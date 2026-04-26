    Lotyši sa na súboj so Slovákmi naladili výborne. Boj o záchranu odmietli suverénnym spôsobom

    Hokejisti Lotyšska počas MS U18 2026.
    Hokejisti Lotyšska počas MS U18 2026. (Zdroj: IIHF)
    Sportnet, TASR|26. apr 2026 o 20:31
    Do boja o udržanie sa putuje tím Nórska.

    MS v hokeji U18 2026 - skupina A

    Lotyšsko - Nórsko 8:1 (2:0, 3:0, 3:1)

    Góly: 12. Avotiņš (Murnieks), 12. Tarvids (Upenieks, Luks), 24. Avotiņš (Rots), 26. Klaucāns (Murnieks, Lisovskis), 35. Klaucāns (Obuks, Klavinš), 43. Rots, 56. Murnieks (Reidzāns, Avotiņš), 57. Luks (Klavinš, Klaucāns) – 54. Frostestad Gulbrandsen (Sivertsen-Andersen, Juntti)

    Hokejisti Lotyšska zvíťazili na MS v hokeji do 18 rokov 2026 na Slovensku nad rovesníkmi z Nórska jednoznačne 8:1.

    Práve Lotyši budú posledným súperom mladých Slovákov v skupine A. Duel je na programe v pondelok od 18.00 hod.

    Nórsko po štvrtej prehre v skupine definitívne putuje do boja o záchranu.

    MS v hokeji U18 2026 - skupina A

    Poradie

    Krajina

    Zápasy

    V

    VP

    PP

    P

    Skóre

    Body

    1.

    Fínsko

    3

    2

    1

    0

    0

    13:5

    8

    2.

    Slovensko

    3

    2

    0

    1

    0

    12:7

    7

    3.

    Kanada

    3

    2

    0

    0

    1

    15:2

    6

    4.

    Lotyšsko

    3

    1

    0

    0

    2

    8:9

    3

    5.

    Nórsko

    4

    0

    0

    0

    4

    2:28

    0

    MS v hokeji do 18 rokov 2026

    MS v hokeji U18 2026

    MS v hokeji U18 2026

    Hokejisti Lotyšska počas MS U18 2026.
    Hokejisti Lotyšska počas MS U18 2026.
    Lotyši sa na súboj so Slovákmi naladili výborne. Boj o záchranu odmietli suverénnym spôsobom
    dnes 20:31
