na jej stránke sa ceny finálových lístkov pohybujú od 10.990 dolárov, čo je na „resale“ portáli aktuálne zároveň cena za štyri najlacnejšie vstupenky dohromady.
Jedna zo vstupeniek druhej kategórie v hornej časti štadióna stojí na tomto portáli 138.000 dolárov, pričom cena lístka len zopár metrov vedľa je podľa agentúry AP 23.000 dolárov.
FIFA dlhodobo čelí kritike za vysoké ceny vstupeniek na blížiaci sa svetový šampionát, v porovnaní s predchádzajúcimi MS v Katare prudko vzrástli.
Prezident federácia Gianni Infantino ceny obhajuje a dodáva, že zisky celosvetovo pomôžu futbalu a rozdelia sa výhradne medzi 211 členov federácie.