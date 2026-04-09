Pretekový inžinier Verstappena prekvapil. Namiesto pokračovania v tíme posilní konkurenciu

Stratég Gianpiero Lambiase, ktorý pôsobí vo formule 1, sa pripojí od roku 2028 k McLarenu.
- Formula 1: Program, kalendár a víťazi v sezóne 2026 (F1)
- Formula 1 (F1) - Priebežné poradia v sezóne 2026
Brit je momentálne súčasťou Red Bullu, kde zastáva pozíciu pretekového inžiniera Maxa Verstappena.
Lambiase bude v tradičnej stajni súčasťou tímu okolo šéfa Andreu Stellu, ktorý je v súčasnosti aj technickým riaditeľom.
Cieľom je posilniť procesy počas pretekov vo fáze, keď sa kráľovná motoršportu stáva komplexnejšou a zároveň umožniť Stellovi väčší priestor na úlohu šéfa. Viac podrobností o Lambiasovej náplni práce zatiaľ držiteľ Pohára konštruktérov nezverejnil a nevyjadril sa ani Red Bull.
Štyridsaťpäťročný stratég je známy svojím blízkym vzťahom k Verstappenovi, s ktorým pracuje od príchodu pilota v roku 2016.
Ten zvažuje, či bude jeho kariéra v F1 pokračovať v dôsledku nových technický zmien. S informáciou o zmene Lambiaseho pôsobiska prišla BBC na základe informácií od insajderov z oboch tímov, ktorí zostali v anonymite. Zároveň však dementovali dohady o tom, že príchod inžiniera je prípravou na Stellov odchod do Ferrari.