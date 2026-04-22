ONLINE: HC Oceláři Třinec - HC Dynamo Pardubice dnes, Tipsport extraliga LIVE (finále, 3. zápas)

Hokejisti tímov HC Dynamo Pardubice a HC Oceláři Třinec dnes hrajú tretí zápas finále play-off českej Tipsport extraligy.
Pardubice vedú v sérii už 3:0.
ONLINE PRENOS: HC Oceláři Třinec - HC Dynamo Pardubice LIVE (hokej, finále play-off, 3. zápas, Tipsport extraliga, streda, NAŽIVO)
Tipsport extraliga (ČR) Finále 2025/2026
22.04.2026 o 18:00
3. kolo
Třinec
0:0
(0:0, 0:0)
Pardubice
Finálová séria českej extraligy sa po dvoch zápasoch v Pardubiciach presúva na absolútny východ republiky. Třinec si z východu Čiech odniesol dve porážky, hoci predviedol dva solídne výkony. Najmä v druhom stretnutí mali vtedajší hostia navrch, domáci im však uštedrili povestnú lekciu z efektivity. Bude zaujímavé sledovať, ako sa Oceláři s domácim prostredím popasujú – v play-off doma tento rok prehrali len raz – vo štvrťfinále proti Hradcu Králové. Všetky zvyšné zápasy doma zvládli víťazne. Pardubice doposiaľ vonku prehrali len dvakrát – v oboch prípadoch na pôde pražskej Sparty.
Vítajte pri textovom online komentári tretieho hokejového zápasu finálovej série play-off v rámci českej Tipsport extraligy. Proti sebe nastúpia HC Oceláři Třinec a HC Dynamo Pardubice. Zápas sa začne o 18:00.