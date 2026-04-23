Taliansko na úkor Iránu? Trumpov vyslanec lobuje za zmenu na MS vo futbale

Špeciálny vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa Paolo Zampolli pracuje na tom, aby na nadchádzajúcich MS v USA, Kanade a Mexiku štartovali namiesto Iráncov futbalisti Talianska. Informovala o tom agentúra DPA odvolávajúca sa na denník Financial Times.
Irán si zaistil účasť na šampionáte vďaka prvej priečke v A-skupine ázijskej kvalifikácie. Štvornásobní majstri sveta Taliani neuspeli v európskej baráži a na MS sa nekvalifikovali tretíkrát za sebou.
„Potvrdzujem, že som navrhol Trumpovi a prezidentovi FIFA Giannimu Infantinovi, aby Taliansko nahradilo Irán na majstrovstvách sveta. Som taliansky rodák a bol by sen vidieť 'Azzurri' na turnaji, ktorý hostia USA. So štyrmi titulmi majú predpoklady na to, aby svoje zaradenie odôvodnili,“ povedal Zampolli.
Tento krok má tiež údajne pomôcť napraviť napäté vzťahy medzi Trumpom a talianskou premiérkou Giorgiou Meloniovou, keďže obaja lídri mali nedávno výmenu názorov po tom, ako americký prezident kritizoval pápeža Leva XIV.
Otázky o účasti Iránu vyvoláva vojenský konflikt na Blízkom východe. Iránci si preto chceli presunúť zápasy základnej skupiny z USA do Mexika, ale FIFA im žiadosť zamietla. Infantino však napokon potvrdil, že sa na šampionáte zúčastnia.
Trump najskôr povedal, že ho nezaujíma, či sa Iránci na MS zúčastnia, potom Infantina ubezpečil, že sú vítaní a naposledy vyhlásil, že by krajina na šampionáte nemala štartovať pre vlastnú bezpečnosť.
„Irán sa kvalifikoval a federácia sa musí rozhodnúť, čo bude ďalej,“ reagovalo na najnovšie správy iránske veľvyslanectvo v Zimbabwe.
Napriek neistote a tlaku na ich vylúčenie si iránska futbalová federácia naplánovala štyri zápasy, ktoré budú slúžiť ako príprava na majstrovstvá sveta v USA.
Prvý tréningový kemp s 30 nominovaných hráčov sa uskutoční v hlavnom meste krajiny. Tím sa potom 6. mája presunie z Teheránu do Turecka, kde odohrá všetky štyri spomínané stretnutia. Jedným z jeho súperov by malo byť Španielsko.
Iránska reprezentácia by potom mala odcestovať do USA, no zatiaľ nezverejnila miesto, kde si rozloží tréningovú základňu.
Prezident federácie Mehdi Taj vyjadril presvedčenie, že sa Irán zúčastní na MS aj napriek konfliktu. „Za súčasného stavu budeme štartovať,“ citovala Taja agentúra dpa.