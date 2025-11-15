Zmeny v kádri pred súbojom so Slovenskom. Mladík končí, pribudol útočník Dortmundu

Karim Adeyemi v súboji.
Karim Adeyemi v súboji. (Autor: TASR/AP)
TASR|15. nov 2025 o 19:54
Karim Adeyemi si proti Luxembursku odpykával trest.

LIPSKO. Devätnásťročný Said El Mala opustil káder nemeckej futbalovej reprezentácie pred kľúčovým záverečným súbojom kvalifikácie MS 2026 proti Slovensku. Útočník Kolína nad Rýnom sa pripojil k národnému tímu do 21 rokov.

Hlavnému trénerovi nemeckého výberu Julianovi Nagelsmannovi bude naopak proti Slovensku k dispozícii útočník Dortmundu Karim Adeyemi, ktorý si v súboji s Luxemburskom (2:0) odpykal trest za žlté karty.

Duel, ktorý rozhodne o priamom postupujúcom na budúcoročný svetový šampionát, je na programe v pondelok 17. novembra v Lipsku.

Nemcom stačí na zaistenie si prvej priečky získať bod, mužstvo trénera Francesca Calzonu potrebuje „Die Mannschaft“ zdolať aj druhýkrát v kvalifikačnom cykle. Oba tímy majú na konte zhodne po 12 bodov, Nemci sú na tom lepšie o skóre. Informovala agentúra DPA.

Tabuľka skupiny A

Kvalifikácia MS vo futbale 2026

Reprezentácie

dnes 19:54
