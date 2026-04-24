Tragédia v Nigérii. Počas zápasu zomrel bývalý reprezentant

TASR|24. apr 2026 o 22:44
Mal 40 rokov.

Bývalý nigérijský futbalový reprezentant Michael Eneramo zomrel v piatok vo veku 40 rokov, keď skolaboval priamo na ihrisku počas priateľského zápasu.

Podľa Nigérijskej futbalovej federácie (NFF) bola pravdepodobnou príčinou smrti zástava srdca.

Eneramo odohral v inkriminovanom stretnutí celý prvý polčas a nešťastný moment sa stal päť minút po začiatku druhého dejstva.

„Je to zdrvujúce. V tejto chvíli nemám slov,“ reagoval generálny sekretár NFF Mohammed Sanusi podľa AP.

Na pozícii útočníka odohral Eneramo za národný tím Nigérie desať zápasov a skóroval trikrát. Na klubovej úrovni hral aj v Turecku za Sivasspor, Besiktas, Karabükspor, Istanbul Basaksehir i Manisaspor.

