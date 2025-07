ONLINE: Veľká cena Veľkej Británie 2025 dnes, formula 1 LIVE (F1, preteky)

Kvalifikace na velkou cenu Velké Británie: přinesla několik překvapení napříč startovním roštem: Q1: V prvním segmentu kvalifikace jsme viděli nehodu Franca Colapinta z Alpinu, který dostal přetáčivý smyk v poslední zatáčce a vyletěl z trati. I přestože rána do zdi byla mírná a Argentinec se rozjel a chtěl dovést svůj monopost do boxů, byl zastaven týmem a na trati byly vyvěšeny červené vlajky. Z první části nepostoupil například Liam Lawson. Q2: Byla o mnoho poklidnější než Q1. Na mále sice s postupem měl Kimi Antonelli, ale nakonec to zvládl. Do poslední části kvalifikace však nepostoupil Cunoda, který tak znova nedokázal dostat svůj RedBull dál. O3: Poslední dějství kvalifikace nabídlo strhující drama. Na provizorní pole position se vynikajícím kolem dostal Oscar Piastri z McLarenu. Konkurence byla dvě desetiny za ním. V posledních pokusech udělali oba McLareny chybu, a tak to vypadalo na pole position pro Piastriho. Tu mu mohl fenomenálně vzít domácí Lewis Hamilton, ale pokazil poslední dvě zatáčky a skončil desetinu za Australanem. Jako poslední na trati byl Nizozemec Max Verstappen, který se doposud pral se svým vozem, ale na poslední kolo to zaklaplo. Fialový první i druhý sektor a i když ten poslední nebyl tak dobrý, zajel si nečekanou pole position o více než desetinu před Piastrim. Prvních 5 monopostů bylo v rozmezí dvou desetin, a tak nás čeká velmi napínavá velká cena plná strategií.

