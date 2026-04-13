Okruh si pamätá tri víťazstvá Vettela. Krajina chce upraviť sporné zdaňovanie zábavy

India pracuje na odstránení daňových prekážok, aby uľahčila šampionátu formuly 1 návrat pretekov na jej okruh.
V pondelok to uviedol tamojší minister športu Mansukh Mandaviya.
Daňové problémy komplikovali pôsobenie seriálu F1 v Indii v rokoch 2011 až 2013. „Bude trvať ešte približne šesť mesiacov, kým sa doladia konkrétne podmienky. Vláda pomôže zabezpečiť daňové úľavy, ktoré boli predmetom sporov, aby bol projekt pre organizátorov životaschopný.
Vzhľadom na globálnu situáciu spôsobenú prebiehajúcou vojnou v Iráne je India vnímaná ako bezpečné a vhodné miesto pre športové podujatia vrátane F1. Plánujeme najskôr usporiadať podujatie MotoGP a až potom návrat F1.
Federácia motoristického športu Indie momentálne rokuje s F1, my budeme vystupovať ako sprostredkovateľ,“ povedal Mandaviya podľa agentúry AP.
Všetky tri Veľké ceny Indie na okruhu Buddh na okraji Naí Dillí vyhral Sebastian Vettel. Organizátor Jaypee Sports Group však od začiatku čelil finančným problémom a F1 po sezóne 2013 z krajiny odišla.
Kľúčovým sporom bolo, že miestna vláda zdaňovala F1 ako zábavu, nie ako šport, a výrazným problémom boli aj clá na prepravu vybavenia tímov. Vláda sa teraz snaží tieto prekážky odstrániť.
„Ak sa nepodarí úplne zrušiť daň zo zábavy, pokúsime sa zabezpečiť kompenzácie, aby sme projekt zatraktívnili pre organizátorov. Diskusie stále prebiehajú – ide o medzirezortnú otázku a robíme maximum, aby sme F1 prilákali,“ dodal Mandaviya.