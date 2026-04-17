Russell chápe Verstappena, že chce skončiť. Je v bode, keď nemá za čím ísť, vraví

Britský pretekár F1 George Russell by podľa vlastných slov pochopil, keby Holanďan Max Verstappen ukončil kariéru.
Zároveň však pripomenul, že žiadny jazdec nikdy nebol väčší ako šport. Medzi dvojicou panujú napäté vzťahy od VC Kataru 2024, keď Verstappena penalizovali za obmedzenie Russella počas kvalifikácie.
Štvornásobný šampión z Red Bullu je veľkým kritikom nových pravidiel, ktoré porovnal s videohrou Mario Kart, a počas marcovej VC Japonska naznačil, že možno z kráľovnej motoršportu odíde.
Začiatkom apríla navyše prišla informácia, že Verstappenov dlhodobý pretekový inžinier Gianpiero Lambiase prestúpi do McLarenu.
Okrem neho je na odchode aj šéfka pre pretekovú stratégiu Hannah Schmitzová, pričom vlani odišiel významný poradca Helmut Marko aj bývalý šéf Christian Horner. Verstappen sa okrem toho od vlaňajška zúčastňuje okrem F1 aj na vytrvalostných pretekoch.
Verstappenov najhorší štart
„Formula 1 je väčšia ako ktorýkoľvek jazdec. Nechcem Maxa stratiť, všetci si užívame zápolenie. Dosiahol to, o čom väčšia sníva, a to je majstrovský titul.
Má ich štyri a v takomto prípade sa môžete dostať do bodu, kde nemáte za čím ísť. Má odškrtnuté všetky okienka, teraz môže prekonávať rekordy, no ako poznám jeho a aj iných jazdcov s podobnými úspechmi, príde bod, keď chcú robiť veci, ktoré im vyčaria úsmev na tvári,“ citovala Russella agentúra DPA.
Brit je v Mercedese, v súčasnosti najsilnejšom tíme na štartovom rošte, a v celkovom hodnotení mu patrí druhé miesto – deväť bodov za talianskym tímovým kolegom Kimim Antonellim.
„Mojím cieľom je majstrovský titul a keby som ich mal štyri, robil by som zrejme to isté, čo on. Je v úplne inej fáze kariéry a pochopím, keď odíde, aj keď zostane,“ pokračoval Russell.
Verstappenov kontrakt v Red Bulle platí do roku 2028, no obsahuje klauzulu, ktorá by mu na základe zlej formy tímu umožnila odísť skôr.
Navyše, žiadna zmluva nemôže jazdcovi zakázať kariéru ukončiť úplne. V úvodných troch pretekoch získal Holanďan len 12 bodov, čo je najmenej od jeho premiérovej sezóny 2015 s juniorským Toro Rosso (6).
Jazdenie si neužíval
„V roku 2022 som si neužíval jazdenie s monopostom Mercedes. Húpal sa, ničil chrbát, bol veľký, ťažký a v rýchlych zákrutách nepríjemný.
Vtedy sa Verstappen nesťažoval, pretože vyhrával. Teraz je to odlišné od jazdcov Mercedesu, Ferrari a McLarenu, pretože sme na čele. Človek teda chápe jeho frustráciu,“ pokračoval Russell.
Práve s jeho miestom v Mercedese bol Verstappen vlani spájaný, Brit by však mal podľa vlastných slov zotrvať aj po tejto sezóne.
„Budúci rok budem stále v tíme, to je fakt. Mám niekoľkoročný kontrakt,“ dodal Russell.
Z prebiehajúcej sezóny F1 vypadli dva aprílové preteky na Blízkom východe pre vojenský konflikt a štvrté podujatie sa tak uskutoční 3. mája v Miami.