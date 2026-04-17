    Naposledy sa tam jazdilo v roku 2013. Kórea chce návrat formuly 1

    Formula 1, ilustračná fotografia.
    Formula 1, ilustračná fotografia. (Autor: TASR/Pool Photo via AP)
    TASR|17. apr 2026 o 11:42
    Kompetentní odhalili nový dizajn okruhu, ktorý je podľa nich finančne dostupný.

    Kórejská republika chce návrat Veľkej ceny formuly 1, ktorá sa tam konala naposledy v roku 2013.

    Kompetentní odhalili nový dizajn okruhu, ktorý je podľa nich finančne dostupný.

    Preteky by sa konali na päťkilometrovom mestskom okruhu v Incheone, v blízkosti hlavného mesta Soul. Dizajnéri sa inšpirovali okruhmi v Singapure a Las Vegas.

    V minulosti sa VC Kórejskej republiky konala na juhu krajiny, no po štyroch edíciách bola zrušená pre vysoké náklady a nízky záujem miestnych.

    Iniciátori návratu kráľovnej motošportu dúfajú v návštevnosť okolo 400.000 fanúšikov počas víkendu. Podľa starostu Yoo Jeong-boka by chceli premiérové podujatie v roku 2028.

    „Je možné prepojiť veľkú cenu formuly 1, o ktorú narástol záujem, s K-culture. Chcem priniesť rôzne predstavenia so svetovými interpretmi a pozdvihnúť kultúru aj turizmus v Incheone na svetovú úroveň,“ citovala z oficiálneho plánu agentúra AFP.

    Kalendár formuly 1 má v prebiehajúcej sezóne 24 pretekov, z Ďalekého východu sú to Čína, Japonsko a Singapur.

    V sezóne 2020 mal pribudnúť Vietnam, no v dôsledku pandémie z tohto plánu vzišlo. Vlani podalo žiadosť o konanie pretekov v Zadnej Indii aj Thajsko. K najnovšiemu plánu kórejskej republiky sa F1 zatiaľ nevyjadrila.

    Formula 1, ilustračná fotografia.
    Formula 1, ilustračná fotografia.
    Naposledy sa tam jazdilo v roku 2013. Kórea chce návrat formuly 1
