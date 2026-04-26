Raňajkoval chlieb s medom. Kto je Keňan, ktorý v maratóne prekonal vysnívanú hranicu

Mnohí považovali túto métu dlho za nemožnú, ďalší za obrovskú výzvu. Spoločnosť Nike pred rokmi prirovnala úsilie zabehnúť maratón pod dve hodiny k misii na Mesiac.
Neil Armstrong medzi vytrvalcami sa volá Sabastian Kimaru Sawe. Keňan zabehol v nedeľu Londýnsky maratón za 1:59:30 hodiny a stanovil najlepší čas na tejto trati.
Pod magickú hranicu dvoch hodín sa okrem neho dostal aj druhý Yomif Kejelcha z Etiópie (1:59,41), ktorý bežal svoj prvý maratón.
Čo sa dialo v nedeľu v Londýne, kto je Sabastian Sawe a ako sa mu podarilo dosiahnuť rekordný čas?
Odtrhol sa v závere
Tridsaťročný Sawe začal svoj beh najrýchlejšie zo všetkých pretekárov, keď prvých päť kilometrov zabehol za 14 minút a 14 sekúnd.
Po prvej polovici pretekov by si však nikto nemyslel, že by mohol pokoriť čas pod dve hodiny.
Sawe bol po 21,1 kilometroch na prvom mieste s časom 1:00:29 hodiny, a ak by si udržal rovnaké tempo, do cieľa by prišiel za dve hodiny a 58 sekúnd.
Druhú polovicu však zabehol za 59 minút a jednu sekundu. Dôkaz, že v Londýne sa bežal najrýchlejší maratón v histórii, bol aj výkon druhého Kejelchu, ktorý sa taktiež dostal pod dve hodiny.
Obaja bežali záverečné kilometre spolu, pred 40. kilometrom grafika uvádzala predbežný cieľový čas 2 hodiny a 30 sekúnd. Kejelcha dokonca na poslednom medzičase viedol.
5 km
14:14 min
10 km
28:35 min
15 km
43:10 min
20 km
57:21 min
Polmaratón
1:00:29 hod
25 km
1:11:41 hod
30 km
1:26:03 hod
35 km
1:39:57 hod
40 km
1:53:39 hod
Cieľ
1:59:30 hod
Sawe však zapol obrátky naplno necelé dva kilometre pred koncom a vytrvalcovi z Etiópie sa začal vzďaľovať. Vtedy grafika prvýkrát uvádzala predpokladaný čas pod dvoma hodinami.
Túto správu zrejme dostali aj diváci popri trati, ktorí ho začali ešte viac povzbudzovať. Keď prišiel Sawe do cieľa, komentátor žasol. "Nikdy v živote som nič podobné nevidel," vravel.
Keňaň sa v cieli prežehnal a čakali ho tam už desiatky novinárov a fotografov. On však čakal na svojho najväčšieho súpera, ktorý dobehol o jedenásť sekúnd neskôr. Spolu sa objali a obaja šli do opatery svojich tímov.
Odkaz pre generácie
"Som veľmi šťastný. Je to pre mňa deň, na ktorý nezabudnem. Preteky sme odštartovali dobre a blížiac sa ku koncu pretekov som sa cítil silný.
Keď som preťal cieľovú čiaru, videl som čas a bol som veľmi nadšený, že som dnes zabehol svetový rekord," povedal Sawe bezprostredne po pretekoch.
Priznal, že mu veľmi pomohol práve jeho kolega zo záverečných kilometrov, ktorý bol podľa neho veľmi súťaživý.
"Dnes som sa v Londýne zapísal do histórie a ďalšej generácii som ukázal, že nič nie je nemožné. Všetko je možné, je to len otázka času," odkázal Sawe.
Keňaň prišiel do Londýna ako obhajca prekvapivého víťazstva z roku 2025. Vtedy dobehol do cieľa v čase 2:02:27 hodiny.
Pred pretekmi sa šepkalo, že práve Sawe môže prekonať svetový rekord. O ten sa pokúšal už vlani v Berlíne, no pre vysoké teploty to nedokázal.
Britský The Guardian pred pretekmi však vyslovil obavy, že ak na štarte bude viac elitných kenských bežcov, môže to znížiť šance na prekonanie rekordu. "Keďže najlepší muži sa budú viac pozerať jeden na druhého ako na čas," napísal.
5 km
14:10 min
10 km
28:20 min
15 km
42:34 min
20 km
56:47 min
25 km
1:10:50 hod
30 km
1:25:11 hod
35 km
1:39:23 hod
40 km
1:53:36 hod
Cieľ
1:59:40 hod
Topánky i stovky kilometrov týždenne
Maratónsku trať zabehol pod dve hodiny ešte v roku 2019 kenský bežec Eliud Kipchoge. Jeho výkon 1:59:40,2 však neuznali za oficiálny svetový rekord.
Kipchoge bežal v špeciálne pripravených podmienkach - ideálna trať, striedajúci sa vodiči a špeciálne občerstvenie.
Svetový rekord v maratóne držal doteraz Kelvin Kiptum z Chicaga 2023 časom 2:00:35. Kenský vytrvalec tragicky zahynul v decembri 2024 pri autonehode.
Výkon Saweho je o to výnimočnejší, že rekord prekonal v Londýne, ktorý nie je najrýchlejšou traťou v rámci Big Seven maratónov (Tokio, Londýn, Chicago, New York, Sydney, Berlín a Boston). Najrýchlejšie sú maratóny v Chicagu a Berlíne.
Pozoruhodné je aj to, že tichý zabijak, ako prezývajú Saweho, zabehol lepší čas v rámci otvorených pretekov ako Kipchoge v špeciálnych podmienkach.
Analýza dát zo Saweho prípravy, ktorú poskytla spoločnosť Maurten, ukazuje, že jeho telo fungovalo efektívnejšie než kedykoľvek predtým.
Pri kľúčovom 30. kilometri tréningu pred Londýnom bol o 67 sekúnd rýchlejší ako v príprave na Berlín, no jeho priemerný srdcový tep bol o dva údery nižší (154 BPM oproti 156 BPM).
Jeho režim bol postavený na extrémnom objeme a jednoduchej strave. V špičke prípravy nabehal až 241 kilometrov týždenne. Napriek tomuto výdaju boli jeho predtréningové raňajky jednoduché – chlieb a med.
K rekordu dopomohla aj technológia v podobe obuvi Adidas Adizero Pro Evo 3. Tieto „super shoes“ vážia neuveriteľných 96 gramov, čo z nich robí najľahšiu maratónsku obuv v histórii.
Chcel dokázať, že je čistý
Sawe vyrastal v skromnej farmárskej rodine s koreňmi v komunite Nandi, kde jeho rodičia, Simion a Emily, pracovali ako pestovatelia kukurice.
Väčšinu detstva strávil so starými rodičmi na západe Kene v izolovanej osade, kde chýbala elektrina.
Pre deti z tohto prostredia predstavoval beh skôr spôsob život, než kariérny plán. S atletikou začal vďaka podpore starej mamy Ester, ktorá mu vštepovala disciplínu a vieru a s pomocou strýka, Abrahama Chepkirwoka, ktorý mu zabezpečil oblečenie a bežecké topánky.
Chepkirwok reprezentoval Ugandu na OH 2008 v Pekingu. Sawe začal súťažiť na školských pretekoch, kde dosahoval prvé úspechy.
Od devätnástich sa venoval tréningu na vrcholovej úrovni v tíme 2Running Athletics Club pod vedením trénera Claudia Berardelliho.
V súčasnosti trénuje Sawe vo vysokých nadmorských výškach v západnej Keni. Tvrdí, že ho najviac inšpiroval jeho strýko a povzbudil ho učiteľ, ktorý mu raz povedal: „Beh nie je len talent, je to tvoje šťastie a tvoja budúcnosť.“
Pri svojom oslnivom maratónskom debute vo Valencii v decembri 2024 dosiahol v tom čase piaty najrýchlejší čas v histórii. Odvtedy bol v každom zo svojich pretekov na tejto trati perfektný.
Sawe sa v minulosti vyjadril k problémom s dopingom v tomto športe. Vzhľadom na zlú dopingovú bilanciu Kene minulý rok vyzval organizáciu Athletics Integrity Unit, aby ho čo najviac testovala.
V rámci príprav na Berlínsky maratón v roku 2025 sa podrobil 25 testom. „Hlavným dôvodom bolo ukázať, že som čistý a robím to správnym spôsobom,“ vysvetlil.
Za svoj výkon v Londýne zinkasoval celkovú odmenu 355 000 dolárov (vrátane bonusov za svetový rekord a čas pod 2:02:00).
V atletickom svete sa maratón pod dve hodiny prirovnáva k prvému zabehnutiu míle pod štyri minúty Rogerom Bannisterom z Veľkej Británie.