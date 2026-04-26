Lotyši sa na súboj so Slovákmi naladili výborne. Boj o záchranu odmietli suverénnym spôsobom

MS v hokeji U18 2026 - skupina A
Lotyšsko - Nórsko 8:1 (2:0, 3:0, 3:1)
Góly: 12. Avotiņš (Murnieks), 12. Tarvids (Upenieks, Luks), 24. Avotiņš (Rots), 26. Klaucāns (Murnieks, Lisovskis), 35. Klaucāns (Obuks, Klavinš), 43. Rots, 56. Murnieks (Reidzāns, Avotiņš), 57. Luks (Klavinš, Klaucāns) – 54. Frostestad Gulbrandsen (Sivertsen-Andersen, Juntti)
Hokejisti Lotyšska zvíťazili na MS v hokeji do 18 rokov 2026 na Slovensku nad rovesníkmi z Nórska jednoznačne 8:1.
- ONLINE: Lotyšsko - Nórsko dnes, skupina A na MS v hokeji do 18 rokov 2026 LIVE (MS U18)
- Program a výsledky na MS v hokeji do 18 rokov 2026 (MS U18)
- Program Slovenska na MS v hokeji do 18 rokov 2026 (MS U18)
Práve Lotyši budú posledným súperom mladých Slovákov v skupine A. Duel je na programe v pondelok od 18.00 hod.
Nórsko po štvrtej prehre v skupine definitívne putuje do boja o záchranu.
VIDEO: Zostrih zápasu Lotyšsko - Nórsko na MS U18 2026