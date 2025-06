McLaren zmena nijako neovplyvnila. Boli to vyhodené peniaze, zlostil sa Hamilton

Pred víkendom vstúpila do platnosti nová technická smernica, ktorej cieľom je znížiť flexibilitu predných krídiel monopostov.

Po pretekoch však Lewis Hamilton nenachádzal žiadne pozitíva: „Boli to absolútne vyhodené peniaze. Takmer všetky tímy museli vyrobiť nové krídlo a aj tak to neprinieslo žiadny rozdiel pre lídrov. Dokonca balans nášho monopostu sa ešte zhoršil. Každému sa krídlo aj tak stále ohýba,“ vravel Hamilton.

Ďalší Brit a komentátor pretekov na Sky Sports F1 David Croft povedal, že tímy sa pozerali zlým smerom, keď ukazovali na McLaren: „Viac ako samotný súboj Verstappena s Russellom bude mať na šance Holanďana na titul vplyv práve to, že zmena pravidiel McLaren nijako nepribrzdila.“

„Mali sme tieto peniaze radšej dať na charitu,“ pokračoval rozladený sedemnásobný šampión. „Nedáva to žiaden zmysel.“

Pretekár Red Bull Racing figuruje v celkovom poradí šampionátu jednotlivcov na tretej priečke so stratou 49 bodov na lídra Oscara Piastriho.

Ďalšou témou sa stala absencia Lancea Strolla na štartovom rošte VC Španielska. Kanaďan absolvoval sobotnú kvalifikáciu, ale večer Aston Martin oznámil, že do pretekov nenastúpi pre zdravotné problémy s jeho rukou a zápästím.

Mike Krack, hlavný traťový riaditeľ tímu, povedal, že cieľ je, aby sa domáci pretekár predstavil na VC Kanady o necelé dva týždne. V prípade, že by sa tak nestalo, by sa tím sídliaci pri okruhu Silverstone musel možno zaobísť aj bez rezervných jazdcov Felipeho Drugovicha a Stoffela Vandoornea.

Obaja sa totižto v dátume veľkej ceny majú zúčastniť na legendárnej 24 hodinovke v Le Mans. Ako však dodáva portál The Race, Aston Martin by ich v takom prípade povolal do Kanady, pretože VC F1 považuje za prioritu.

Strollov údajný skrat v garáži

"Toto všetko spôsobil incident v garáži, keď Kanaďan stratil kontrolu nad svojimi emóciami," tvrdí Andrew Benson z BBC. Podľa jeho zdrojov pilot zničil vybavenie v garáži tímu a nadával tímovým zamestnancom. Stalo sa to na konci Q2, v ktorej vypadol a za tímovým kolegom Fernandom Alonsom zaostal o viac ako pol sekundy.

Hovorca stajne povedal, že Lance bol nahnevaný, ale zranenie s incidentom v garáži nemá nijakú spojitosť. Zdroj z tímu podľa BBC neskôr zdôraznil, že Stroll nič v garáži nepoškodil a ani nikomu nenadával.