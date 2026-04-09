    Pretekový inžinier Verstappena prekvapil. Namiesto pokračovania v tíme posilní konkurenciu

    Max Verstappen a jeho inžinier Gianpiero Lambiase. (Autor: Reuters)
    TASR|9. apr 2026 o 15:28
    Stratég Gianpiero Lambiase, ktorý pôsobí vo formule 1, sa pripojí od roku 2028 k McLarenu.

    Brit je momentálne súčasťou Red Bullu, kde zastáva pozíciu pretekového inžiniera Maxa Verstappena.

    Lambiase bude v tradičnej stajni súčasťou tímu okolo šéfa Andreu Stellu, ktorý je v súčasnosti aj technickým riaditeľom.

    Cieľom je posilniť procesy počas pretekov vo fáze, keď sa kráľovná motoršportu stáva komplexnejšou a zároveň umožniť Stellovi väčší priestor na úlohu šéfa. Viac podrobností o Lambiasovej náplni práce zatiaľ držiteľ Pohára konštruktérov nezverejnil a nevyjadril sa ani Red Bull.

    Štyridsaťpäťročný stratég je známy svojím blízkym vzťahom k Verstappenovi, s ktorým pracuje od príchodu pilota v roku 2016.

    Ten zvažuje, či bude jeho kariéra v F1 pokračovať v dôsledku nových technický zmien. S informáciou o zmene Lambiaseho pôsobiska prišla BBC na základe informácií od insajderov z oboch tímov, ktorí zostali v anonymite. Zároveň však dementovali dohady o tom, že príchod inžiniera je prípravou na Stellov odchod do Ferrari.

