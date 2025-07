Piastri ukázal emócie, skúsil aj zúfalú prosbu cez vysielačku. Momentálne to bolí, zhodnotil

Piastri viedol preteky a nasledoval safety car, keď už signalizoval návrat do boxov. Tesne pred reštartom prudko zabrzdil, čím prekvapil úradujúceho majstra sveta Maxa Verstappena z Red Bullu.

Holanďan, ktorý bol tesne za ním, sa musel vyhnúť, aby nedošlo ku kolízii, a následne sa pred McLarenom ocitol predčasne, no rýchlo sa vrátil späť na pozíciu, ale po reštarte sa roztočil a prepadol na 11. miesto.

„Nebudem toho veľa hovoriť. Mohol by som sa dostať do problémov,“ boli Piastriho prvé slová pre majstra sveta z roku 2009 Jensona Buttona v rozhovore po pretekoch.

„Zjavne sa už za safety carom nesmie brzdiť. Teda, ja som to robil päť kôl predtým… ale ďakujem divákom za skvelú atmosféru. A že to vydržali aj napriek počasiu. Silverstone mám stále rád, aj keď dnes až tak veľmi nie.“

Na tlačovej konferencii dostal otázku, ako dlho mu potrvá, kým sa cez to prenesie. Piastri, ktorý je známy svojím pokojom, tentokrát ukázal emócie.

„Neviem,“ odpovedal. „Momentálne to bolí. Ale je to iný druh bolesti, pretože viem, že som si dnes zaslúžil oveľa viac. Myslím, že som odviedol veľmi dobrý výkon.

A keď nedostanete výsledok, ktorý si myslíte, že si zaslúžite, bolí to – najmä ak to nemáte vo vlastných rukách… Cítim, že som dnes odviedol dobrú robotu. A práve preto to bolí ešte viac, že som nezvíťazil.“