VIDEO: Góly zápasu Slovensko - Kanada na MS v hokeji do 18 rokov 2026

Na snímke brankár Gavin Betts (Kanada), ktorému strieľa úvodný gól Samuel Šramatý (Slovensko). (Autor: TASR)
Sportnet|22. apr 2026 o 19:43
Pozrite si góly zo zápasu Slovensko - Kanada na MS v hokeji do 18 rokov 2026.

Slovenskí hokejoví reprezentanti hrajú svoj prvý zápas na domácich majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov.

Slováci sa dostali do vedenia v 32. minúte, keď sa Samuel Šramatý presadil v presilovej hre.

VIDEO: Gól Slovenska na 1:0

Kanada odpovedala rovnako v početnej výhode. V 35. minúte skóroval Mathis Preston.

VIDEO: Gól Kanady na 1:1

Slovenskí hokejisti sa dostali opäť do vedenia v 49. minúte, keď Timothy Kazda premenil trestné strieľanie.

VIDEO: Gól Kazdu na 2:1


Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Kanada na MS v hokeji do 18 rokov 2026
Na snímke zľava Ivan Matta (Slovensko) a Kohyn Eshkawkogan (Kanada) počas zápasu v A-skupine medzi Kanadou a Slovenskom na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.
Na snímke hráči Slovenska zľava Lucian Bernát, David Stančík a Michal Jakubec sa tešia z úvodného gólu, ktorý strelil ich spoluhráč Samuel Šramatý počas zápasu základnej A-skupiny medzi Kanadou a Slovenskom na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.
Na snímke brankár Gavin Betts (Kanada), ktorému strieľa úvodný gól Samuel Šramatý (Slovensko) počas zápasu základnej A-skupiny medzi Kanadou a Slovenskom na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.
Na snímke zľava hráči Slovenska a hráči Kanady stoja počas hymny pred zápasom základnej A-skupiny medzi Kanadou a Slovenskom na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.
Na snímke zľava Ben Macbeath (Kanada), Oliver Ozogány (Slovensko) a Tynan Lawrence (Kanada) bojujú o puk počas zápasu v A-skupine medzi Kanadou a Slovenskom na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.Na snímke sprava brankár Gavin Betts, Ben Macbeath (Kanada), Timothy Kazda a Samuel Šramatý (obaja Slovenska) počas zápasu v A-skupine medzi Kanadou a Slovenskom na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.Na snímke zľava Samuel Hybský (Slovensko), Dima Zhilkin, Ben Macbeath a brankár Gavin Betts (Kanada) počas zápasu základnej A-skupiny medzi Kanadou a Slovenskom na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.Na snímke sprava Samuel Hybský (Slovensko) a Maddox Dagenais (Kanada) bojujú o puk pri mantineli počas zápasu základnej A-skupiny medzi Kanadou a Slovenskom na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.Na snímke slovenský fanúšik, ktorému maľujú tvár pred zápasom základnej B - skupiny Kanada - Slovensko na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.Na snímke slovenskí fanúšikovia pózujú pred zápasom základnej B - skupiny Kanada - Slovensko na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.Na snímke slovenskí fanúšikovia pózujú so slovenskou vlajkou pred zápasom základnej B - skupiny Kanada - Slovensko na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.Na snímke slovenský fanúšik pózujú pred zápasom základnej B - skupiny Kanada - Slovensko na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov pred Zimným štadiónom Pavla Demitru v Trenčíne.Na snímke slovenský fanúšik pózujr so slovenskou vlajkou pred zápasom základnej B - skupiny Kanada - Slovensko na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.Na snímke slovenskí fanúšikovia pred zápasom základnej B - skupiny Kanada - Slovensko na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.Na snímke zľava Oliver Ozogány (Slovensko) a Jean-Christoph Lemieux (Kanada) počas zápasu základnej A-skupiny medzi Kanadou a Slovenskom na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.Na snímke zľava Šimon Potočka (Slovensko) a Kohyn Eshkawkogan (Kanada) bojujú o puk počas zápasu základnej A-skupiny medzi Kanadou a Slovenskom na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.Na snímke sprava brankár Denis Čelko, Matej Bereš, Filip Kovalčík (všetci Slovensko) a Beckett Hamilton (Kanada) počas zápasu základnej A-skupiny medzi Kanadou a Slovenskom na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.

    Na snímke hráči Slovenska zľava Lucian Bernát, David Stančík a Michal Jakubec sa tešia z úvodného gólu.
    Fantastický úvod mladých Slovákov na domácich MS. Zdolali favorizovanú Kanadu
