Slováci pokorili veľmoc na jej pôde, senzácia je slabé slovo. Čo bude teraz?

BRATISLAVA. Žiaden iný tím nezískal na majstrovstvách sveta viac medailí (12) a tento fakt platí aj o veľkých turnajoch všeobecne (18). Vždy pôsobili majestátne, pyšne a hrdo. Takmer neohrozene.
Slovenská futbalová reprezentácia v pondelok večer (o 20.45 vysiela SPORT 1) nastúpi v Lipsku v poslednom zápase kvalifikácie o postup na MS 2026 proti Nemcom.
Je to boj o prvé miesto, oba tímy už majú istú minimálne baráž. Ak Slováci zvíťazia, priamo postúpia na šampionát, ktorý sa bude konať budúci rok v Kanade, Mexiku a Spojených štátoch. Nemcom stačí remíza, rozhoduje lepšie skóre.
Naši futbalisti sú outsidermi, ale vzájomné zápasy dávajú nádej a optimizmus.
Takú pozitívnu bilanciu nemajú proti žiadnemu inému svetovému tímu.
Zdolali majstrov sveta
Futbalisti Slovenska v ére samostatnosti zdolali Nemcov až trikrát, vždy o dva góly. Ale iba raz na ich pôde. Vráťme sa do minulosti. Bolo koncom mája 2016.
V tom čase boli Nemci úradujúci majstri sveta. Šlo o prípravný zápas iba pár dní pred ME vo Francúzsku.
Slováci prehrávali 0:1, ale gólmi Mareka Hamšíka, Michala Ďuriša a Juraja Kucku otočili na 3:1.
„Je to určite skvelý výsledok. Nie každý príde do Nemecka a porazí majstrov sveta. Pre nás je to fantastické,“ opisoval Vladimír Weiss junior.
Tréner Nemcov Joachim Löw šetril viacero najväčších hviezd, ale aj tak šlo o extrémne silný tím.
Prehrali vo vodnom póle
„Takýto výsledok sa nepodarí každý deň. Ale za takýto výkon sme si to zaslúžili,“ dodal kapitán Martin Škrtel.
Zápas musel byť prerušený na štyridsať minút, vrátane polčasovej prestávky. Už na konci polčasu sa spustil dážď a v polčase sa nad štadiónom strhlo peklo v podobe silnej búrky a krupobitia.
Nemecko - Slovensko 1:3 (1:2), máj 2016
Góly: 13. Gomez (11 m) - 41. Hamšík, 44. Ďuriš, 52. Kucka
rozhodovali: Gumienny - Cremers, Nijssen (všetci Belg.), 22.110 divákov
Nemecko: Leno (46. ter Stegen) - Kimmich (75. Schürrle), Boateng (64. Höwedes), Rüdiger, Hector - Khedira (46. Weigl) - Rudy, Götze, Draxler - Gomez (46. Brandt), Sané
Slovensko: Kozáčik - Pekarík, Škrtel, Ďurica, Švento - Hrošovský (78. Škriniar), Kucka (81. Pečovský) - Ďuriš (68. Šesták), Hamšík (86. Greguš), Weiss - Duda (61. Stoch)
„Nemecký tím prehral vo 'vodnom póle',“ tvrdil Frankfurter Allgemeine.
Terén bol totálne rozmočený. Nemci sú známi svojím perfekcionizmom, ale pri stavbe arény v Augsburgu sa nevyznamenali. Napriek streche ľudia v aréne poriadne zmokli.
„Trávnik bol vinou prietrže mračien v druhom polčase sotva regulárny a s futbalom to nemalo veľa spoločného, takže vtedajší nezdar je bez informačnej hodnoty,“ tvrdil s odstupom času nemecký denník Die Welt.
Zdolajú Nemcov dvakrát za sebou
Zo súčasného kádra trénera Francesca Calzonu vtedy nastúpili viacerí: Peter Pekarík, Ondrej Duda, Patrik Hrošovský v základnej zostave a v druhom polčase šiel do hry aj súčasný kapitán Milan Škriniar.
Slováci v septembri tohto roka v úvode kvalifikácie senzačne zdolali doma Nemecko 2:0.
"Malo by to byť varovanie pre všetkých. Prístup musí byť úplne iný, nemôžeme hrať tak, ako na Slovensku,“ varoval tréner Nemecka Julian Nagelsmann.
Dodal, že sa neobávajú prehry, ktorá by znamenala, že štvornásobní majstri sveta by museli ísť do baráže. „Tím sa zdá byť veľmi odhodlaný a sústredený."
Na druhej strane však Nagelsmann priznal, čo nie je pre Nemcov príliš typické.
"Hráči sú pred zápasom určite trochu nervózni. Ale to k tomu patrí a to ho robí vzrušujúcim,“ dodal kouč Nemecka.
Iba raz na MS
V ére samostatnosti už naši futbalisti pokorili Španielsko, Taliansko, Francúzsko. Všetkých však iba raz.
Nakoľko je reálne, že giganta z Nemecko zdolajú dvakrát za sebou? Znie to ako sci-fi. Také niečo by sa rovnalo zázraku. Bolo by to niečo nevídané, čo by vyvolalo obrovský ohlas.
Dve domáce víťazstvá s Nemeckom
Slovensko - Nemecko 2:0 (2:0), september 2005
Góly: 20. z 11 m a 38. Karhan, ŽK: Škrteľ. Rozhodovali: Braamhaar - Brink, Geutjes (všetci Hol.), 9276 divákov .
Slovensko: Čontofalský - Zabavník, Kratochvíl, Škrteľ, Had (46. Ďurica) - Hološko (80. Jakubko), Valachovič (52. Petráš), Karhan (68. Hlinka), Greško - Mintál (46. Kozák) - Vittek (68. Hlinka)
Nemecko: Lehmann - Owomoyela (75. Hinkel), Mertesacker, Wörns (46. Jansen), Hitzlsperger (46. Sinkiewicz) - Deisler, Ernst (46. Schweinsteiger), Ballack, Schneider (83. Kuranyi) - Klose, Asamoah (46. Podolski)
Slovensko - Nemecko 2:0 (1:0), september 2025
Góly: 42. Hancko, 55. Strelec
ŽK: Rüdiger, Adeyemi, Mittelstädt (všetci Nem.)
Rozhodovali: Gözübüyük - Zeinstra, Inia (všetci Hol.)
Diváci: 20 013
Slovensko: Dúbravka - Gyömbér, Šatka, Škriniar, Hancko - Bero, Lobotka, Duda (90. Bénes) - Ďuriš (65. Rigo), Strelec (83. Boženík), Sauer (83. Tupta)
Nemecko: Baumann - Collins (46. Raum), Rüdiger, Tah, Mittelstädt - Kimmich, Stiller (60. Amiri) - Gnabry (65. Adeyemi), Goretzka, Wirtz - Woltemade
Naši futbalisti postúpili v dejinách samostatnosti na štyri veľké turnaje, ale nikdy neskončili v skupine lepšie ako svetový gigant.
Viete si predstaviť, že v pondelok 17. novembra pošlú Nemcov do baráže a postúpia priamo? V tomto prípade aj slovo senzácia by bolo slabé.
Nemci nikdy v dejinách neprehrali v jednej kvalifikácii o veľký turnaj dva zápasy.
Slováci sa pokúsia zmeniť dejiny. Pokúsia sa o niečo, čo sa nikdy nikomu nepodarilo.
Slovensko malo v dejinách sedem pokusov, ale na MS sa z kvalifikácie prebojovalo iba raz (2010). Zajtra sa môžu tešiť iba druhýkrát.
Jedinečná šanca
„Tréner nám prízvukoval, že sa môžeme zapísať do histórie. Pre mnohých z nás to je jedinečná príležitosť dostať sa na majstrovstvá sveta,“ vyhlásil obranca Dávid Hancko.
Slovensko má aktuálne v skupine A rovnaký počet bodov ako Nemecko. V prípade rovnosti rozhoduje skóre a to majú Nemci lepšie.
Takmer každý jeden nemecký hráč súčasného kádra pôsobí v klube v jednej zo štyroch najlepších líg sveta. Viacerí z nich vyhrali veľké trofeje. Káder Nemecka má podľa Transfermarkt hodnotu viac ako osemsto miliónov eur, sám Florian Wirtz stojí 130 miliónov. Zhruba toľko je cenovka celého výberu Slovenska.
Vo svetovom rebríčku FIFA figurujú Slováci na 46. mieste, Nemci sú na desiatom.