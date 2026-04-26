ONLINE: Montreal Canadiens - Tampa Bay Lightning dnes, 1. kolo play-off NHL LIVE (4. zápas)

Sportnet|26. apr 2026 o 20:00
Sledujte spolu s nami ONLINE prenos zo štvrtého zápasu úvodného kola play-off NHL: Montreal Canadiens - Tampa Bay Lightning.

Hokejisti tímov Tampa Bay Lightning a Montreal Canadiens dnes v noci hrajú štvrtý zápas úvodného kola play-off NHL.

V drese domácich sa predstaví útočník Juraj Slafkovský, za hostí nastúpi obranca Erik Černák.

NHL Štvrťfinále 2025/2026
27.04.2026 o 01:00
Montreal
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Tampa Bay
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 01:00. Prajem pekné ráno pri sledovaní hokejového Play off zápasu NHL medzi Montreal Canadiens a Tampa Bay Lightnings.

Domáci hokejisti vedú v sérii 2:1 na zápasy. Všetky tri však nuselo rozhodnúť až predĺženie. Sledujeme teda mimoriadne vyrovnanú sériu. Dnes sa opäť očakáva výborná atmosféra a mimoriadne vyrovnaný zápas. Uvidíme či ho bude musieť opäť rozhodnúť predĺženie. V zápase uvidíme dvoch slovenských hokejistov. V domácom drese sa predstaví Juraj Slafkovský. V bráne Habs sa pravdepodobne opäť predstaví český brankár Jakub Dobeš. Za hostí dnes nastúpi defenzívny pilier Erik Černák.

