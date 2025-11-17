Čaká ich súboj o všetko. Kde sledovať zápas Nemecko - Slovensko?

Hráči Slovenska oslavujúci víťazstvo počas kvalifikačného zápasu na MS 2026 medzi Slovenskom a Severným Írskom. (Autor: Sportnet/Matej Sagan)
Sportnet|17. nov 2025 o 07:25
Pozrite si TV program zápasu Nemecko - Slovensko v kvalifikácii MS vo futbale 2026.

BRATISLAVA. Slovenská futbalová reprezentácia finišuje v boji o postup na MS vo futbale 2026.

Zverenci trénera Francesca Calzonu figurujú v skupine A spolu s reprezentáciou Nemecka, Luxemburska a Severného Írska.

Slováci vstúpili do kvalifikácie skvele, keď zdolali favorizované Nemecko a Luxembursko.

Situáciu si skomplikovali prehrou v Severnom Írsku. Odpovedali však druhým triumfom nad Luxemburskom a napokon aj s Írmi. V tabuľke im patrí druhé miesto, keď majú horšie skóre ako Nemci.

Už dnes budú čeliť opäť reprezentácii Nemecka v poslednom dueli, ktorí rozhodne o všetkom. Zápas sa začína o 20.45 h a odvysiela ho Sport 1.

Kde sledovať kvalifikáciu MS vo futbale v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Skupinová fáza kvalifikácie je rozdelená do 12 skupín, z ktorých priamo postupujú na svetový šampionát iba víťazi skupín.

Do play-off sa dostanú mužstvá z druhých miest vo všetkých skupinách, ku ktorým sa pridajú štyri najlepšie umiestnené tímy z Ligy národov 2024/25.

Šestnásť tímov následne odohrá semifinále a finále play-off, z ktorého vzídu ďalší štyria účastníci.

Tabuľka skupiny A - kvalifikácia MS vo futbale 2026

Kvalifikácia MS vo futbale 2026

Reprezentácie

dnes 07:25|2
