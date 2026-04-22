VIDEO: Veľká senzácia na úvod MS v Bratislave. Česi zdolali favorizovaný zámorský tím

MS v hokeji U18 2026 - skupina B
Česko – USA 3:2 pp (0:0, 1:2, 1:0 - 1:0)
Góly: 24. Hartl, 44. Hora, 65. Řípa - 28. Zajic, 29. Cullen
Českí hokejisti úspešne vstúpili do MS v hokeji do 18 rokov 2026. Na úvod B-skupiny v Bratislave prekvapujúco zdolali obhajcov bronzových medailí Američanov 3:2 po predĺžení.
O výhre rozhodol 11 sekúnd pred koncom extra času po individuálnej akcii Dominik Řípa. Česi ukončili sériu 21 prehier s USA v tejto vekovej kategórii.
