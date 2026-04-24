Dajte deti na tenis. A nezabudnite im pribaliť aj fľašu vodky (komentár)

Keď sa Dominika Cibulková nechala počas pandémie Covid-19 prednostne zaočkovať, tvrdila, že nevedela, že sa to nesmie. Vraj sa „nechala voviesť do omylu“.
Keď zacítila, že sa na ňu slovenský internet hnevá, prijala výzvu ministerstva zdravotníctva a v bielom plášti pomáhala v odberovom centre. Aby si očistila svoje meno.
Roky plynuli a Cibulková opäť ovládla algoritmy státisícov Slovákov. A nie svojim rozvodom.
Bývalá štvrtá najlepšia tenistka sveta siahla po skvelom nápade. Po kariére založila vlastnú aplikáciu ShapeApp, ktorá pomáha ľuďom chudnúť či tvoriť zdravé jedálničky.
No a do toho si na svoj profil zavesí video, kde mieša vodku s džúsom a zahlási, že ide o fit drink.
To naozaj?
Takto si môže svoju ShapeApp premenovať na ShakeApp, veď značiek alkoholu je vo svete veľa.
Fit drink po cibulkovsky
Nie je problém, že si človek vypije, veď na Slovensku je to tradičný národný šport. Ale propagovanie alkoholu má svoje pravidlá. Morálne, etické, aj legislatívne.
Cibulková hneď na začiatku minútového videa povedala, že si potrebuje vyhodiť z kopýtka po náročnom dni, čím nabádala na povzbudzujúci alebo upokojujúci účinok alkoholu.
Potom prirovnala vodku s džúsom k fit drinku, čiže sa snažila navodiť dojem priaznivého účinku alkoholu na telesnú výkonnosť.
Na ťahu je Rada pre reklamu, ktorá už dostala podnet na prešetrenie. Ak bývalá tenistka dostane pokutu, možno bude finančne tam, kde pred reklamou.
Len s povesťou influencerky, ktorú by už nemali brať ľudia (so zdravým životným štýlom) vážne.
Pime!
Takže už nie len "Dajte deti na tenis", ale aj vodka s džúsom ako "fit drink".
Nech si Cibulková robí reklamu na čo chce, ak to bude v súlade so zákonom. Keď ju to vytrhne z biedy, nech. K dokonalej absurdnosti videa s fit drinkom chýbalo už len, aby ho zdieľala aj na profile svojej fit appky.
Ktovie, či pri tejto reklame pomyslela aj na svojich zverencov v tenisovej akadémii, ktorej dala svoje meno a kde pôsobí ako trénerka. Keď prídu pripití na tréning, môžu povedať, že si dali doma povzbudzujúci fit drink.
Práve mladí ľudia sú náchylní veriť influencerom zo sociálnych sietí a Dominika Cibulková ako bývalá úspešná športovkyňa môže byť pre nich veľký vzor. Ale nie k prvému kontaktu s alkoholom.
Nabudúce si Cibulková môže pri svojom miešaní nápojov pokojne aj spievať pesničku od Eminema Shake that ass (drink) for me. A po úspešnom vymiešaní si zakričať „Pime!“. Len o tom nemusí dať všetkým vedieť.