VIDEO: Hromadná bitka v Španielsku. Brankár udrel kapitána súpera, padali aj červené karty

Brankár Realu Zaragoza Esteban Andrada bol vylúčený za to, že udrel kapitána Huescy Jorgeho Pulida počas vypätého zápasu druhej španielskej ligy.
Duel následne prerástol do hromadnej bitky. Brankár Huescy Dani Jiménez bol takisto vylúčený za úder do Andradua.
Hráč Zaragozy Dani Tasende bol po zásahu VAR-u tiež vylúčený po potýčke.
V zápase o záchranu, kde panovalo veľké napätie, stratil argentínsky brankár Andrada krátko pred záverečným hvizdom nervy a najprv sotil do hráča Huescy. Neskôr pribehol ku kapitánovi súpera, ktorého udrel. Pre brankára môže mať tento incident vážne následky.
VIDEO: Hromadná bitka v závere zápasu
Tréner Huescy José Luis sa incident nesnažil obhajovať.
„Je to ťažké vysvetliť, myslím si, že ide o úplnú stratu kontroly. Dokážem sa vcítiť do ich situácie vzhľadom na to, o čo išlo. Ale je to neospravedlniteľné. Jednoducho neviem, čo robiť ani ako tomu zabrániť, keď vypukne bitka,“ povedal.
„Je to škaredé. Toto malo byť oslavou aragónskeho futbalu. Chcel by som, aby sa ľudia rozprávali o zápase, aj keď bol škaredý, s malým množstvom šancí, ale s veľkým nasadením.“
VIDEO: Zostrih zápasu Huesca - Real Zaragoza
Gól Oscara Sielvu zabezpečil Huesce víťazstvo 1:0, čím sa dostala na 36 bodov na 19. miesto, zatiaľ čo Zaragoza zostáva predposledná s 35 bodmi.