Nič s tým už neurobím, zhodnotil Norris kontakt s Piastrim. Šéf tímu sa zastal oboch jazdcov

AUSTIN. Líder formuly 1 Oscar Piastri uviedol, že kolízia s tímovým kolegom z McLarenu Landom Norrisom, ktorá oboch prinútila odstúpiť zo sobotňajších šprintových pretekov na Veľkej cene USA bez bodov, bola pretekárskym incidentom.
Austrálčanovo auto zasiahlo v prvej zákrute vozidlo Sauberu, ktoré riadil Nico Hülkenberg, a to ho odhodilo do Norrisa, ktorý štartoval z prvého radu a prenasledoval neskoršieho víťaza Maxa Verstappena z Red Bullu.
Na trati okruhu Circuit of the Americas v Austine sa objavil safety car, keďže úlomky pokrývali časť trate, a kolízia sa stala hlavnou témou dňa.
VIDEO: Nehoda po štarte šprintu na VC USA
„Myslím si, že to bol len pretekársky incident. Lando aj ja sme boli ďaleko od apexu a v tej chvíli nie je možné vidieť všetko. Musíte veriť svojmu inštinktu, a to som aj urobil,“ povedal Piastri.
Norris odstúpil na kraji trate a Piastri, ktorý má na čele šampionátu náskok 22 bodov pred tímovým kolegom, musel tiež odstaviť svoj poškodený monopost.
„To bolo hrozné. Ani jeden z našich jazdcov za to nemôže,“ povedal šéf McLarenu Zak Brown pre televíziu Sky Sports počas pretekov. „Niektorí jazdci tam vpredu jazdili ako amatéri – odstavili dvoch chlapcov.“
Po prezretí videozáznamov však Američan svoj názor zmenil. „Pozrel som si to znova a mením názor. Nemôžem to zvaliť na Nica,“ dodal.
Tímový šéf Andrea Stella po kvalifikácii na nedeľné hlavné preteky uviedol, že niektorí veľmi skúsení jazdci mali prejaviť viac opatrnosti.
Norris odmietol viniť Piastriho, keď sa ho novinári spýtali, či nebol Austrálčan pri vjazde do tesnej prvej zákruty s dvoma autami na vnútornej strane príliš ambiciózny.
„Veď on dostal zásah, nie? Tak prečo by to mala byť jeho vina?“ odpovedal.
Neskôr Brit dodal, že viac pochopí po víkende. „Myslím, že sa to ešte preskúma, aby sme lepšie pochopili niektoré veci. Okrem toho s tým ale nič neurobím. Musím sa sústrediť na seba a ísť ďalej.“
Incident bol už druhým po sebe idúcim víkendom, keď došlo ku kontaktu jazdcov McLarenu – v Singapure totiž Norris vytlačil Piastriho mimo trať.
Tento incident vtedy vyvolal diskusie o následkoch a dôsledkoch, pričom vina padla na Norrisa.