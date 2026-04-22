VIDEO: Veľká senzácia na úvod MS v Bratislave. Česi zdolali favorizovaný zámorský tím

Na snímke uprostred Logan Stuart (USA) a vľavo David Sedláček (Česko) počas zápasu A -skupiny.
Na snímke uprostred Logan Stuart (USA) a vľavo David Sedláček (Česko) počas zápasu A -skupiny. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR, ČTK|22. apr 2026 o 18:44
Česi ukončili sériu 21 prehier s USA v tejto vekovej kategórii.

MS v hokeji U18 2026 - skupina B

Česko – USA 3:2 pp (0:0, 1:2, 1:0 - 1:0)

Góly: 24. Hartl, 44. Hora, 65. Řípa - 28. Zajic, 29. Cullen

Českí hokejisti úspešne vstúpili do MS v hokeji do 18 rokov 2026. Na úvod B-skupiny v Bratislave prekvapujúco zdolali obhajcov bronzových medailí Američanov 3:2 po predĺžení.

O výhre rozhodol 11 sekúnd pred koncom extra času po individuálnej akcii Dominik Řípa. Česi ukončili sériu 21 prehier s USA v tejto vekovej kategórii.

Na snímke sprava Matyáš Mychálek (Česko), Logan Stuart (USA), brankár Marek Sklenička a vľavo Michal Hartl (obaja Česko) počas zápasu A - skupiny na majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov Česko - USA.
Na snímke vľavo Carter Mayer (USA) a vpravo Ondřej Ruml (Česko) počas zápasu A - skupiny na majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov Česko - USA.
Na snímke vpravo brankár Marek Sklenička (Česko) a uprostred Jamie Glance (USA) počas zápasu A - skupiny na majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov Česko - USA.
Na snímke vľavo Sammy Nelson (USA) a vpravo Michal Šebesta (Česko) počas zápasu A - skupiny na majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov Česko - USA.
Na snímke v popredí Václav Nedorost (Česko) a v pozadí Brooks Rogowski (USA) počas zápasu A -skupiny na majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov Česko - USA.


MS v hokeji U18 2026 - skupina B

Poradie

Krajina

Zápasy

V

VP

PP

P

Skóre

Body

1.

Švédsko

1

1

0

0

0

7:2

3

2.

Česko

1

0

1

0

0

3:2

2

3.

USA

1

0

0

1

0

2:3

1

4.

Nemecko

1

0

0

0

1

2:7

0

5.

Dánsko

0

0

0

0

0

0:0

0

